L'Oroscopo di Corinne per il 2019

A R I E T E

Sta bussando alla finestrella un anno mutevole considerate le metamorfosi, i piccoli successi, le squisite affermazioni che aspettano dietro le cortine di mesi intesi, carini ma sibillini. Il munifico Giove in aspetto di trigono, sino al 2 dicembre, regalerà attimi suggestivi, intercalati da qualche problema di ordine domestico, privato o professionale, nel senso di dover cambiare qualcosa all’interno di un habitat, fronteggiare delle spese, salvaguardare il benessere, lottare per ciò in cui credete e trastullarvi tra le braccia di un salubre ottimismo. La dissonanza di Saturno procaccia rabbie espresse od inespresse, incrinatura di amicizie ed iniquità da chi, lontano mille miglia, puzzerà di falsità… Professionalmente, se non vi arrenderete ai primi intralci, otterrete delle gratificazioni nel senso di restare a galla in mezzo a tanti generali zibaldoni… Preventivate altresì sborsi per mezzi di trasporto, elettrodomestici, ristrutturazioni o computer. Riguardosi transiti planetari propineranno un’ estate pazzerella, con tanto di feste, viaggi, bagni di allegria, spruzzate di euforia a patto di non dare in escandescenze, non prendervela per scemenze ed attizzare la fiamma dell’eros … In amore tutto può accadere: dall’ipotizzare una convivenza, ai litigi dovuti all’irruenza dalle mezze rotture ai rinsaldamenti dagli innamoramenti ai corrucci o imponenti progetti. Tante gioie proverranno da bimbetti e, per taluni, pioveranno cicogne o confetti. Un familiare abbisognerà di sostegni, qualcuno vi sobbarcherà di impegni, un vecchietto impensierirà e un personaggio bislacco strabilierà…I maggiori imprevisti, sia in bene che in male, accadranno nei cambi stagionali. Soffrirete di lombalgie, sciatalgie, emicranie o altri acciacchi da curare sul nascere.

T O R O

La dissonanza di Giove che tanto ha scocciato rendendo il 2018 esagitato si sono eclissati quindi, pur se lentamente, vi risveglierete dal torpore di turbolente stagioni, iniziando a muovere dei passi avanti, anche se Marte col suo grugno, ad intermittenza, darà una carezza ed un pugno, nel senso di aver centomila proponimenti e non riuscire a ultimarli quasi un ingiurioso folletto si sollazzasse a sconquassarli … Il lavoro, nel caso angustiasse, offrirà maggiori chance a patto di modificare qualcosina, ampliare il raggio di azione, distanziare rompiscatole, arrivisti ed egoisti… Chi attua nel commercio dovrà fare il punto della situazione e optare per una savia soluzione mentre scrittori, autori, artisti o giornalisti otterranno plausi e ovazioni mentre chi anela cambiare attività una soluzione la scoverà… Presenzierete a feste, imbastirete nuove amicizie, brinderete ad un evento mentre qualche scaramuccia inquinerà un rapporto ma chiarendo ogni malinteso nulla verrà seriamente leso. Chi è alla ricerca dell’anima gemella o è passato attraverso il vaglio di delusioni risorgerà dalle ceneri grazie ad un incontro veramente speciale così come un’amicizia si affievolirà ma una postuma la rimpiazzerà…Un congiunto motiverà apprensione, un conoscente si paleserà birbaccione e un parente indosserà la pelle del serpente… Sotto l’influsso della magica brezza di Saturno navigherete in mari abbastanza tranquilli, mossi solo ogni tanto da qualche ondata di ansia, incavolature e sporadiche preoccupazioni per un settore che già nel 2018 motivava apprensione. State attenti nel guidare e nel mangiare… Rischio di contravvenzioni per i più distrattoni. Fattibili delle allergie, dispepsie, aritmie e posteriori acciacchino da lenire.

