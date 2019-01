Cairo, un concorso letterario alla memoria del pediatra Giorgio Gaiero

Indetta la prima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Cairo Montenotte dedicato alla memoria di Giorgio Gaiero, medico pediatra . Il concorso organizzato dalla Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile In Musica, sotto il patrocinio del Comune cairese, vedrà la cerimonia di premiazione il giorno 29 novembre presso il Teatro del Palazzo di Città.

Il concorso è in lingua italiana. Al premio possono partecipare autori di nazionalità italiana e non. Per i minorenni la scheda di partecipazione dovrà essere firmata da un genitore. La partecipazione è estesa anche ai residenti all’estero. Sarà ammessa anche la partecipazione a più sezioni con una o più opere, versando per ciascuna la relativa quota. La scadenza per la presentazione delle opere è stata fissata per il 15 giugno 2019.

"Il premio è stato articolato cosi - si legge sul bando - sezione 1 alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado; sezione 2 bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni; sezione 3 adulti. I concorrenti di ogni sezione potranno partecipare con i seguenti elaborati: A) Favola inedita a tema libero; B) Fiaba inedita a tema libero; C) Poesia inedita a tema libero; D) Filastrocca inedita a tema libero.