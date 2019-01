Loano, in Sala del Mosaico la personale di Piero e Alessandro Tambresoni

Piero Tambresoni, classe 1930, è un autodidatta, pittore e scultore ma soprattutto ceramista. Ha una passione per la figura del cavallo in tutte le sue rappresentazioni. Come scrive Nicola Davide Angerame, secondo lui “l'arte è anche un luogo di amicizia. Malgrado la critica è la storia dell'arte ci abbiano convinto che sia una guerra di tutti contro tutti per la preminenza di una sola visione del mondo e della bellezza, nel fare arte si attiva l'interiorità dell'artista e dell'uomo che si apre con generosità e trova nella forma inventata un messaggio, a volte imperituro, affidato alle cure del mondo e della storia”.

L'avvicinamento recente alla lavorazione della ceramica da parte di Piero Tambresoni assume così “il senso di una generosa offerta di forme verso il prossimo confermando tutto il suo essere e la sua vita, vissuta come 'figlio' della seconda guerra mondiale che ha navigato per il mondo e si è impegnato nel campo sociale, non smettendo mai di prendersi cura della realtà che lo circonda. Con animo appassionato affronta la ceramica come un nuovo capitolo della vita è dello spirito. I suoi cavalli, un tema ricorrente felicemente ossessivo, che colpiscono per la loro forza espressiva e per le forme quasi tragiche che a volte sanno assumere. Sembrano prendere su di loro il peso dell'esistenza umana. Un peso che a Piero sta molto a cuore, come a tutti i veri artisti”.