G E M E L L I

Apprestatevi ad un annetto nervosetto ed agitato proprio come voi che, tra scatti di irruenza ed impulsività, stati d’ansia, disinganni ed affanni, non riuscite a rinvenire un briciolo di serenità … Ad accogliervi troverete l’opposizione di Giove atta a fomentare inghippi e prove, noie di salute od dondolamenti di valute… Una discreta affermazione si prevede per gli studenti e nell’attività dove, qualcuno avanzerà malgrado subentri un fatterello grottesco atto a far capire quanta ingiustizia regni in sto mondo disonesto… Chi invece è stufo dell’andazzo operativo opterà per una variazione che, guarda caso, giungerà occasionalmente o tramite importanti conoscenze. State in guardina in quanto, prossimamente su questi schermi, saranno in tanti a interpretare il ruolo dei “tonti furboni” e soltanto affilando l’arma del sospetto e liquidando la sventatezza, uscirete vincenti (o non totalmente perdenti) da faccende intricate. Diciamo che un po’ di depurazione nelle cose e nelle persone già l’avete fatta e ora non vi resta che continuare visto che di bugiardelli simulatori ne potrebbero spuntare ancora. Quando i fumi evaporano cercate di non coinvolgere chi vi sta accanto e non rifiutate, per timore o fierezza, ciò che potrebbe arrecare contentezza. Dei buffi comunicati giungeranno da figlioli, generi, nuore, zii, cognate o cognati e uno di questi potrebbe lasciarvi esterrefatti… Qualche nativo papà, mamma, nonno o nonna diverrà e, sia in amore che in famiglia, regnerà un po’ di parapiglia. Dei guizzi di impasse colpiranno a tradimento nel pieno dell’estate quando vi toccherà risolvere qualcosa di importante, salvaguardare il benessere, ingollare un rospetto o contrastare delicato momento. Contatti con legali. Fastidi connessi a glicemia, vie respiratorie, articolazioni.

C A N C R O

Che Saturno importunasse già lo avete appurato ma tal pianeta, opponendosi ancora al vostro Sole per l’intera annata, avrà tutte le intenzioni di seguitare, pur se in maniera minore, a rompere i marroni… Sotto il suo influsso (se già non è accaduto) un capitolo si chiude, uno scoglio incaglia la barchetta su cui veleggiate, lasciandovi perplessi e amareggiati fin quando, grazie alla volontà, alla tenacia e alla fermezza, comincerete a riprendere in mano le redini della vostra vita in maniera sicuramente meno agitata… E allora sì che brinderete all’ ostacolo sormontato, alle novelle esperienze, alla gioia di riscoprire valori violati e a piccoli successi inaspettati. Ciononostante avrete l’impressione di non riuscire in certi intenti, di camminare sui carboni ardenti, di veder sfumare proponimenti o scontrarvi con tanta di quell’imbecillità dal non capire più dove stia il confine tra normalità e anormalità… Una cosa è certa che avrete tante di quelle cosine da sbrigare dal non lasciar spazio al tedio e alla noia… Ma staccare lo spinotto, concedervi una sana follia, andare per qualche giorno via, frequentare gente allegra e positiva rendesi tassativo… Chi è alla ricerca di una occupazione finalmente la scoverà. Con Marte clemente dal 15 febbraio al 31 marzo, dal 17 maggio al 2 luglio, dal 19 agosto al 4 ottobre e dal 20 novembre al 31 dicembre, godrete di favoritismi, vi caverete un pallino, effettuerete un viaggettino od otterrete riconoscimenti ed apprezzamenti. Sentimentalmente non andrà malaccio a patto di essere permissivi, sopportare le paturnie della controparte o, se soli soletti, non andare a cercare il pelo nell’ovetto e accogliere a braccia aperte un novello amoretto… Imbastirete novelle conoscenze e vi verranno affibbiate importanti incombenze. Fattibili delle spese per la casa o deli aggeggi da riparare o cambiare. Salute da controllare!

L E O N E

Il vostro sarà un anno alla coque pari ad semicotto ovetto…Dopo le trascorse traversie, le apprensioni, i problemi e i patemi incomincerete a risalire la china, dondolandovi sull’amaca dei buoni auspici a patto di agire saviamente, soprassedere su gorgoglii falsità ed arroganza: figli della stupidità e dell’ignoranza … Ingranate quindi la marcia ed avventuratevi verso un 2019 impegnativo ma risolutivo, permettente di approcciare iniziative, trovare alternative, sistemare annose faccende, dar scacco matto ad una sorte impertinente … Ciononostante dei momentini tosti li attraverserete specie dal 15 febbraio al 31 marzo, dal 2 luglio al 18 agosto dal 28 maggio al 2 agosto e tra novembre e dicembre quando Marte avverso procaccerà equivoci, intoppi, spese inopinate, l’obbligo di sollecitare crediti e di controllare meticolosamente le uscite e le entrate … Pure un familiare vi farà stare sulle spine o abbisognerà di una cura ma tutto, alla fine, si risolverà…Sentimentalmente dipende da come siete messi: se trascinate una storiella senza arte né parte la troncherete, se liberissimi vi innamorerete, se maritati vi barcamenerete… Ottime chance in vista per chi cerca un’occupazione o deve assolvere un gravoso impegno. Qualcheduno la macchina o un elettrodomestico cambierà. Tra le pareti domestiche aleggerà maretta e un’opzione, tra marzo e settembre, andrà presa in fretta. Recupero di vecchie amicizie o di soldini creduti perduti. Ugge per vecchietti o animaletti, responsi liberatori e mesi sia primaverili che estivi piuttosto impegnativi. I più ardimentosi visiteranno luoghi lontani e misteriosi. Dedicate le giuste ore al sonno, praticate attività fisica, corroboratevi con uno sport, un hobby e una dieta equilibrata. La salute non andrà trascurata!

