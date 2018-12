Albissola, restyling percorrenze pedonali e abbattimento barriere architettoniche: al via i lavori in via Cilea

"La via Cilea è una strada di collegamento monte-mare tra via Salomoni e la litoranea Aurelia e pur essendo un’area con spiccate caratteristiche residenziali ove sono presenti oltre ad alcune attività commerciali anche e soprattutto importanti servizi pubblici, quali la Scuola Primaria ed il Nido, è finita per assumere nel tempo una modesta importanza nella gerarchia della rete viaria comunale e purtroppo con il trascorrere degli anni è stata via via sempre più trascurata, lasciando avanzare il degrado, senza alcun progetto comunale in grado di restituire alla via il dovuto decoro e le necessarie condizioni di sicurezza per i pedoni" commenta in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Albissola Marina Luigi Silvestro.