Albenga, lavori per le nuove aule del liceo artistico: Ciangherotti replica ad Arnaldi

"Il Consigliere comunale Maurizio Arnaldi si è per caso specializzato al Cepu? Me lo chiedo ogni volta che leggo le tante castronerie che, dallo scranno della sua scrivania, dispensa a mezzo stampa tentando di fare terrorismo con falsi allarmi, laddove non c'è tanto un consigliere comunale e provinciale avversario, quanto dipendenti pubblici che stanno lavorando con impegno e passione, in sinergia tra Provincia e Comune, per modificare la destinazione d'uso di un tribunale a scuola" commenta in una nota Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale Capogruppo (FI) di Albenga e Consigliere provinciale.

"Ho verificato ancora pochi minuti fa con la dirigenza scolastica, il Preside Barile mi ha assicurato che "nessuna segnalazione di gravi disagi nella scuola è pervenuta dal personale docente e studenti dell'ex tribunale e pertanto nessuna comunicazione è stata inoltrata alla Provincia". Gli uffici provinciali dell'edilizia scolastica hanno già provveduto, con gli impegni di spesa, ad affidare mediante appalto tutti i lavori necessari per la compartimentazione della parte di struttura a servizio della scuola, come da impegni presi con la dirigente".



"Durante le scorse settimane, poi, sono stati effettuati anche numerosi sopralluoghi con l'Ufficio tecnico del Comune di Albenga. Gli interventi da eseguire per realizzare la compartimentazione secondo le normative vigenti, sono più complessi del previsto, in quanto l’ufficio provinciale dei lavori pubblici deve effettuare pure l'adeguamento dell'impianto elettrico precedentemente ad uso di un tribunale. Inoltre, occorre provvedere a sostituire e installare nuovi serramenti nell'area centrale con una nuova rete antincendio. Per di più, obbligatoriamente sono state messe in atto le verifiche delle compartimentazioni degli archivi del tribunale ancora presenti nell’immobile di via Bologna, perché ahimè prive di certificazioni".



"Tutto è stato cantierizzato congiuntamente con gli uffici del comune. Avrei voluto informare il Consigliere Arnaldi di tutto il cronoprogramma, ma mi sembrava troppo complesso questo progetto di adeguamento per rappresentarglielo e in effetti, per quanto da lui dichiarato, ho fatto bene a non perdere tempo" conclude Ciangherotti.