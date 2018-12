Natale in tavola: cosa mangiano i sindaci della Val Bormida?

Natale, sinonimo di famiglia, ma anche di buon cibo. In piena tradizione italica, ogni anno, le nostre tavole vengono bandite con i piatti tradizionali della nostra cultura.

Per la giornata odierna, martedì 25 dicembre, noi della redazione di SavonaNews abbiamo contattato alcuni sindaci della Val Bormida per sapere i loro gusti. Il tutto finalizzato alla scoperta della pietanza che non deve mai mancare in tavola.

Un menù condiviso per il primo cittadino di Cairo Montenotte Paolo Lambertini: "Tutto quello che viene preparato in famiglia mi va bene. Gli affettati in generale, in particolare il filetto baciato, e i cappelletti in brodo sono i miei preferiti. Per quanto riguarda il bere (solo secco e niente dolce), le bollicine e un bel vino rosso, magari un Barolo, non possono mai mancare sulla tavola".

Un menù tradizionale in famiglia per il primo cittadino di Giusvalla Marco Perrone: "Come antipasti verdure e uova ripiene e carni varie in gelatina. Poi a seguire, ravioli al plin e tagliatelle. Come secondo piatto, la cima e il cappone con il 'bagnet verde'. Per finire, il tradizionale 'bonet' con gli amaretti".

"La gallina bollita, i cappelletti in brodo e i datteri - ci racconta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi - sono queste le pietanze che non possono mancare. Poi le tagliatelle fatte in casa con il ragù e l'insalata russa. Per me il Natale vuol dire tradizione. Quindi come ogni anno, passerò la giornata in famiglia".

Natale in famiglia anche per il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri : "Nel nostro menù non può mancare un elemento tradizionale del nostro territorio come la castagna (essiccata nei tecci) - spiega - in particolare i gnocchi alle castagne e funghi. Poi, la polenta bianca con il sugo di porri, le patate novelle e la carne di razza piemontese (arrosti poco elaborati). Per quanto riguarda il dolce, il tradizionale budino e la torta di castagne".

Ravioli, carne e panettone. Sono queste le pietanze preferite dal primo cittadino di Altare Roberto Briano : "La pasta e la carne sono i miei piatti preferiti. Festeggerò il Natale con la mia famiglia come facciamo oramai da qualche anno. Ci saranno anche i miei genitori e la suocera. Poi con i miei nipotini, sfasceremo i regali. Ritengo che sia il miglior modo per festeggiare il Santo Natale".

Racconta il sindaco di Plodio Gabriele Badano : "I ravioli fatti in casa da me e il ragù preparato da mia moglie. Un'accoppiata vincente che non può mai mancare nel menù di Natale. Poi, l'insalata russa, il vitello tonnato, l'insalata di sedano e la formaggetta con i porri. Per quanto riguarda il dolce, il budino della nonna, il pandoro con la crema di cognac e il budino con pavesini e rum".

"Passerò il Natale con la mia famiglia. E questa è la cosa più importante. Cosa viene messo sul tavolo passa in secondo piano" racconta il sindaco di Millesimo Pietro Pizzorno.