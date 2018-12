Il Comune e la Consulta del Volontariato aiutano le associazioni di Finale che lottano per contrastare la povertà

La maggioranza comunale di Finale Ligure, a seguito di una “cena degli Auguri di Natale” con amici e simpatizzanti svoltasi nella serata di Santa Lucia (13 dicembre) presso il Villaggio di GiuEle a Calvisio, ha raccolto 600 euro da devolvere a scopo benefico.

Di concerto con la Consulta del Volontariato, che ben conosce le realtà e le esigenze del territorio, si è unanimemente deciso di dividere la cifra tra tre associazioni che si occupano abitualmente di prendersi cura di persone in stato di povertà. In modo da garantire una certa “copertura” logistica il frutto della cena benefica è stato quindi ripartito tra l’Associazione “Anna Scosceria” che si occupa, come dice il nome, di portare avanti l’attività della nota benefattrice finalese nelle zone di Finalpia, Calvisio e Varigotti, e l’associazione “San Vincenzo”, che invece raccoglie da lungo tempo l’eredità di quelle che un tempo erano note proprio come le “Dame di San Vincenzo”, a sua volta suddivisa in San Vincenzo Finalmarina e San Vincenzo Finalborgo.

In realtà questa suddivisione geografica è puramente simbolica, perché purtroppo non solo a Finale ma in ogni città esistono persone in condizione di indigenza che per dignità e discrezione non osano rivolgersi a nessuno per chiedere aiuto. Ma questi “Angeli del volontariato” lo sanno, e con la stessa dignità e discrezione si recano a domicilio, nelle stesse case di questi sfortunati cittadini, nei più svariati rioni finalesi, per andare a portare un po’ di aiuto.

Commenta la vicesindaco e assessore ai servizi sociali Clara Brichetto: “Grazie a tutte queste realtà del terzo settore per ciò che fanno quotidianamente, raggiungendo situazioni difficili che, purtroppo, noi del Comune non saremmo in grado di seguire nella loro totalità. Abbiamo la speranza che, pur con un piccolo gesto come questo, alcune persone potranno trascorrere un Natale migliore”.

Alla cerimonia di consegna delle donazioni erano presenti: per la Consulta del Volontariato il presidente Emanuele Gerardi e la volontaria Emanuela Saccone; per il Comune, oltre alla già menzionata Clara Brichetto, l’assessore al bilancio Delia Venerucci; per l’Associazione “Anna Scosceria” la presidentessa Alessandra Marchisio e il tesoriere Gian Lorenzo Grillo; per l’Associazione San Vincenzo Finalmarina la presidentessa Silvia Bragantini e la tesoriera Rita Gravano; per l’Associazione San Vincenzo Finalborgo il presidente Mariano Pace.

Ecco il momento della consegna delle buste: