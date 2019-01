Un primo weekend del 2019 ricco di eventi nella provincia di Savona

Il primo weekend del 2019 non poteva non coincidere con una importante quantità di eventi speciali nel savonese. Ultimi due giorni per visitare i presepi, scatenarsi con i saldi, la musica e naturalmente la Befana, per una Epifania che purtroppo tutte le feste si porta via.

Ecco tutti gli eventi, manifestazioni in provincia di Savona:

Savona: Sabato 5 gennaio, alle ore 12.00, è previsto un intervento di pulizia della spiaggia libera del Prolungamento sotto la Fortezza del Priamar, in collaborazione tra il Comune di Savona e Greenpeace (Gruppo Locale Genova). Lo comunica l'assessore a Lavori Pubblici e fruizione Aree demaniali del Comune di Savona, Piero Santi: "Nell’occasione sarà recuperato il materiale spiaggiato a seguito delle forti mareggiate dello scorso ottobre - ha spiegato inoltre Santi - Collaborerà all’evento ATA S.p.A. , che si occuperà dello smaltimento di quanto recuperato. Si coglie l’occasione per ringraziare calorosamente l’Associazione Greenpeace, nella persona del Presidente Dott. Andrea Sbarbaro ed il sig. Gabriele Morrone di Savona".

Pro Musica Antiqua in collaborazione con la Confraternita dei SS. Agostino e Monica, presenta il concerto per l'Epifania “Antiche Musiche Natalizie”. L'appuntamento si terrà domenica 6 gennaio 2019 alle ore 17 nella Chiesa di Santa Lucia a Savona. "Echi di note profondamente toccanti che ci riportano alla gioia dell'infanzia - spiegano gli organizzatori - Per ricreare l'incanto di un'atmosfera ricca di fascino e di mistero e celebrare degnamente questa festa piena di speranza, letizia ed amore: la Natività. Antiche musiche tradizionali natalizie, alcune a noi ancora molto note e care, altre perse nel fluire del tempo, ma che testimoniano gli inesauribili tesori di infinita bellezza ed altissimo valore artistico delle nostre profonde ed antichissime radici culturali. Il concerto è dedicato a mottetti natalizi vocali e strumentali dal rinascimento all' epoca barocca, con musiche di S.Alfonso de' Liguori, Tommaso Ludovico da Victoria, G.F. Händel, Johann Sebastian Bach etc". Tutti i brani verranno eseguiti su copie di strumenti antichi e seguendo scrupolosamente la prassi esecutiva dell'epoca, ricuperando i testi, le melodie e le armonizzazioni originali.

Il “Presepe in riva al mare” di Assonautica, arrivato alla terza edizione, vi sorprenderà anche quest’anno con novità, effetti visivi e sonori, pur restando legato alla tradizione. Le scolaresche ed i gruppi che vorranno visitarlo dovranno prenotare con anticipo telefonando in segreteria. Il presepe sarà visitabile fino al 15 gennaio

Le feste ci fanno tornare tutti bambini nella magica atmosfera dell'attesa dei regali di Babbo Natale o della decisione della Befana: dolcetti o carbone? E, quindi, all'insegna del "siamo tutti bambini" sindaco, assessori e consiglieri del Comune di Savona la mattina dell'Epifania, in piazza Sisto IV, doneranno dolci a tutti i bimbi e, successivamente, si recheranno all'istituto Bagnasco per portare doni ai nonni. Sempre dalle 10.30 alle 12.30 il trenino di Carmella offrirà un tour lungo le vie della Città.

Alassio: Nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” ed in occasione della tradizionale “Befana del Subacqueo”, anche quest’anno si svolgerà l’evento “Footgolf in spiaggia” – “12 buche X 12 befane”. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come di sempre a scopo benefico a favore di Airc. L’evento vede la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili…da qui il “Footgolf in spiaggia”.

Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane interpretate da personaggi locali in costume grazie all’Associazione “Signora delle Fiabe” di Grado. Saranno presenti per la sfida FootGolf ed hanno già confermato la loro presenza, gli ex-campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Claudio Sala, Paolo Monelli, Beppe Dossena, Luigi Gualco, Claudio Onofri, Marco Lanna, Luca Mezzano, Amedeo Di Latte, gli outsider, il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, il campione del mondo di kickboxing al “War Hyères Fight” (categoria 78kg) l’alassino Stefano Fanelli, il procuratore calcistico Roberto La Florio, il mitico “Baffo Roberto da Crema”, il mago e conduttore Tv Marco Berry, il cantautore Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), Moreno (cantante rap), il comico Alex De Santis (Il Maestro Catenato di Colorado Cafè), il “Mental Coach” Gian Luigi Sarzano, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Galtieri e tanti Campioni Italiani di FootGolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). Presentano Marco Dottore e Luca Viscardi di RadioNumberOne. Calcio d’inizio alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso.

Albenga: Le feste natalizie volgono al termine, ma ad Albenga sono ancora numerosi gli eventi del week end legati al periodo festivo. Sabato 5 gennaio alle ore 15.30 dopo la grande partecipazione della vigilia di Natale torneranno in piazza IV novembre per la 2° parte del Presepe vivente pastori, figuranti e pecorelle. Seguendo la stella cometa arriveranno i Re Magi con i loro doni. Durante la giornata tutti i bambini potranno cimentarsi nel percorso ludico educativo "Grisulandia" ed alle 16:00 la Befana scenderà tra le Torri del centro storico e porterà dolci a tutti i bambini che verranno in piazza per festeggiare. Nel pomeriggio verso le ore 15 la Befana sarà invece presente nella sede della Croce Bianca.

Dalle 10:00 alle 18:00 "Grisulandia" percorso ludico educativo per bambini a cura dell'Associazione Vigili del Fuoco Volontari e verso le ore 16:00 "Arriva la Befana" con dolci per tutti i bambini che verranno. La manifestazione è a cura del personale dei Vigili del Fuoco di Albenga. Alla manifestazione saranno presenti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Albenga e i Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Vendone; altresì parteciperanno le Delegazioni dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Vendone e di Fossano, le quali col supporto della locale sezione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, dalle 10:00 alle 18:00 accompagneranno i bambini che lo vorranno, attraverso un percorso ludico educativo chiamato “Grisulandia”, nel quale i bambini potranno divertirsi ad emulare i veri pompieri. Sempre il 6 gennaio alle ore 21 presso Palazzo Oddo avrà luogo il Concerto del Coro Polifonico di Loano precedentemente annullato per l’ indisposizione di un artista.

Albisola Superiore: Sabato 5 Gennaio dalle ore 15.00 ci sarà "CapoNatale", manifestazione che vedrà animazione natalizia lungo le vie del centro storico. Per tutto il pomeriggio saranno presenti: animazione, truccabimbi e sculture di palloncini, giochi gonfiabili, giostre e dolci golosità. Iniziativa a cura e in collaborazione con Crazy Emotions Agency e ASCOM Albisola Si terrà domenica 6 gennaio il concerto "Accordanze barocche” alle ore 17.45 presso la Chiesa di S.Pietro di Albisola Superiore,ad opera del Millennium Ensemble formato da Silvia Schiaffino al flauto traverso e duo di chitarre classiche di Federico Briasco e Renato Procopio.

Albissola Marina: Sabato 5 gennaio, al MuDA, a cura di Davide Bedendo delle immagini della fornace di Pozzo Garitta restaurata, una relazione della studiosa Nicoletta Negro sulle antiche fornaci di Albisola e la visione, sempre a cura di Bedendo, del filmato d’epoca sull’ultima cottura con un forno a legna ad Albisola, nell’ottobre 1990, ad opera di Pietro Mantero e di Angelo Ruga. Protagonisti dell’incontro qui sono il forno, il lavoro di chi lo conduce, l’opera dell’artista autore, l’immagine antica di Albisola della ceramica.

Andora: Il 6 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 18.00, in località Duomo, ritorna l’atteso appuntamento con il Presepe Vivente a cura dell’Associazione Andora Più, con le Parrocchie di San Pietro e San Giovanni. La Borgata Duomo, facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Andora, torna ad animarsi grazie a più di 100 figuranti. La rappresentazione della Santa Natività anima i vicoli e le cantine che saranno aperte per l’occasione. L’evento attira ogni anno migliaia di visitatori ed è a ingresso è libero. Bastano pochi passi e il pubblico è subito coinvolto da un viaggio nel passato, complice l’architettura tipica ligure del borgo, arroccato su una collina di uliveti. Nelle cantine e nelle piazze, rivivono gli antichi mestieri come il calzolaio, il vasaio, l’arrotino, lo scalpellino, il maniscalco, il fabbro, il panettiere, il venditore di stoffe e il falegname. C'è la prigione sorvegliata dai centurioni che anticipa, la tappa del Censimento e l’ingresso nella cantina ove è rievocata la Natività. Il Presepe vivente di Duomo propone anche spazi ristoro con dolci e tipicità liguri. La moneta corrente del presepe è il domino, rigorosamente battuta a mano e che è possibile cambiare all'ingresso. Come di consueto, la rappresentazione si conclude con l’arrivo dei Re Magi, che portano i doni al Bambinello e la Santa Messa nella chiesa dl Maria Bambina.

