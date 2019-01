Portachiavi da muro: accessori per la casa di design

Sempre più persone scelgono di acquistare portachiavi da muro per riporre le proprie chiavi e averle sempre pronte in una postazione facilmente raggiungibile evitando il continuo rischio di perderle da un momento all'altro, tenendole sempre davanti ai propri occhi. Una scelta del genere nasce da attente valutazioni tutte da tenere in massima considerazione.

Prima di tutto, si sa che ovunque vengano posizionate le chiavi non fanno altro che generare disordine, inoltre, accessori di questo tipo sono generalmente non molto belli da vedere e possono causare qualche problema anche dal punto di vista puramente decorativo. In tali casi, un bel portachiavi da parete può rappresentare la scelta giusta sotto diversi aspetti. Numerose sono le possibili idee che possono essere messe in pratica nel giro di pochi minuti, con tante opportunità da sfruttare rapidamente. Ecco alcune delle soluzioni da attuare per installare nella propria casa o nel proprio ufficio un portachiavi muro, magari al fianco della porta d'ingresso o in un punto strategico facilmente visibile in ogni momento della giornata.

Prima di tutto, ci si può affidare alla tecnica della calamita. Basta far entrare in contatto la porzione superiore in ferro del portachiavi con il magnete in maniera che rimanga appesa senza alcuna difficoltà. Chi vuole, può abbinare ciascuna calamita ad un apposito piano di appoggio, il cui materiale maggiormente consigliato è il legno. In questo modo, diventa possibile abbinare funzionalità e design con un progetto che impreziosisce un intero vano. Anche i cosiddetti giochi di incastri possono costituire un'ottima idea per i portachiavi a muro. In tal caso, si possono acquistare semplici composizioni in legno, unite a delle sagome in grado di incastrarsi alla perfezione in appositi spazi precisi. Con un sistema di questo tipo, trovare la chiave giusta non richiede molto tempo né fatica. Ovviamente, è possibile anche riprodurre un metodo del genere tramite una moderna tecnica di fai da te.

Tuttavia, c'è chi non ha alcuna intenzione di avere sempre le chiavi in bella vista, ma al tempo stesso non vuole perdere neanche un secondo per il loro ritrovamento. In situazioni del genere, si possono acquistare portachiavi da muro nascosti. Ciascuna chiave viene posizionata in un apposito cassetto in legno che può essere aperto e chiuso con l'ausilio di una chiave aggiuntiva, o anche di un semplice aggancio. Vanno bene anche i quadri a scomparsa o le piccole pareti sulle quali appoggiare fotografie. In ogni caso, l'eleganza viene sempre posta in primo piano. Molto carini sono anche i cosiddetti organizer, che possono essere appesi direttamente al muro con l'ausilio di chiodi e ganci. Basta un semplice martello, ovviamente senza esagerare con l'intensità per non rovinare la parete. Si può aggiungere una lavagnetta per inserire vari promemoria nel corso della giornata, o magari un bel vasetto in vetro nel quale inserire piantine e fiori dallo stile elegante. Le chance non mancano per impreziosire una camera con pochi e semplici tocchi di pura classe.

L'obiettivo principale di un portachiavi da muro deve essere quello di coniugare al meglio design e funzionalità. Sono due elementi imprescindibili per avere sempre le chiavi più importanti a totale disposizione e immergersi in una stanza sempre più carina ed accogliente. Bisogna sapersi muovere con la massima precisione, valutare i pro e i contro e trovare la soluzione più adatta ad un determinato contesto. Il lavoro di ricerca può essere anche molto lungo, ma alla fine può garantire grandi soddisfazioni. Ma ora, vediamo quali sono alcuni dei brand più importanti in materia di portachiavi muro, i parametri da tenere d'occhio per una scelta consapevole e i motivi per i quali un oggetto di questo genere può risultare molto utile sia in una casa che in un ufficio, specie se unito ad orologi da parete sempre più intriganti.

