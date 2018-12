Asl2, Toti e Viale: "Auguri a Porfido per il nuovo incarico, grazie per il lavoro svolto e per il contributo su attuazione riforma SSR"

“Rivolgiamo al dottor Porfido l’augurio di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico in Lombardia, ringraziandolo per l’impegno profuso in questi tre anni in Liguria, inizialmente anche con un ruolo commissariale in un momento complesso per l’Asl2 Savonese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale circa la nomina del direttore generale della Asl2 Eugenio Porfido a capo dell’azienda socio sanitaria territoriale Valle Olona, con sede a Busto Arsizio in Lombardia.

“Siamo certi – aggiungono Toti e Viale – che nell’affrontare le nuove sfide legate al ruolo di vertice che andrà a ricoprire in Lombardia, con un riavvicinamento ai propri affetti, Porfido saprà portare la sua esperienza, arricchita anche dal percorso intrapreso in Liguria, nel quale ha saputo dare un importante contributo anche all’attuazione della riforma del sistema sanitario”.