V E R G I N E

Se appartenete alla categoria dei conservatori vi crogiolerete nel vostro tran tran: solito andazzo e niente scossoni atti probabilmente, specie se giovincelli non lo siete più, a mandarvi in tilt considerata la costante necessità di certezze… Se invece siete degli scatenati beh… allora vivrete febbrilmente ambendo variare e trovandovi spesso ad ansimare… Le stelle vi stanno conducendo verso un anno contraddittorio, malioso, delizioso e… spinoso… Il trigono di Saturno spianerà la via consentendo, a parecchi nativi, Ascendente permettendo, di tagliare ambiti traguardi, variare lo status quo, pigliare rivincite squisitamente personali e procacciarsi dei mesi prelibati…Però poiché ogni rosa ha la sua spina aspettate prima di esultare perché frammenti di défaillance emergeranno quando il bellicoso Marte dal 1° aprile al 16 maggio, dal 19 agosto al 5 ottobre porterà a trattare con gente di scarso valore o immeritevole della vostra considerazione, annesso un accadimento un po’ rintronante. La quadratura di Giove, sino al 2 dicembre, minerà leggermente le finanze favorendo spesine, spesone e onde scagionare il rischio di furtarelli sorvegliate beni personali e abitazione. In amore, se liberissimi, imbastirete favolette da romanzetto, se maritati indosserete la machera dei felici e beati mentre i libertini faranno conquiste a gogò… Possibile ritorno di fiamma. Effettuerete viaggi e uno vi strabilierà od ammalierà. Adiacenze con gente indossante un camice o una divisa. Corrucci per un anzianotta. In primavera od estate dei comunicati vi stupiranno, scoprirete un inganno, confuterete con un (o una) saccente e scanserete un inconveniente…Bene per quanto concerne lavoro e soldini. Occhio a non stressarvi e, in caso di acciacchi, consultate un dottore.

B I L A N C I A

Ed eccolo qui un anno impertinente ma per tanti versi pure gaudente … Le novità trasborderanno, le responsabilità pure, detesterete esser trattati da stuoini, sopportare benemeriti cretini, in più contingenze uscirete dai lumini e persino chi vi reputava dei miti Bilancini si ricrederà…Voltare pagina, girare alla larga dai meschini, salpare verso isolotti languidamente affascinanti, è il compito che vi spetta e, poiché nulla viene regalato dalla gretta sorte, dovrete rimboccarvi le maniche e mordervi la linguetta. Riguardo passioni, sentimenti e tentazioni non mancheranno gli ardimenti, i mal appaiati opteranno per un distacco i single si riscatteranno per mezzo di un amore da batticuore… Se il magnificente trigono di Giove riempirà il piatto delle aspettative e delle speranze, pungolando a guardare ed andare avanti (dove vi sarà parecchio da vedere), la zampetta di un Saturno avverso vi vedrà spesso con le lunette per traverso, rendendo arduo penetrare nella vostra interiorità o capire fino in fondo ciò che volete da voi e dal futuro. Un anniversario, celebrazione o successone andrà degnamente festeggiato. In estate imbastirete interessanti conoscenze e una di queste tornerà utilissima. I furti sono in agguato: sorvegliate l’ubicazione, l’auto e occhio quando vi recate in centri commerciali o al supermercato. Effettuerete viaggi, un sogno si realizzerà, una donna stupirà, una mansione appagherà, un figliolo annuncerà novità e in uno specifico settore l’invidia spadroneggerà. Un guizzo di indecisione emergerà dinanzi a due opportunità offrenti all’incirca le medesime possibilità. Comunicati mozzafiato tra marzo e settembre. Una vista di controllo, per chi soffre di patologie croniche, non guasterà…

