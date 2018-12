Spiagge: dalla Regione 1,3 milioni a 59 comuni costieri liguri per la riqualificazione e difesa della costa

Regione Liguria assegna oltre 1milione e 300mila euro a 59 Comuni costieri di contributi per ripascimento, riqualificazione e difesa della costa, derivanti dalle entrate ricavate dall’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo.

“Quest’anno – spiega l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola – crescono sia i fondi che i comuni destinatari. Nel 2017 avevamo stanziato 1 milione e 193 mila euro a 57 Comuni liguri. Come l’anno scorso e quello precedente – aggiunge Scajola - anche quest’anno la Giunta, ha messo a disposizione l’intera cifra dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali per i litorali della Liguria. Grazie a questa scelta, si è passati dai 600mila euro dell’anno 2015 agli attuali 1 milione e 336 mila”.

Inoltre, già lo scorso novembre, era stato prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 il termine per l’utilizzo dei fondi assegnati nell’anno 2017: “In questo modo – precisa Scajola - i Comuni potranno avere più tempo a disposizione per realizzare gli interventi necessari dopo la devastante mareggiata che ha colpito le nostre coste a fine ottobre”.

Per l’anno 2019 sono stati inoltre stanziati, come per gli anni precedenti, 100 mila euro per gli interventi di miglioramento dell’accessibilità delle spiagge libere per le persone disabili: “Nella manovra 2019 approvata oggi in Consiglio regionale – prosegue Scajola – abbiamo inserito una modifica che consentirà a tutti i Comuni costieri dotati di Pud di presentare richiesta di finanziamento per questo capitolo, e non solo quelli con almeno il 30% di spiagge libere”.

Infine, per i Comuni con almeno il 30 % di fronte mare destinato a spiaggia libera, sono a disposizione 250 mila euro per la pulizia e la sicurezza degli arenili non in concessione. Per questo capitolo, come per quello che riguarda il potenziamento delle strutture per i disabili, le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2019.

Ecco nel dettaglio comuni e importi su tutte le quattro province liguri: