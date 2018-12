Jas&Jay le sorelle esplosive di RaiDue protagoniste del Capodanno in Conca

Le hanno ribattezzate le sorelle esplosive di “Mezzogiorno in famiglia”. Jasmine e Jay Carol Gigli, in arte Jas & Jay saranno le protagoniste del Capodanno in Conca, il party più atteso delle Alpi. Il pubblico di Raidue le conosce come cantanti e showgirl ma la notte di San Silvestro a Prato Nevoso si esibiranno soprattutto nel ruolo di dj, con la promessa di far ballare il pubblico fino a notte fonda, come da tradizione nei luoghi top della “night life”.

D’altronde le due sorelle romane la musica ce l’hanno nel sangue da sempre, merito del papà, come amano ricordare: il cantautore Giorgio Gigli. E non si nascondono grandi obiettivi: come hanno confessato in un’intervista puntano a diventare le next big things del pop internazionale. A incoraggiarle il successo del loro primo singolo “Walking into your love” che le ha fatte conoscere al grande pubblico. Dunque, un po’ vallette, un po’ musiciste, Jas&Jay promettono di far scatenare il pubblico della conca fino all’alba, per cominciare nel migliore dei modi il 2019.

Ma la notte più esplosiva dell’anno in Conca comincerà prima. Com’è tradizione, il cartellone dei festeggiamenti di San Silvestro si apre con la fiaccolata dei maestri di sci di Prato Nevoso. I cancelletti delle piste si apriranno alle 18 per un’esibizione che è spettacolo puro. Poi dalle 20 spazio alla musica con “Aspettando Capodanno” tanto per scaldare la piazza. Quindi un’ora e mezzo di risate e animazione in compagnia di Papeete e Rds. E si arriverà a mezzanotte per l’altro grande evento del Capodanno in Conca: lo spettacolo dei fuochi d’artificio che comincerà nella scia del count down per il nuovo anno e andrà avanti fino all’una quando scatterà l’ora di Jas&Jay.

“A meno di un mese dall’Open season che grazie anche alla presenza di J Ax aveva richiamato nella Conca 15mila spettatori, ci prepariamo al bis, con un’altra sera indimenticabile, tutta nel segno della musica, del ballo e del divertimento” promette Alberto Oliva, responsabile marketing eventi della Prato Nevoso spa. E per chi prima dei fuochi e della musica delle sorelle esplosive vorrà concedersi una discesa, gli impianti saranno aperti dalle 20 alle 23,30 perché Prato Nevoso su tutto fa rima con sciare.

Link evento facebook: https://www.facebook.com/events/255307305153965/