S C O R P I O N E

Il 2019 sarà per voi un anno di risurrezione e agitazione, distacchi e ricongiungimenti, arrabbiature ed ardimenti… Resterete ammutoliti dinanzi a fatti, cose e persone ardue da inquadrare, un esistenziale settore sarà costellato più di spinette che non di rose e l’ingombrante presenza di pretenziosi indurrà a pensare di tagliare i ponti… Tra sparpagliate nubi però gli sprazzi di un tiepido sole riscalderanno regalando, grazie al prelibato sestile di Saturno, attimi indimenticabili e un leggero incremento delle finanze e delle speranze... “Chi ben comincia è a metà dell’opera” affermava un proverbio calzante a pennello visto che, simile ad un prestigiatore, gli astri estrapoleranno, dal cilindrico cappello, novità, originalità, baldanze ed esultanze … Già perché a seguito di un 2018 pregno di note stridenti vi aspettano al varco mesi “singolari”, nel corso dei quali converrà stare all’erta ma nel contempo dar via libera ai sogni, coltivare amicizie, obliare mestizie e gustare quell’attimo così fuggente dallo svanire immediatamente … Un uomo farà girare le animelle, un posteriore andrà consolato e un conoscente aiutato. Taluni legami verranno messi sotto torchio tramite turbamenti, penuria di dialogo ed infiammati scambi di opinione… L’essenziale sarà capire la vera natura di chi frequentate per non beccare capocciate… Se liberi o frustrati, nei restanti lassi temporali potreste avviare una storiella da coltivare pari ad una pianticella e chissà che, annaffiandola, non cresca rigogliosa…I maggiori parapiglia subentreranno tra la primavera e l’autunno quando vi toccherà contrastare dei disguidi, firmare incartamenti, interpellare legali, giuristi o commercialisti. Da sorvegliare organi riproduttivi, circolazione e pressione. Rischio di infortuni o incidenti.

S A G I T T A R I O

Vi attende un anno talmente mascalzone dall’indurre, talvolta, a scambiar una lucciola per lampione o a mutar, su svariate cosette, la vostra opinione … Imparate quindi ad essere meno tontoloni e a vedere gli altri nella giusta dimensione al fine di non beccare posteriori fregature facendo in contemporanea una bella pulizia nelle amicizie in quanto sono ben poche quelle vere e sincere! Sino al 2 dicembre, col nullaosta del munifico Giove, la fortuna si inchinerà al vostro cospetto portandovi, onore e rispetto ( giocare al Lotto, al Super Enalotto e similari potrebbe far lievitar i denari) … Ma, poiché non è mai oro ciò che luccica, preventivate qualche arrabbiatura specialmente dal 1° aprile al 16 maggio, dal 16 agosto, dal 7 ottobre al 5 ottobre e verso la fine di dicembre quando Marte, girando le spalle, romperà marroni ed intenzioni, costringendo a compiere scelte o prender decisioni! Eppure delle incantevoli soddisfazioni ve le caverete, se soletti, l’amor incrocerete e una mirabile vacanzona ve la concederete alla faccia dei biliosi e degli astiosi … Un tipo (o tipa), indipendentemente dal ruolo ricoperto, riemergerà dal passato e, confidare nella saggezza e nel fato, servirà a non sbagliare! Poi l’estate arriverà danzando con le sue calde sorprese e le risposte tanto attese, permettendo, ai più audaci di buttarsi a capofitto in nuove imprese od ottimizzare ciò che sta a cuore …In amore non date nulla per scontato e siate consapevoli di ciò che volete nel senso di accettare il partner con i suoi mille difetti o volgere altrove gli intimi interessi… Qualche nativo opterà per una coabitazione, altri se la spasseranno, altri ancora rimarranno malaccio dinanzi al contegno di un essere testardo, tirchio o riprovevole. Stomaco, basso ventre ed intestino delicati. Attenti ai cibi avariati!

C A P R I C O R N O

Quanti di voi, dopo un 2018 pesante confidano in un 2019 migliore… Tante, troppe congiunture, hanno contribuito a demoralizzare e a considerare la vita una commedia rigurgitante di personaggi diversi da come ipotizzavate! Basta somatizzare e ansimare: l’imminente futuro sta per mutare e voltarsi indietro servirebbe unicamente a farsi del male malgrado Saturno da rinomato guastafeste, ficchi lo zampettino ovunque: nelle relazioni, nel focolare, nei guadagni, nelle giornaliere funzioni, nel vigore, nella floridezza favorendo sbuffi e stanchezza.… ma voi contrastatelo chiedendo a Giobbe di regalarvi uno spizzico di pazienza, facendo dell’ottimismo un baluardo ed affrontando a testa altissima ogni incombenza... In primavera (oppure dal 27 giugno in avanti) vi libererete di un fardello e, indipendentemente dallo scotto da pagare, ne uscirete più pimpanti e vibranti! Affettivamente succederanno cose strane specie per chi sta sperando nell’arrivo di un amore…Insomma in mezzo a tanta cianfrusaglia spunterà uno (o una) di garanzia illimitata. Un distacco invece amareggerà e solleverà… L’estate scorrerà lascerà esiguo spazio alla noia e, dopo la quasi neutralità dell’autunno, il fuoco divamperà a scaldare un inverno “peculiare”. Nell’eventualità di viaggiare, optate per luoghi rilassanti, lungi da calamità o bellicosità. Non male effettuare una crociera o un giretto in zone inedite. Partner da accontentare in una richiesta. A parte qualche attimo di impasse, l’anno non è malvagio a patto di impegnarvi, non arrabbiarvi, indossare sorrisi, elargire ragionevolezza e soprassedere sull’ altrui stoltezza. Salute ballerina.

