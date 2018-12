Albenga 2019, ieri sera la presentazione del progetto civico di Diego Distilo e Mauro Vannucci (FOTO)

Mentre “L’Altra Albenga” ha fatto un aperitivo pre-elettorale (LEGGI QUI) – occasione per parlare del progetto politico e lasciando aperte le porte a “quasi tutti” (il No arriva chiaro per Roberto Schneck e “i traditori di Rosy Guarnieri” CLICCA QUI) – il giorno seguente a Leca si è tenuta una grigliata pre-elettorale.

A prendere la parola davanti al pubblico presente Diego Distilo e Mauro Vannucci che si sono uniti per creare una lista civica (che ha una impronta di centrodestra, ma è lontana dai partiti).

Afferma Diego Distilo in merito al progetto: “Abbiamo presentato un progetto civico ed abbiamo voluto partire a presentarlo da Leca perché crediamo che questa frazione è sempre stata dimenticata”.

Quali i punti principali del programma di questo progetto politico?

“Crediamo che tra i problemi principali ad Albenga ci sia quello del lavoro e della sicurezza. Abbiamo già pensato a come affrontarli. Per quel che concerne il problema del lavoro potremmo risolverlo con la gestione in house delle manutenzioni. Con un milione di euro all’anno possiamo assumere diversi cittadini ed affidare loro la manutenzione della città. Non parliamo di voto di scambio, ma di una voglia di aiutare persone del posto senza trascurare il benessere della città. Sulla sicurezza crediamo che un buon intervento potrebbe essere quello di mettere mano ai turni della polizia locale. Crediamo che su 44 persone se 24 sono messi a lavorare al mattino, l’effetto non è così importante come dovrebbe essere”.

Ci sono già dei nomi in lista? Chi sarà il candidato sindaco?

"Sicuramente ci saremo io e Vannucci, non abbiamo ancora deciso chi sarà il candidato sindaco, potremmo essere o io o lui, indifferentemente. Per il resto, però, non ci sarà nessun altro personaggio che ha fatto politica in precedenza. Il nostro vuole essere un progetto nuovo e pulito che deve partire dal basso".

I rapporti con le associazioni ed i comitati? E con i cittadini?

"Abbiamo iniziato una serie di incontri con i cittadini per presentare il nostro progetto e farlo sia nelle frazioni che in centro senza trascurare i luoghi di ritrovo dei giovani che sono importantissimi. Abbiamo contatti con i “Cittadini Stanchi”, con loro ci stiamo parlando e frequentando per condividere un percorso. Se il nostro programma sarà da loro condiviso potrebbe esserci un avvicinamento importante".

Ma quella famosa cena alla quale hanno partecipato anche persone come Roberto Schneck, Massimiliano Nucera, ma anche quelli che sono stati definiti i “traditori della Giunta Guarnieri” saranno persone a voi vicine?

"La cena tanto discussa che abbiamo fatto recentemente era una cena tra amici. L’intento era quello di mangiarci una pizza e vedere cosa succedeva, ma i percorsi di dividono sicuramente. Io andrò per la mia strada con Mauro Vannucci. Non ci saranno altre persone che in passato hanno fatto politica. Quelli che erano a quella cena rimangono amici e non li dimentico per questioni politiche come fanno alcuni. Non voglio fare polemica, ma credo che i veti sulle persone in politica non si devono mettere perché portano solo ad avere dei nemici. Io non ne voglio anche se so di non poter avere tutti amici come vorrei. Andiamo per la nostra strada anche senza avere queste persone".

La parola, poi a Mauro Vannucci che afferma: "Per ora non parliamo di liste o candidati sindaco. Ho lavorato per 12 anni con Diego Distilo in maggioranza, opposizione, in giunta e quindi ritengo che entrambi siamo in grado di formulare un progetto che sia realmente nell’interesse della città. Un progetto che tende a rilanciare Albenga nei vari settori. Ciò significa produrre posti di lavoro e dare sicurezza alla cittadinanza in primis".

Su possibili nomi o alleanze precisa: "Non escludiamo che se i partiti vorranno appoggiare il nostro progetto potranno farlo, ma dovranno essere loro a cercarci ed appoggiarci non il contrario. Ad oggi non escludo nulla anche perché i tempi sono ancora lunghi. È prematuro fare altri nomi che saranno con noi in questo progetto anche perché sappiamo che a volte capita che i partiti “freghino” i nomi delle liste civiche e chi è in questo ambiente lo sa bene. Crediamo sia prematuro, per ora, parlare di nomi, ma sono molti coloro che hanno dichiarato oggi di voler partecipare al nostro progetto".

Alla serata hanno partecipato anche Mario Mesiano e Renzo Sinacori che hanno scherzato con le persone presenti tra una grigliata e un piatto di pasta.