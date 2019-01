Elezioni Millesimo, torna in campo Garofano: "Una lista per risvegliare dal torpore il paese che amo"

A Millesimo iniziano in primi movimenti in vista delle elezioni comunali che si terranno in primavera. Commenta in una nota Francesco Garofano, ex consigliere comunale nel periodo 2009-14: "Spinto dall’amore per il mio paese e dalla volontà di rilanciare Millesimo all’interno del contesto Valbormidese e non solo, è ormai da qualche mese che insieme a diversi cittadini e associazioni stiamo valutando la possibilità di creare una lista che rappresenti una valida alternativa elettorale ai soliti noti alle elezioni comunali di fine maggio".

"Millesimo ha grandi potenzialità, ma purtroppo da qualche tempo è un paese sporco, poco curato, sempre meno punto di riferimento per il territorio e sorpassato da molte altre realtà locali… insomma un paese che si limita a sopravvivere".

"Molti millesimesi sentono la necessità di una svolta che rilanci il paese, pertanto in questi mesi che ci separano dalla elezioni si lavorerà per dare vita ad un soggetto elettorale in aperta contrapposizione al sonnolento PD che governa il paese attualmente, e per individuare la migliore leadership possibile, un candidato sindaco all’altezza della situazione che, insieme ad una buona squadra composta da persone positive, effettivamente legate al territorio ed inserite nel tessuto sociale millesimese possano creare la lista del cambiamento e del risveglio".

"Personalmente, considerato il mio impegno professionale, non potrò agire in prima linea, ma sicuramente cercherò di essere un buon gregario per progetti validi e credibili per il mio paese. Nessuno possiede la bacchetta magica, ma credo che Millesimo debba rialzarsi, tornare a correre, ed essere un punto di riferimento per i suoi cittadini e per tutta la Valle - conclude Garofano - L’obiettivo è dare ai millesimesi la possibilità di entrare in cabina elettorale e votare una lista nuova, preparata, desiderosa di mettersi in gioco e risvegliare il paese dal torpore in cui è caduto negli ultimi anni".