Ricambi, ecco perché si comprano online

Quasi la metà degli italiani è ancora riluttante a comprare componenti e accessori della propria auto via internet. Ma nell'altro 50 per cento il numero di coloro che si rivolgono alla rete per fare acquisti è in fortissima ascesa. Perché? Cerchiamo di rispondere brevemente a questa domanda.

Ricambi auto, perché si comprano via web

a risposta è quasi intuitiva si articola essenzialmente in due punti. Il primo è che, su siti internet come www.MotorDoctor.it, si ha la possibilità di accedere a un magazzino potenzialmente infinito, con centinaia di migliaia di prodotti a portata di clic. Il secondo è che il risparmio è garantito e i prezzi tra concorrenti si possono comparare senza perdite di tempo e di denaro.

Un piccolo esempio: comprare i quattro filtri di un'utilitaria Fiat, via internet, può costare meno di 80 euro, mentre il conto del negozio di autoricambi può essere quasi doppio, senza contare la manodopera. E parliamo dello stesso identico prodotto. Dunque da dove deriva tutto questo “guadagno”? La risposta è banale: il web consente di tagliare una serie di costi che incidono in maniera significativa sul prezzo finale, non ultime le spese per il magazzino (che molto spesso è centralizzato) e quelle per il personale.

Ma ovviamente non è tutto oro quello che luccica, perché - se non si va fisicamente da un ricambista - per scegliere il prodotto giusto e non fare ordini sbagliati, in alcuni casi, è necessario padroneggiare la materia. Ma anche su questo l'online ha fatto passi da gigante e molti siti, oltre a percorsi d'acquisto guidati sulla base dei modelli, contemplano la possibilità di chiedere la consulenza di un esperto per la scelta con risposta nell'arco di 24 ore. Dunque la vera questione è un'altra.

L'importanza di comprare da siti seri

Nel settore dei ricambi auto, come in tutti gli altri, non mancano certo le truffe. Ad esempio si registrano casi di privati che vendono componenti per automobili a prezzi stracciati, inferiori a quelli di tutta la concorrenza anche on line. L'esito, a volte, sono acquisti mai consegnati, articoli usati spacciati per nuovi, prodotti rubati o addirittura contraffatti, che non garantiscono certo le stesse prestazioni e le stesse garanzie di sicurezza degli originali. Ma per evitare di incappare in truffe di questo genere non serve essere degli esperti di web: basta affidarsi a siti professionali, possibilmente con sede nell'Unione europea, che siano ben strutturati e con numeri-moduli di contatto ben visibili.