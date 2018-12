Una imperdibile ultima domenica del 2018 ricca di eventi in tutta la provincia di Savona

Ultima domenica dell'anno e sono previsti tantissimi eventi in tutta la provincia di Savona:

Albenga: Sarà un concerto gospel sfavillante e ricco di brani famosi ed avvincenti quello che si terrà nella Chiesa S.S. Annunziata di Bastia d’Albenga il 30 dicembre alle 21, con l’amichevole direzione artistica del soprano Anna Maria Ottazzi e l’organizzazione dell’associazione A.S.D. Bastia e della Parrocchia stessa. Protagonista il vivacissimo coro Tieniviva Gospel Voices, diretto dal M. Marcello Ghio, che saprà coinvolgere il pubblico in un crescendo di emozioni musicali e visive. Si potranno ascoltare fra l’altro: Oh freedom (Spiritual tradizionale) , Wade in the water (Spiritual tradizionale) , Go down Moses (Spiritual tradizionale), Hallelujah (L. Cohen – R. Emerson), Siyahamba (Canto Africano tradizionale), I will follow Him (F. Pourcel), You raise me up (B. Graham – R. Lovland), Joyful joyful (L.V. Beethoven – M. Warren), Christmas Time is Here (L. Mendelson – V. Guaraldi) , My Christmas Tree (J. Williams), Jingle bell rock (B. Helms – M. Ghio), Sleigh ride (L. Anderson – M. Parish) Oh happy day (Gospel Tradizionale).

Albissola Marina: Appuntamento al MuDA di Via dell’Oratorio dalle ore 17,00 di domenica 30 dicembre con “Pastori, macachi e zampogne”: racconti di cornamuse tra pastori e ceramica. Fabio Rinaudo alle cornamuse e Claudio De Angeli alla chitarra.

Borghetto Santo Spirito: Quest’anno gli operatori commerciali del mercato settimanale di Borghetto S.S., in occasione delle festività natalizie, hanno organizzato - in collaborazione con gli uffici comunali - nella consueta sede mercatale del martedì di piazza E. Fermi , un mercato straordinario di fine anno per domenica 30 dicembre, dalle ore 8.30 alle 14.00. Un’occasione irrinunciabile, sia per i clienti abituali che per i numerosi ospiti che hanno deciso di trascorrere in Riviera le feste di fine anno, per effettuare presso le bancarelle di fiducia, gli ultimi acquisti del 2018 a prezzi vantaggiosissimi. Alimentari, piante e fiori, abbigliamento uomo e donna, pelletteria, intimo, borse, biancheria per la casa, calzature sono solo alcuni dei tantissimi articoli che si potranno trovare in vendita a prezzi scontatissimi.

Celle Ligure: Grandi novità a Celle per le festività natalizie. Domenica 30 dicembre, alle 10.30 in piazzetta Arecco, taglio del nastro per Il Paese dei Balocchi: un piccolo villaggio, realizzato dal Consorzio Promotur e pensato per i bambini, con una casetta, laboratori, animazione e merenda. Il Paese dei Balocchi si aprirà con Franca D'Arienzo ed il suo workshop per bambini dai 3 ai 99 anni intitolato Pinocchio dove vai? Kamishibai, Arte e Gioco. Il Kamishibai è un teatro d’immagini di origine giapponese, un originale strumento utilizzato dai cantastorie: Franca D'Arienzo, artista ed illustratrice, milanese di nascita ma savonese d'adozione, svelerà i segreti di questa magica tecnica a tutte le persone curiose, senza limiti di età. Per tutta la giornata di domenica, sul molo centrale sarà allestito un mini lunapark con tappeti elastici, giochi gonfiabili e giostrine, mentre nei giardini di lungomare Crocetta La prima volta a cavallo, a cura di ASD Il Regno del Cavallo di Stella.

Un vero e proprio battesimo della sella per tutti i bambini che vorranno cimentarsi. Alle 14,30 al pomeriggio faranno la loro comparsa Fortunello e Marbella, artisti di strada, poliedrici e fantasiosi, per uno spettacolo capace di coinvolgere ed emozionare grandi e piccini: insieme presentano da molti anni spettacoli per bambini con numeri di giocoleria, abilità, equilibrismo, fachirismo, tra novità e tradizione, ma sempre all'insegna del sorriso. Tutti insieme aspetteremo il buio per il gran finale con la magia del fuoco, ma prima ci sarà spazio in piazzetta Arecco per i Dolci Auguri: un modo per stare un po' insieme, gustare una fetta di pandoro o panettone, bere una cioccolata ed un te caldo e farsi gli auguri per il nuovo anno. Dalle 14.30, inoltre, si potrà trovare uno stand per la presentazione della seconda edizione di Talent Kids, contest nazionale per giovani artisti. La prima giornata del Paese dei Balocchi è inserita all'interno della manifestazione Fuori dal Natale, una bella rassegna di circa 70 banchi dedicata all'artigianato, alle opere dell'ingegno e ai prodotti gastronomici.

Il Paese dei Balocchi rimarrà aperto fino al 6 gennaio, con giochi gonfiabili, tappeti elastici, laboratori, truccabimbi, dolci merende, un po' di musica e di sport. Ma il tema centrale saranno sempre i laboratori, per sviluppare la fantasia e la creatività dei più piccoli. Lunedì 31 dicembre, alle 10.30 e martedì 1 gennaio, alle 15 appuntamento con Barbara Cerutti, che presenterà i laboratori Il Mondo magico della Fata Turchina e Un burattino per amico, per costruire piccoli oggetti magici e dare vita ad un burattino che possa raccontare storie meravigliose.“Il Natale è una grande magia, il cinema è una grande magia, come potevano non incontrarsi a Celle Ligure?” avevamo detto che questo era l’incipit di Pellicole di Natale ed infatti la magia si è compiuta domenica scorsa con l’apparizione dei fantasmi del Natale Passato, del Natale presente, del Natale Futuro e… di tutta la banda dei Muppets che con la loro versione del Canto di Natale hanno divertito i piccoli e commosso i grandi in una sala consiliare del Comune di Celle Ligure gremita.

Ma la magia non finisce e sabato 29 alle ore 17.00 arriva Wall-e il piccolo robot compattatore abbandonato sulla terra da un’umanità in fuga da un pianeta diventato ormai inospitale e coperto di rifiuti. Wall-e, ancora dopo 700 anni, continua instancabilmente il suo lavoro: ogni giorno esce dal suo container, raccoglie la spazzatura che compatta in cubi che accumula in grattacieli diventati ormai altissimi e ogni sera torna nel suo rifugio per ricaricarsi ma soprattutto per godere dei piccoli tesori che trova nella spazzatura e per guardare e commuoversi davanti ad un vecchio film in bianco e nero. Tutto questo fino al giorno in cui la sua vita cambia grazie all’apparizione di una robottina di ultima generazione, la bellissima EVE, in missione per ritrovare forme di vita sulla terra. Wall-e e EVE tra mille emozioni riusciranno, grazie alla forza dell’amore a salvare l’intera umanità e a riportarla sulla terra e saranno proprio loro, due robot, a farci capire quanto sia bello essere umani.

Noli: Oltre ai vari presepi nelle Chiese e per le vie del Borgo di Noli durante il periodo natalizio sarà possibile visitare il "Presepe del Trenino", ideato e realizzato da Maria Carla Repetto. Aperto tutti i giorni (fino al 6 gennaio) dalle 16.00 alle 18.00 in Via Tissoni n. 1, nel Centro Storico. Bancarelle di hobbistica e artigianato, mercatino dei bambini, castagnata e negozi aperti per un atmosfera tipicamente natalizia nel magico borgo di Noli per sabato 29 e domenica 30 dicembre.

Loano: Fino a domenica 6 gennaio dalle 15 alle 19.30 sarà nuovamente possibile visitare l'ottavo mercatino Villaggio Magie di Natale, promosso dall'associazione Centro Culturale Polivalente di Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

All'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà è stato ricreato un vero e proprio villaggio natalizio di sapore nord-europeo: le casette di legno proporranno tante idee-regalo come articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica d'arte, quadri, giochi didattici e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette. Le decorazioni luminose che abbelliscono lo spazio sono state realizzate a mano da alcune volontarie guidate dalla creatività e abilità di Giovina Mannelli e da sole rappresentano un motivo di visita del mercatino. Al centro della vasca della fontana una scintillante slitta di Babbo Natale sarà a disposizione di chiunque desideri fare una fotografia. Incorniciato da una scenografia da fiaba, il mercatino offrirà un programma di intrattenimento per tutta la famiglia. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini.

Domenica 30 dicembre alle 16 l'animazione sarà a cura dell'associazione Modern Jazz Dance di Teo Chirico.

Pietra Ligure: Il Mercato Riviera delle Palme domenica 30 dicembre torna a Pietra Ligure e sarà dalle ore 8,00 alle ore 20,30 in viale della Repubblica. Curiosando tra i banchi si avrà l’occasione di osservare le collezioni autunno/inverno e, con l'occasione, fare e farsi qualche bel regalo di Natale approfittando delle eccellenze portare dai migliori ambulanti della Liguria.

Pelletteria, abbigliamento, scarpe, accessori, giocattoli e articoli per la casa, ma anche banchi di gastronomia, dolci e molto altro. Con il Mercato Riviera delle Palme sarà possibile vivere una vera e propria giornata di shopping a cielo aperto tra prodotti di alta qualità.

L’appuntamento con “Il Mercato Riviera delle Palme”, che è organizzato da un gruppo di ambulanti liguri con la collaborazione di Confcommercio, è una occasione da non perdere e si terrà nella bella cornice di viale della Repubblica a Pietra anche in caso di pioggia. I consiglieri del consorzio di ambulanti che hanno ideato “Il Mercato Riviera delle Palme” Richard Biffi, Giorgio Calvi, Cristian Carella, Alessandro Oddera e Cristian Vercelloni ringraziano in particolare l’associazione commercianti di Pietra Levante e l’amministrazione che si è distinta per la grande disponibilità e invitano tutti coloro (turisti e residenti in tutto il comprensorio) che ormai li seguono con passione a riempire le strade di Pietra Ligure.