Tutti abbiamo quell'amica/o che ci manda in crisi quando dobbiamo fargli un regalo, quella che "ha già tutto". In più a complicare la scelta di un regalo c'è il fatto di doverlo fare in un momento critico, quello post-natalizio, dove la maggior parte dei doni che avevamo ipotizzato sono stati già ricevuti. Allora come fare? In nostro soccorso viene il nuovo colore decretato da Pantone come colore del 2019: il Living Coral. Scegliendo qualcosa in questa nuance il regalo che faremo sarà speciale e cool! Leatrice Eiseman, executive director di Pantone Color Institute, lo definisce così: "un colore che trasmette gli aspetti familiari ed energizzanti della natura e come tale è evocativo della protezione, che le barriere coralline offrono ad un caleidoscopio di colori", un colore caldo quindi che parla di familiarità, umanità e protezione.

Ecco allora cosa regalare a chi ha già tutto, 5 regali che puoi fare nel colore del 2019 Living Coral:

1) L'amica IN CRISI apprezzerà l'agenda con le pagine corallo e con affermazioni positive, potrà scrivere ogni giorno i suoi dubbi e lasciarsi ispirare dalle frasi di ogni nuova pagina, mentre per la STACANOVISTA niente di meglio di un Weekly Planner, sempre nel magico colore del 2019 per portare un tocco fashion anche a chi ha in mente solo il lavoro.

2) La SPORTIVA: anche se nell'armadio ha più sneakers che abiti, sarà comunque felice di ricevere un nuovo paio di scarpe da running, soprattutto se nel colore Living Coral, come quelle della Salomon XA PROD 3D W; se invece è una fashion addicted, impazzirà per una semplice décolleté ma color corallo.

3) All'AMANTE della casa: una tazza fiorita nel colore del 2019 per portare benessere e armonia ai suoi momenti di relax, oppure un annaffiatoio di design nel colore più cool del momento con il quale curare amorevolmente le piantine di casa, se invece l'amica in questione è un'appassionata di design la scelta giusta sarà la tazza di Pantone, vero oggetto di culto per gli amanti del genere.

4) Per l'amico/a SEMPRE di CORSA: La sciarpina Living coral e ideale sia per lui che per lei per dare un tocco di colore ad un outfit un po' noioso e monotono, perfetta per chi è sempre di corsa e non sa mai cosa indossare.

5) Per l'amica/o ECO FRIENDLY,: ideale la T-shirt in cotone con stampa della Desigual per lo yoga di lei, divertente quella di Tom Tailor per la giornata di surf di lui.

I colori da accostare al viso andrebbero scelti secondo le regole dell'armocromia, basata sul sottotono della pelle (caldo o freddo) da definire con un accurato test armocromico che solo un consulente d'immagine vi può fare. Se non avete idea di quale sia il sottotono del vostro amica/o prediligete piuttosto abiti e accessori che non stanno a diretto contatto con questa parte del corpo, in questo modo eviterete di regalare un colore che però "sbatte" in viso, optate quindi per bracciali anziché collane, pantaloni anziché t-shirt o oggetti di uso personale.

