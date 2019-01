Conto deposito: investire con un conto vincolato

Cosa trattiene gli italiani dal fare investimento? Di sicuro un fattore importante da considerare è l’incertezza di un ritorno economico dall’operazione effettuata. In effetti siamo in tempo in cui è diventato sempre più difficile fare affari non solo in Italia, ma in Europa. Soprattutto rivolgendosi al settore bancario difficilmente si riesce a trovare sfogo alla voglia di far fruttare i propri risparmi.

Per tutte queste ragioni c’è una nuova modalità di investimento che stuzzica sempre di più le fantasie degli italiani: sono i conti deposito. Si tratta dell’unica modalità di deposito di denaro in un luogo sicuro che permetta di ottenere un rendimento semplicemente facendo, appunto, un deposito.

Secondo il sito migliorecontodepositoconfronto.com, il conto deposito viene ormai percepito come un’opzione da valutare sempre, specie da parte di quei risparmiatori che vogliono evitare i maggiori rischi dei mercati finanziari e non hanno alcuna intenzione di buttarsi sull’azionario o sull’obbligazionario. Il rendimento di un conto deposito è slegato da logiche di mercato e questo rappresenta un grande sollievo per il risparmiatore di turno.

Conto deposito: come funziona?

Il conto deposito di per sé è un conto che si può aprire in banca, ma ha davvero poco a che vedere con il classico conto corrente. La differenza sostanziale è che non permette di fare le operazioni che normalmente si svolgono sul conto corrente. Da qui, dunque, non si fanno bonifici, non ci si fa accreditare lo stipendio e non si pagano bollettini.

Sul conto deposito sono disponibili soltanto prelievi e versamenti, ma questi avvengono sempre e comunque attraverso il conto corrente cosiddetto d’appoggio che deve necessariamente essere intestato alla stessa persona. Ma quindi dove risiede il vantaggio di un conto deposito e cosa vuol dire conto deposito “vincolato”? Andiamo ad approfondire il discorso.

Conto deposito vincolato: i vantaggi

Il conto deposito è tanto vantaggioso quanto tempo resta vincolato. Chi sceglie di aprire un conto deposito vincolato accetta il fatto che le somme depositate su di esso non possano essere toccate, prelevate o spostate per un certo periodo di tempo. Il tempo di vincolo è determinato al momento del deposito della somma sul conto.

In genere si sceglie di vincolare il conto proprio in virtù del fatto che questo permette di incrementare i profitti. La banca sa che avrà il denaro del conto deposito fisso in cassa per un certo periodo di tempo ed è disposta ad offrire interessi ragguardevoli ai risparmiatori che scelgono di lasciare le somme vincolate per un periodo di tempo considerevole.

Unico importante accorgimento da tenere presente per il risparmiatore è quello di evitare di vincolare somme che si sa possano servire per qualche scopo nell’immediato futuro, o almeno per il tempo di vincolo.

In quel caso il vantaggio del vincolo verrebbe vanificato, anzi, è anche possibile che la banca al momento della stipula del contratto di conto deposito abbia inserito una penale per i clienti che prelevano i soldi prima della scadenza del vincolo. Quindi è un’opzione del tutto sconveniente e da scartare per rendere questo tipo di investimento davvero vantaggioso.