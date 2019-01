Decreto Sicurezza, i sindaci del centrosinistra chiedono un confronto tra Governo ed Anci

Rivolta dei sindaci sul Decreto di Sicurezza approvato dal Governo. Anche in provincia di Savona i sindaci si dividono sul tema e, sebbene nessuno pare assumere la posizione di Orlando a Palermo, la richiesta da parte degli amministratori di centrosinistra è quella di rivedere la normativa e di farlo insieme ad Anci per avviare un percorso condiviso.

Afferma il sindaco di Cisano sul Neva e consigliere provinciale Massimo Niero: “Credo che questo Decreto porterà delle serie problematiche sul territorio. Pensiamo, per esempio, alla copertura sanitaria. Con questo decreto rischiamo di non tutelare donne, bambini, e di accentuare il problema sicurezza anche per i nostri cittadini invece che risolverlo. Naturalmente le leggi dello stato devono essere applicate ed i sindaci non hanno il potere legislativo o potere di decidere quali leggi applicare e quali no, ma, senza dubbio doveva essere seguito un percorso diverso su questo tema, un percorso condiviso con gli amministratori del territorio e con l’Anci che è il nostro sindacato. Il Ministro Salvini, invece, fa politica dall’alto del suo ruolo, senza cercare soluzioni e percorsi condivisi.”

Conclude Niero: “Credo che, in questo caso, siano anche violati dei diritti costituzionali e garantiti anche a livello sovranazionale. La problematica andava affrontata in maniera più seria”.

Il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano sostanzialmente in accordo con la posizione di Niero afferma: "Le leggi vanno rispettate, ma era necessario un confronto sul tema tra amministrazioni locali e il Governo".

"Il decreto ha delle gravi problematicità di applicazioni, soprattutto per quanto riguarda proprio la sicurezza, va gestito dentro le associazioni dei comuni e del Governo, devono avere un incontro, ci sono delle problematicità all’interno. È una legge dello Stato e il ragionamento giusto è aprire un confronto, già oggi sono state date delle risposte, alcune 'provocazioni' dei comuni più grandi hanno mosso un problema reale che tutti riconoscono" continua il primo cittadino di Celle Ligure Renato Zunino.

Posizione coerente con la sua professione di avvocato, per il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli : "Premesso che io, lo dico senza retorica, sono un modesto sindaco di provincia. I sindaci di città come Roma, Palermo, Firenze, giocano su altri campionati. Detto questo, Orlando non esprime un concetto sbagliato: se un individuo per motivi umanitari chiede asilo in Italia poi non gli si possono negare diritti garantiti per tutti, come ad esempio quello alla sanità, l'assistenza legale o altro. In ogni caso, i sindaci non possono venire meno all'applicazione di una legge.

Orlando a tal proposito ha chiesto, caso per caso, che sia un giudice ad esprimersi sulla costituzionalità dell'applicazione della norma. Pertanto le mie perplessità sono legate a quest'ultimo aspetto: non si può chiedere da sindaco a un funzionario di non rispettare una legge ma il giudice deve definirne la costituzionalità. La prima legge che si studia nel corso di giurisprudenza è che la Costituzione è al di sopra di tutto e anche la legiferazione si deve attenere ad essa. La cosa che più mi spaventa è che chi ricopre un ruolo istituzionale, a qualsiasi livello, deve attenersi alle leggi. Chi è sindaco è sindaco di tutti e non può farsi le normative secondo quanto si sente affine nelle idee e nelle posizioni a chi governa o meno. Altrimenti, passando attraverso queste derive, si rischia di sfociare nella guerra civile e nell'anarchia".