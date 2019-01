Reparto di riabilitazione al Santa Corona, un paziente: "Qui le persone ricominciano a vivere, ma come si fa con una sola logopedista?"

“Sono ricoverato da oltre 20 giorni nel reparto di riabilitazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, quello nel quale, chi ha avuto un ictus, una emorragia celebrale, un grave incidente o altro, ricomincia a vivere.” con queste parole inizia a raccontare la sua storia uno dei pazienti che si trova ancora in degenza per poter, passo dopo passo, riacquisire tutte le funzionalità del suo corpo e tornare a casa.

Durante una lunga telefonata carica di dolore che si mescola con la rabbia l’uomo ( che preferisce rimanere anonimo sui media per questioni di privacy) racconta la sua esperienza e denuncia una situazione che, purtroppo, spesso è stata trattata sulle pagine dei giornali, ma che, quando viene spiegata da chi la vive e ne subisce le conseguenze, assume un altro peso.

“Siamo tanti pazienti, ma in tutto il reparto c’è una sola logopedista. Lei è bravissima e corre da una parte all’altra cercando di soddisfare le richieste di tutti, ma come può gestire da sola tutto questo carico di lavoro? Forse non ci si rende conto di quanto sia importante, per chi versa in condizioni difficili, ricominciare a parlare correttamente. Per farlo, però, occorre un percorso che, a volte, è lungo e difficile, ma lo diventa ancora di più se l’unica logopedista deve seguire così tanti pazienti” spiega.

Il problema della carenza di organico negli ospedali della provincia è, purtroppo, concreto ed effettivo.

L’Asl 2, contattata ha evidenziato come sono previste nuove assunzioni a partire da quest’anno così come evidenziato durante una recente conferenza stampa (LEGGI QUI ) e si precisa: “Purtroppo spesso mancano determinate specialità, è un problema che esiste in tutta la Nazione. Anche se si potesse assumere un nuovo medico specialista da domani (non è possibile perché occorre procedere per bandi di gara) in molti casi non avremmo candidati per quei posti. In più ci troviamo a dover affrontare una situazione di emergenza determinata anche dai numerosi e recenti pensionamenti. I nostri uffici stanno lavorando a spron battuto fare bandi e risolvere il problema. Già quest’anno avremo diverse nuove assunzioni”.

Più in particolare in merito al caso specifico si afferma: "Attualmente si sta vivendo effettivamente una situazione di criticità data dal fatto che la seconda logopedista è attualmente in maternità quindi si è verificato un sovraccarico di lavoro in capo alla dottoressa rimasta. Ci teniamo a precisare che, comunque, il servizio è garantito per tutti i pazienti. Inoltre - concludono dall'Asl - un terzo logopedista verrà presto introdotto nella struttura. Per garantire un servizio ancora più completo e migliore ai nostri pazienti".