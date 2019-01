Sciopero del settore autotrasporto merci: bloccati i varchi portuali a Savona e Vado Ligure

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti hanno indetto e confermato lo sciopero nazionale del comparto merci, dei settori della logistica e degli spedizionieri indetto per oggi, 14 Gennaio, e quello degli autisti del trasporto pubblico locale di passeggeri indetto per lunedì 21 gennaio.

Manifestazioni di protesta anche nella nostra provincia ed in particolare a Vado Ligure e al varco portuale di Savona.

Afferma Paparusso della Uil trasporti: “Siamo in sciopero oggi perché la comunità europea si appresta a votare una cosa sulla quale non siamo d’accordo cioè un allungamento dei tempi che prevede ore e ore di guida per le persone che lavorano nell’autotrasporto. Si tratta di una cosa inconcepibile in quanto già oggi ci sono problemi legati alla sicurezza sulla strada e da domani peggiorerebbero enormemente. Noi siamo molto preoccupati per questo atteggiamento della Comunità Europea e speriamo che si ravvedano.”

Continua Paparusso: “In Liguria lo sciopero è previsto sia per la giornata di oggi che per quella di domani e vedremo come organizzarci. Il blocco al varco di Savona e al porto di Vado dureranno tutto il giorno. Al momento non é previsto il presidio in corso Mazzini ma non è da escludere”.

A Vado Ligure il presidio è presso il varco portuale e presso il deposito benzina della Petrolig ed è presente Fabrizio Castellani della CGIL che afferma : "La protesta con 48 ore di sciopero è per il pacchetto mobilità in discussione in comunità europea che prevederebbe restrizioni sui tempi di riposo degli autisti e sull'allungamento dei tempi di guida, sul fatto che i riposi si devono fare sul camion nel finesettimana riducendo ad una volta al mese il riposo a casa da parte dell'autista. Questa manifestazione coinvolge non solo la nostra REgione, ma tutta l'Italia e anche gli altri stati europei. Fortunatamente abbiamo bloccato fino ad ora il 'pacchetto mobilità', ma non lo abbiamo ancora del tutto respinto infatti a febbraio verrà discusso nuovamente. Speriamo però di bloccare questo percorso. "

Ricordiamo che lo sciopero è stato indetto – come spiegato anche da Paparusso - per il Mobility package in discussione oggi su proposta della commissione trasporti presso il Parlamento europeo (regolamento 561 del 2006), contro la modifica dei tempi di guida e di riposo, per la sicurezza stradale, per il divieto totale del riposo in cabina.

Il testo approvato in Commissione trasporti dovrà passare prima al vaglio dei coordinatori della commissione stessa e poi al voto della sessione plenaria che dovrebbe avvenire entro la fine di gennaio.

In particolare le annunciate modifiche prevedono un cambiamento dei tempi di guida per i conducenti che si vedrebbero ridotti i giorni di riposo dai tre previsti ogni due settimane a solo due ogni tre settimane con il possibile obbligo di trascorrere il fine settimana sul veicolo.

L’estensione del periodo di guida avrebbe un inevitabile impatto sulle normative nazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro destinate a peggiorare, secondo trasportatori e sindacati, e a diventare sempre più usuranti, soggette ad aumento di stress e pressione, di facile incoraggiamento all'utilizzo di forza lavoro a basso reddito e verso una normalizzazione del dumping sociale invece di andare a contrastare il lavoro nero e la concorrenza sleale.