Cimenti, presepi, musica e street food: una vasta offerta per l'Epifania in provincia di Savona

Secondo un antico proverbio “l’Epifania tutte le feste si porta via”… Ma sono ancora tante le occasioni di intrattenimento e di divertimento in provincia di Savona. Ecco una carrellata di eventi:

ALBENGA – Oggi dalle 9 alle 19 torna AlbengaBrick, manifestazione dedicata ai famosi mattoncini Lego e dedicata a tutti i loro amanti, grandi e piccini. Promotore dell’organizzazione sarà nuovamente l’AVIS di Albenga, ente a cui verranno devolute tutte le offerte all’ingresso a favore della Fondazione Telethon Italia. Patrocinata dal Comune, la manifestazione si svolgerà anche quest’anno presso Palazzo Scotto Niccolari, in Via Delle Medaglie d’Oro, in centro storico di Albenga.

ALBISOLA SUPERIORE – Oggi, domenica 6 gennaio il concerto "Accordanze barocche” alle ore 17.45 presso la Chiesa di S.Pietro di Albisola Superiore, ad opera del Millennium Ensemble formato da Silvia Schiaffino al flauto traverso e duo di chitarre classiche di Federico Briasco e Renato Procopio. In programma musiche di Machaut, Baron, JS Bach, Boccherini, Tarrega.

ANDORA - Il 6 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 18.00, in località Duomo, ritorna l’atteso appuntamento con il Presepe Vivente a cura dell’Associazione Andora Più, con le Parrocchie di San Pietro e San Giovanni. La Borgata Duomo, facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Andora, torna ad animarsi grazie a più di 100 figuranti.

CAIRO MONTENOTTE - Domenica 6 gennaio 2019, in piazza della Vittoria, con inizio alle ore 10, si svolgerà la cerimonia di esposizione della bandiera della Città di Cairo Montenotte. Sono trascorsi 63 anni dal conferimento, al Comune di Cairo Montenotte, dell’onorificenza di fregiarsi del titolo di “Città”, decretata dall’allora Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, il 7 gennaio 1956.

FINALE LIGURE - Fino a domenica 6 gennaio il Villaggio di Giuele vi aspetta per l’ultimo weekend di divertimento. Oltre a Babbo Natale, il Villaggio degli Elfi e tutte le attrazioni dei giorni scorsi, a partire da oggi, ci sarà anche il Museo della Befana, dove ci si perderà tra scope, carbone e calze; immancabile la Befana in persona che, girovagando per il Villaggio, intratterrà grandi e piccini. Da non perdere poi gli ultimi due giorni di spettacoli del circo.

FINALE LIGURE - Il 6 gennaio si rinnova la tradizione del Bambinello benedicente di Gorra, la statua del ‘700 del Gesù Bambino “Salvator Mundi”, bambinello che tiene nella mano sinistra il mondo e la mano destra in posizione benedicente. Per antica tradizione questa statua veniva esposta a Gorra solo il giorno dell’Epifania, quando veniva portata in processione dai bambini e fatta baciare: il bambinello che a Natale abbiamo visto sdraiato in culla è cresciuto e benedice il mondo. Messa alle 10:30.

FINALE LIGURE - Oggi si terrà il "Cimento della Befana" organizzato dalla Compagnia di San Pietro di Finalmarina. Appuntamento nella Spiaggia dei Neri, iscrizioni dalle 9:30 alle 11:30 presso la sede associativa. Il momento del tuffo è previsto per le 11:45.

SAVONA - Pro Musica Antiqua in collaborazione con la Confraternita dei SS. Agostino e Monica, presenta il concerto per l'Epifania “Antiche Musiche Natalizie”. L'appuntamento si terrà oggi alle ore 17 nella Chiesa di Santa Lucia a Savona.

SAVONA – Oggi, domenica 6 gennaio torna la Befana degli Animali, la tradizionale manifestazione della Protezione Animali di Savona. Per la ventinovesima volta, come sempre all’angolo tra Corso Italia e Via Paleocapa, dalle ore 9 alle ore 19.00, sarà presente una simpatica befana armata di scopa e con un cesto colmo di caramelle per la gioia dei più piccoli. Allo stand dell’Enpa sarà disponibile una selezione di gadget, come le ultime copie del calendario Enpa 2019 da muro e da tavolo e graziosi ed utili portachiavi a forma di animali.

VADO LIGURE - Tutto pronto per i saldi in provincia di Savona, da sabato 5 settembre via alle spese pazze e al Molo 8.44 i clienti oltre a potersi scatenare in ogni negozio con offerte che variano dal 20 al 50% di sconto, nelle pause degli acquisti sabato e domenica sarà presente anche la Street Food Truck Edition. I truck saranno stazionati nella zona coperta del centro commerciale e offriranno ai clienti una cucina di strada ricercata e preparata al momento per approfittare di un ulteriore momento di relax e poter gustare le specialità del nostro Bel Paese.

VADO LIGURE – Gran finale per queste feste con "Befane e befani in passeggiata!". Se anche tu ti senti un po’ Befana o Befano dentro, questa festa fa per te. Domenica 6 gennaio tutti mascherati a Vado Ligure, per una passeggiata in allegria. Dai bambini agli adulti fino ai nonnini. Ritrovo ore 14,30 ai Giardini a Mare "C. Colombo". Inizio della sfilata ore 15, ci sarà l'animazione di trampolieri, giocolieri in maschera e carretto musicale al seguito. Alle 16,30 circa tutti in tensostruttura riscaldata per brindare e salutare tutte le feste. Saranno premiati la Befana e il Befano più anziano, il Befanino e la Befanina più giovane ed il gruppo più numeroso.