Portachiavi da muro: i brand in vendita online

Quali sono i brand principali che si occupano in prima persona della produzione di portachiavi da muro? Il pubblico può selezionare all'interno di una vasta gamma di marchi di alto livello, tra i quali c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Diamo un'occhiata ad alcuni fra i più apprezzati e rilevanti in assoluto. Partiamo dai portachiavi Alessi, azienda che da sempre è riconosciuta a livello nazionale per gli alti standard qualitativi dei suoi molteplici prodotti. Fondato nel 1921, il marchio continua a crescere a vista d'occhio e si propone quale una vera e propria fabbrica del design, capace di sfornare modelli sempre all'avanguardia. Ciascun oggetto scaturisce da minuziosi lavori artigianali, confezionati grazie all'ausilio di macchinari di primissima categoria. Leader nell'ambito del disegno industriale, i suoi appendichiavi manifestano un impegno che va avanti da quasi un secolo e che non presenta alcun segno di cedimento come io simpatici portachiavi da taschino.

Molto gettonati sono anche i portachiavi da parete Arti e Mestieri, dallo stile davvero intrigante. L'azienda opera nel settore del design da oltre quarant'anni e punta su un connubio ideale di bellezza e funzionalità. Un materiale resistente come il ferro viene tagliato con l'aiuto di appositi laser e impreziosito da colori vivaci, al fine di lasciare a bocca aperta chiunque osservi ciascuna opera. Ampio spazio viene riservato alla riproduzione di animali, quali ad esempio farfalle, gufi, gatti e uccelli, o altri motivi come New York, musiche e fiorellini. I portachiavi da muro CalleaDesign puntano sulla praticità e sull'originalità, con l'obiettivo principale di garantire a ciascun cliente il più alto grado di soddisfazione. Nata nel 1967 a Trieste, l'azienda propone la produzione di diversi ganci portachiavi di sicuro affidamento, con cilindri calamitati sulle quali non bisogna fare altro che appoggiare le chiavi. Anche in questo caso, un occhio di riguardo va attribuito alla ricerca dei disegni più interessanti, dalle farfalle ai gatti passando per i semplici merletti.

Un occhio di riguardo lo merita anche la vasta gamma di portachiavi da parete Umbra. Si tratta di un brand nato nel 1979 che propone oggetti dal design moderno e al tempo stesso tradizionale. Anche stavolta gli appendi chiavi non fanno altro che sottolineare tali prerogative. Sono disponibili diverse tipologie di oggetti dal design davvero esclusivo e personale. L'ultimo brand in vendita online capace di produrre prodotti di alta qualità è quello relativo ai portachiavi da muro Vesta. Si tratta di un altro marchio interamente Made in Italy, capace di proporre interessanti manufatti e complementi d'arredo di primissima categoria. L'unione di lavorazioni artigianali e nuove tecnologie non può fare altro che dare vita a portachiavi di sicuro affidamento. Ovviamente, non mancano motivi in grado di rubare l'occhio sia a chi vive in un determinato ambiente, sia ai visitatori provenienti dall'esterno.

Come scegliere il portachiavi da parete giusto

Cosa bisogna fare per selezionare un portachiavi parete perfetto per ciascuna esigenza? Diversi parametri vanno considerati al momento dell'acquisto e nessuno deve essere mai lasciato in secondo piano. Innanzitutto, bisogna considerare le dimensioni, un buon portachiavi da appendere alla parete non deve mai essere troppo ingombrante, ma non deve neanche essere troppo piccolo. Deve essere in grado di contenere la quantità di chiavi necessaria per poterle trovare nel giro di pochi secondi. La via di mezzo appare come la scelta migliore. Un altro elemento da non tralasciare riguarda la scelta dei materiali. In tal caso, serve un discorso più approfondito fra le varie opportunità disponibili. Per esempio, un portachiavi da parete in legno garantisce tutto ciò serve dal punto di vista del design, dato che il legno viene considerato come uno dei materiali dalla maggiore eleganza in assoluto. Chi invece è alla ricerca di prodotti dalla maggiore resistenza e robustezza può senz'altro optare per un portachiavi da muro in metallo, dalla consistenza davvero elevata e sorprendente. Una maggiore comodità può coincidere con un portachiavi a muro in plexigrass, con la chance di modellare ciascun oggetto con facilità. Oltre ai tre materiali principali, è possibile scegliere soluzioni alternative dall'eleganza sorprendente e rimarcabile. Chi è appassionato del puro artigianato, può affidarsi ad un portachiavi da parete in latta nato da una scatola riciclata.

