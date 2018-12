La nuova "stoccata" di Ciangherotti all'amministrazione di Albenga: "Tomatis non è Mourinho"

"E’ una vecchia tecnica della comunicazione, buttare la palla sugli spalti nella speranza che l’arbitro non veda un fallaccio, una tecnica usata benissimo da Mourinho, che riesce ad attirare l’attenzione non sul problema, ma su quel che lui crea. Solo che l’amministrazione di Albenga non ha, nè come guida, nè come viceguida un grande allenatore capace di comunicare. Ed ecco, allora, che piuttosto di parlare di cosa non va ad Albenga (ma forse sarebbe più facile parlare delle poche cose che vanno) l'Amministrazione Cangiano preferisce spostare l’attenzione su di me e sulle mie battaglie". Con queste parole il consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti replica in merito alla vicenda-Costa (leggi QUI).

Prosegue Ciangherotti: "Sulla mia querelle con la famiglia Costa la verità non è certo quella raccontata in un comunicato stampa dalla maggioranza, piuttosto, al di là della vicenda personale che mi vede contrapposto a Camillo Costa e ai suoi genitori, l’amministrazione dovrebbe ringraziarmi perchè, prendendomi tutti i rischi del caso, ho finalmente fatto ammirare, l'estate scorsa, ai cittadini e ai turisti la splendida collezione degli antichi vasi della farmacia dell’ospedale di Albenga per troppo tempo messi in un angolo.

Poteva pensarci l’Amministrazione, l’assessore alla Cultura e al Turismo, ma non l’ha fatto. Sul fatto che io non sia candidato sindaco voglio dire, una volta per tutte, che chi sarà il candidato lo decideranno, a breve, i partiti del centrodestra. Personalmente non ci tengo, ma appartengo ad un partito, ad una coalizione, che discute e sceglie, non come nel Pd dove non muove foglia che Vazio non voglia.