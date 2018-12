Botti di fine anno, a Savona nessuna ordinanza: il regolamento comunale proibisce i petardi

Nel comune savonese nessuna ordinanza firmata dal sindaco Ilaria Caprioglio quindi, ma come specificato anche lo scorso anno, nel regolamento della Convivenza Civile e Carta Etica del Comune (introdotto nel 2014 e aggiornato nel luglio 2017 dal Consiglio Comunale) viene spiegato che è vietato “effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi, gettare oggetti accesi o sigarette, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati”.

L’articolo 48, al punto 1/c parla chiaro, anche se l’Enpa continua a non essere d’accordo per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico sulla Fortezza del Priamar organizzato dal comune per la notte di San Silvestro, la raccolta di 500 firme non è bastata per far cambiare idea all’amministrazione.