Come già detto in precedenza, molto importante in questa ricerca è lo stile dell’ambiente nel quale viene appeso il portachiavi. Bisogna saper scegliere la giusta combinazione di colori per adattarsi perfettamente all'ambiente circostante. L'abbinamento ideale non è facile da perseguire, ma con le dovute valutazioni una conclusione positiva è sicuramente più semplice. Non va dimenticata l'importanza rivestita dalla forma, così come bisogna mettere in primo piano la robustezza. Un oggetto del genere deve essere capace di durare per un arco di tempo molto lungo, senza che possa usurarsi col passare degli anni. Il portachiavi da muro ideale deve soddisfare determinati standard e garantire quella giusta iniezione in materia di design e comfort, essendo sia bello da vedere che facile da utilizzare. Se manca un solo elemento tra quelli citati, il rischio di aver acquistato un prodotto errato può iniziare a farsi davvero molto concreto. Inoltre, non bisogna dimenticare un aspetto molto rilevante in ogni occasione, ossia quello relativo al rapporto fra qualità e prezzo. È molto raro che un risparmio economico possa coincidere con un prodotto dalla stessa qualità di un altro dal prezzo maggiore. Anche stavolta, la scelta del giusto compromesso può giocare un ruolo fondamentale e consentire ad un cliente di trovare il prodotto giusto senza investire un budget eccessivo.

Perché il portachiavi da muro è utile sia a casa che in ufficio?

I portachiavi da parete moderni devono garantire ottimi risultati in casa e in ufficio. Questi ultimi sono i due ambienti nei quali una persona vive mediamente per la maggior parte di ogni giornata e vanno tenuti d'occhio nei minimi dettagli. Di conseguenza, anche un elemento trascurabile come l'appendichiavi da parete va selezionato con tutta la cura possibile. Di sicuro, ogni accessorio deve essere posto nel punto giusto e con la massima precisione. Le chiavi devono essere a portata di mano, da trovare e prendere quando servono in maniera imminente. Un portachiavi da appendere all’ingresso è adatto ad ogni occasione, sa contenere al meglio ciascuna chiave e fa in modo che ogni modello non venga perso in alcun modo. Se poi le chiavi sono numerose e di grandi dimensioni, è possibile comprare un'apposita bacheca ed inserire al suo interno un'elevata quantità di modelli senza avere paura che lo spazio possa terminare. Se ci si trova, ad esempio, nell'area reception di un albergo, è necessario entrare in possesso di un portachiavi che possa contenere tantissime chiavi, ognuna delle quali corrispondente ad una determinata stanza. Se invece si vuole fare un utilizzo di tipo privato, un modello piuttosto piccolo può risultare ampiamente sufficiente e soddisfacente. Nel corso degli ultimi tempi, sempre più clienti scelgono di affidarsi ad un portachiavi da muro con porta posta. Si tratta di un dispositivo davvero sorprendente, suddiviso in due porzioni distinte e separate. Nella maggior parte delle circostanze, la parte superiore viene riservata all'inserimento delle chiavi, mentre quella inferiore contiene oggetti prelevati dalla buca della posta e tenuti in bella vista per la loro evidente importanza. Oggetti di questo tipo possono risultare ancora più utili all'interno di un determinato contesto, essendo in grado di soddisfare due o più funzionalità al tempo stesso e con un'indiscutibile praticità per ogni cliente.

Nel complesso, l'importanza di un buon appendi chiavi da parete sia per un appartamento che per un ufficio o un esercizio commerciale è essenziale. Non si può perdere molto tempo alla ricerca di chiavi che vengono poste nei punti più disparati di una stanza, specialmente in una società frenetica come quella attuale. Ogni cosa va messa al suo posto con un netto risparmio in materia di tempo e fatica. Magari, si possono aggiungere delle comode clip numerate per facilitare ulteriormente il compito e associare immediatamente la chiave alla sua destinazione d'utilizzo.