A C Q U A R I O

I prossimi dodici mesi appaiono volubili come le stagioni, vorticosi come un tornado, fluttuanti come il mercato azionario, imponderabili come gli accadimenti che lo costelleranno … Teoricamente vorreste scappare da una routine attanagliante, rinvenire una stabilità minata da circostanze avverse ma praticamente non lo potrete fare anche se, col benestare di un Giove magnanimo e giullare, rinverrete escamotage a ciò che affligge, vedendo la ruota, pur se lentamente, girare nella vostra direzione consentendo di togliervi un tarlo permanente riscattandovi da ciò che aveva offuscato cuore, idee e mente … Da buoni zucconi vorrete andare in fondo alle cose e se sbaglierete… pazienza… ne pagherete lo scotto personalmente…Basta che non vi si leda nella libertà di pensiero ed azione perché, in tal caso, piantereste su uno zibaldone… Venere, ad intermittenza, inciuccherà l’ andamento affettivo compreso un approccio così ardito dal far sfiorare il cielo con un dito … Ma, la madre di Cupido, non lancerà sempre freccette beneaccette, sicché, pur se in esigui periodi annuali, verrete colpiti dai suoi strali: un’unione opprimente si potrebbe sfasciare, una relazione finire, ricominciare, poi di nuovo cessare. Gli ammogliati si barcameneranno e le giovani coppiette la cicogna ospiteranno… Le donzelle invece si guardino dal mitizzare un tipetto ambiguo ed abietto… Modifiche da apporre ad un ambiente o abitazione. Una nota stonata proverrà da una scocciatura, un commiato, un dispiacere, una fregatura, un anziano o un bimbetto a cui badare e un malatino da accudire … In estate, imprevisti a parte, effettuerete viaggi memorabili. Il vigore fisico dipenderà dal prevenire gli acciacchi sorvegliare la funzionalità vascolare, renale, epatica, ormonale e tenervi strettini nel mangiare…

P E S C I

Questo sarà un anno di cambiamenti, spostamenti, lavoretti da effettuare, decisioni da pigliare, opzioni da vagliare, fossi da saltare e quotidianità da modificare… Molti opereranno revisioni alla professione, altri andranno in “pensione”, altri ancora fortificheranno un amore, un’amicizia, una simpatia, un rapporto interpersonale. Poi, indipendentemente dal sesso e dall’età, siate lungimiranti e non abbiate fretta in quanto tutto arriva a chi pazientemente aspetta… Un neo è però costituito da Giove il quale formando col vostro Sole una quadratura minerà le finanze costringendovi a risparmiare, organizzare le uscite e le entrate, reclamare diritti e priorità… Già perché le spesine saranno parecchie soprattutto per chi vuole ampliare, rettificare o acquistare una proprietà… Dalla primavera in poi non saprete da qual parte girarvi considerati gli impegni da assolvere e le faccende da sistemare malgrado subentrino dei ritardi in ciò che pensavate si concretizzasse entro tempo da voi prestabiliti. In estate consigliabile mollare baracca, burattini e regalarvi un soggiorno dove vi pare e piace. In amore tirerete a campa anche se tra coppiette dissestate qualcosa la quiete turberà mentre, per i single, si profila un abboccamento talmente casuale dal non sembrar neppure normale… Inaugurazioni o celebrazioni tra aprile e maggio. Uno spizzico di tristezza proverrà da una novella non propriamente bella. Scambi di opinione con uno dalla testa più dura di un mattone. Un Gemelli, Cancro, Leone o Scorpione vu supporterà e sopporterà… Le donne soffriranno di depressione e malinconia oppure dovranno risolvere un problema da lavoro, soldi o salute. Gli over 45 si sottopongano a minuziosi esami di routine. Fastidi alla schiena.