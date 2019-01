Finale, per la rassegna "Un libro... un autore" Luca Bianchini presenta "So che un giorno tornerai"

Sabato 5 gennaio alle ore 18 presso i locali della libreria Centofiori di via Ghiglieri a Finale Ligure, per la rassegna "Un libro... un autore", Luca Bianchini presenta "So che un giorno tornerai". L'evento sarà presentato da Barbara Donarini.

Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l’occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato.