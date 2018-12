Sanità, il dg dell’Asl2 Porfido si trasferisce a Busto Arsizio: "Grazie a Toti e a Viale, Savona sempre nel cuore"

Dopo 500 domande presentate per il bando di concorso, sono state selezionate 200 persone per un colloquio e rimasta una lista di 100 da sottoporre al presidente Fontana e all’assessore, sabato pomeriggio sono stati incontrati diversi candidati e la notizia è giunta ieri sera a Porfido con una chiamata ufficiale.

“Mi sono trovato bene a Savona, lascio qui un pezzo di cuore - dice Eugenio Porfido - sono stato accolto bene, a cominciare dai professionisti, dai cittadini. Ringrazio davvero tanto in modo particolare il presidente Toti e l’assessore Viale per l’incarico, abbiamo svolto in questi due anni un grande lavoro di squadra, si è fatto davvero tanto. Di aziende ne ho girate davvero tante, esperienza ne ho, ma questa è stata un’accoglienza assolutamente piena con la massima condivisione di tutti. Vado via con dispiacere, mi avvicino a casa ma sarò sempre disponibile per la Liguria e i liguri se ci sara bisogno per collaborazioni e progetti”.