Borghetto Santo Spirito: Sabato 5 gennaio una serie di eventi animerà il comune. Si comincia dalle 8 del mattino fino alle 20, con il mercatino dei prodotti artigianali in Piazza della Libertà. Dalle 15 in poi, in piazza Madonna della Guardia, la premiazione delle bellissime e simpaticissime "Miss Befana", in collaborazione con ANTA. In programma anche il truccabimbi e la cioccolata calda. Dalle 16:30, per le vie cittadine, Presepe Vivente con la partecipazione del noto e stimato scultore borghettino Simone Finotti. In programma anche il vin brulé per riscaldarsi tutti insieme in pace, amore ed allegria. Questo programma di eventi è organizzato dall'associazione ViviBorghetto, con il Patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito.

Cairo Montenotte: Domenica 6 gennaio 2019, in piazza della Vittoria, con inizio alle ore 10, si svolgerà la cerimonia di esposizione della bandiera della Città di Cairo Montenotte. Sono trascorsi 63 anni dal conferimento, al Comune di Cairo Montenotte, dell’onorificenza di fregiarsi del titolo di “Città”, decretata dall’allora Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, il 7 gennaio 1956. Nell’occasione della ricorrenza, che rappresenta una sorta di “compleanno” della Città, l’Amministrazione innalzerà il nuovo vessillo, un drappo bipartito giallo e azzurro recante lo stemma del Comune, sul quarto dei pennoni collocati di fronte a Palazzo di Città. A tutti i presenti sarà offerta la torta di compleanno, appositamente realizzata. Parteciperà la Banda Comunale “G.Puccini”. Alle 11 è prevista la partecipazione alla Santa Messa, officiata nella Parrocchia di San Lorenzo.

Celle Ligure: Grande successo a Celle Ligure per Il Paese dei Balocchi, il piccolo villaggio, realizzato dal Consorzio Promotur in piazzetta Arecco e pensato a misura di bambino, con una casetta, laboratori, un po’ di musica e di sport, animazione e merenda. Piazzetta Arecco è stata allestita già da domenica 30 dicembre e i laboratori di Franca D’arienzo, Barbara Cerutti e della Ludoteca Comunale Mago Merlino sono stati presi d’assalto da decine di bambini. in galleria Crocetta, dalle ore 10 alle ore 19, il mercatino dei balocchi: tre giornate di idee regalo, artigianato, gastronomia, prodotti di qualità… Uno spazio coperto di fronte al lungomare, in cui fare una passeggiatina e curiosare tra gli stand vestiti a festa e trovare graziosi oggetti per la casa e la persona, piccoli giochi in legno, pupazzi e regalini per i più piccoli, con qualche selezionata proposta alimentare: baci, amaretti e dolci da forno, olio, olive taggiasche e derivati, vino e trasformati della frutta, miele, formaggi e salumi di qualità. Nello spazio che d’estate ospita le rassegne Libri al Sole e Mand’Ommu, un insolito allestimento natalizio per un mercatino in cui fare ancora qualche acquisto.

Sabato 5, alle 15, torna anche la magia del Truccabimbi con Gemma: con un po’ di fantasia i bambini potranno diventare come i personaggi dei loro sogni. Sabato 5 spazio doppio anche per Valentina Biletta: alle 10.30 e alle 15 il suo laboratorio I Ricordi dell’Inverno, per costruire insieme piccoli mobili di cartone per contenere i ricordi dell’inverno e non solo. Si chiuderà il giorno dell’Epifania, alle 15 con l’ultimo laboratorio di Franca D’Arienzo: Pinocchio dove vai: Kamishibai, Arte e Gioco, workshop per bambini dai 3 ai 99 anni. Sempre sabato, alle 15.30 non mancherà la sfilata itinerante della Banda Musicale Mordeglia, per allietare tutti i presenti con le tradizionali canzoni di Natale. Domenica 6 gennaio, alle ore 10 ci sarà la Corsa della Befana dei Bambini, in collaborazione con ASD Centro Atletica Celle Ligure e Pubblica Assistenza Croce Rosa. Un percorso di 600 metri all’interno del centro storico, dedicato ai bambini, che dovranno essere rigorosamente vestiti da Befane. Il Paese dei Balocchi è realizzato dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e con il contributo economico di Bagni Angelo, Bagni Augustus, Bagni Ellida, Bagni Genova, Bagni Italia, Bagni Lido, Bagni Lina, Bagni Ligure, Bagni Luciani, Bagni Milano, Bagni Olimpia, Bagni Sole, Bagni Stella del Sud, Bagni Torino, Bagni Vittoria.

Da non perdere il presepe itinerante luminoso che da Celle centro va ai Ferrari e quello dell'oratorio di San Michele organizzato dalle associazioni e dai privati.

Finale Ligure: Fino a domenica 6 gennaio il Villaggio di Giuele vi aspetta per l’ultimo weekend di divertimento. Oltre a Babbo Natale, il Villaggio degli Elfi e tutte le attrazioni dei giorni scorsi, a partire da oggi, ci sarà anche il Museo della Befana, dove ci si perderà tra scope, carbone e calze; immancabile la Befana in persona che, girovagando per il Villaggio, intratterrà grandi e piccini. Da non perdere poi gli ultimi due giorni di spettacoli del circo. Ancora per oggi e domani 5 gennaio, alle ore 15.00 e alle ore 17.00, lo spettacolo circense “The Circus. One Million Dream” di Mister David and the family Dem vi farà sognare, ridere ed emozionare sotto l’inconfondibile tendone biancorosso. Questa sera, poi, alle 20.00 presso il Ristorante del Villaggio di Giuele, lo special event di quest’anno: la Cena con Delitto. Una serata alla Sherlock Holmes, all’insegna delle indagini e del crimine, ma anche del buon cibo con un menù studiato ad hoc, sia per gli adulti che per i bambini. Tre giornate ricche di appuntamenti prima di salutarsi, in attesa della prossima edizione.

Si svolgerà sabato 5 gennaio alle 21, nell’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo la presentazione della raccolta di poesie “Disamina dell’anima”, di Edoardo Firpo, edita da Progetto Cultura Roma. L’evento è organizzato dalla associazione culturale “Ideando” e ha il Patrocinio del Comune di Finale Ligure. Presenta la serata Silvia Massaferro. Non sarà il classico “incontro con l’autore” con la presentazione e il dibattito, ma un vero e proprio spettacolo multimediale nel quale lo stesso autore reciterà i propri versi affiancato da Leana D’Errico; la ballerina Monica Terraneo si muoverà tra le scenografie realizzate interamente in grafica digitale 3D da BioxProduction e proiettate sul palco dell’auditorium. Sul palco anche Max Borgata e Leila Guzzo. La selezione musicale sarà a cura di Ale B mentre gli abiti di scena saranno confezionati dal laboratorio “Arti… Ficio” di Italia Furlan, specializzata nella rielaborazione di materiale riciclato.

Murialdo: Presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo ultimi due giorni per poter visitare, dalle ore 15 alle 19, il presepe meccanico che si estende su una superficie di 40 metri quadri con oltre 100 statuine fisse e in movimento con luci che scandiscono il passaggio notte e giorno e naturalmente cascate d’acqua.

Toirano:Oltre 180 Presepi nelle vie e nei carruggi del centro storico e nelle borgate di Toirano. Creazioni presenili di ogni tipo, dagli allestimenti tradizionali alle opere astratte, si potranno ammirare nei vari luoghi del paese seguendo un percorso tracciato su una mappa che verrà distribuita nei vari punti d’esposizione. Manifestazione curata e diretta dal Museo Etnografico della Valle Varatella – comune di Toirano.

Vado Ligure: Tutto pronto per i saldi in provincia di Savona, da sabato 5 settembre via alle spese pazze e al Molo 8.44 i clienti oltre a potersi scatenare in ogni negozio con offerte che variano dal 20 al 50% di sconto, nelle pause degli acquisti sabato e domenica sarà presente anche la Street Food Truck Edition. I truck saranno stazionati nella zona coperta del centro commerciale e offriranno ai clienti una cucina di strada ricercata e preparata al momento per approfittare di un ulteriore momento di relax e poter gustare le specialità del nostro Bel Paese. “I truck, unici nel loro genere, offriranno un’offerta completa – spiega l’amministratore delegato del Molo 8.44 Giovanni Mascherin – dal panino alla frittura, dalla carne agli arrosticini – sarà un’iniziativa unica per la stagione invernale, per accompagnare la clientela all’inizio dei saldi dopo le feste”. Una vera e propria fiera del gusto all’interno dello shopping center di Vado Ligure. Ingresso gratuito, posti a sedere e orario continuato anche in caso di pioggia. Orari: aperti dalle dalle 10.30 fino a dopo le ore 20.00.

L'evento conclusivo di Vado in Tens per salutare tutte le feste. Mascheratevi e venite a: "Befane e befani in passeggiata!". Se anche tu ti senti un po’ Befana o Befano dentro, questa festa fa per te. Domenica 6 gennaio tutti mascherati a Vado Ligure, per una passeggiata in allegria. Dai bambini agli adulti fino ai nonnini. Ritrovo ore 14,30 ai Giardini a Mare "C. Colombo". Inizio della sfilata ore 15, ci sarà con noi l'animazione di trampolieri, giocolieri in maschera e carretto musicale al seguito. Alle 16,30 circa tutti in tensostruttura riscaldata a ristorarci per brindare e salutare tutte le feste. Saranno premiati la Befana e il Befano più anziano, il Befanino e la Befanina più giovane ed il gruppo più numeroso.