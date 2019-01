Beauty routine: il rituale di bellezza che seguiamo ogni giorno per prenderci cura della nostra pelle

I video di YouTube sulla Beauty routine sono innumerevoli, tra tutti i più seguiti sono quella sulla Beauty routine coreana che promette risultati da favola, ma in cosa consiste veramente e soprattutto è davvero così importante?

Per Beauty routine si intende quel rituale di bellezza che seguiamo ogni giorno, per prenderci cura della nostra pelle: latte detergente e tonico per le più scrupolose, acqua micellare per le più frettolose, ma non solo, anche esfolianti e maschere fanno parte di questo rito.

Le meno avvezze a prendersi cura della propria pelle penseranno che questa pratica sia superficiale e futile, tutt'altro invece! Ciò che vediamo in superficie è espressione della nostra interiorità, quindi per procedimento inverso è possibile agire dall'esterno per influenzare la nostra parte più profonda. Come indossare un determinato abbigliamento può influire sul nostro comportamento, così anche le cure che dedichiamo al nostro corpo hanno un profondo effetto sulla nostra psiche, lo sanno bene gli addetti al settore estetico (estetiste, massaggiatrici, parrucchiere) che spesso si trovano a doversi occupare più dell'animo che del fisico. La ricerca di un cambiamento estetico spesso nasconde il desiderio di una svolta, che sia dentro di noi o della nostra vita, poco importa.

Recenti studi di una nota casa cosmetica giapponese rivelano come mettere in atto una beauty routine possa agire da anti-stress e rallentare il processo di invecchiamento cerebrale; questi studi si basano sulla neurocosmesi, un ambito di ricerca della biologia cutanea che si fonda sulla relazione tra pelle e sistema nervoso. La pelle è un organo ricco di innervazioni che se correttamente stimolate sono in grado di produrre un effetto sul sistema nervoso amplificando o inibendo i neurotrasmettitori e generando sensazioni di benessere.

La scelta del cosmetico giusto è sicuramente importante, infatti spesso il rischio è quello di utilizzare la crema consigliata dall'amica che, anche se su di lei funziona, magari non risulta adatta al nostro tipo di pelle. Il primo passo da non trascurare quindi è prendere in considerazione qual'è il tuo tipo di pelle, per scegliere il prodotto più adatto a te. Ma in seconda battuta ciò che viene troppe volte trascurato è il desiderio di cura che tutti noi abbiamo. L'uomo è un animale sociale che ha bisogno degli altri per stare bene, ma per poter stare bene con il prossimo è fondamentale amare se stessi, cito la Dott.ssa Renata Rana: "La mancanza di amore per se stessi è un veleno vero e proprio per un rapporto d’amore che può dare origine a relazioni che, influenzate dalla mancanza di fiducia, dal dubbio, dalla diffidenza, si basano sul possesso dell’altro, oppure su una dinamica di persecuzione. Se non mi amo, infatti, non potrò mai amare liberamente, perché sarò condizionato dal bisogno ossessivo di essere amato e, contemporaneamente, dalla tendenza a rifiutare l’amore, ritenendolo sempre insufficiente."

Non parlo solo di spalmarsi una crema con l'intento di restare giovani, ma di accarezzarsi il volto, guardandosi con dolcezza, affetto e comprensione. Quante volte guardando il nostro viso allo specchio, gli rivolgiamo uno sguardo di disapprovazione, perché non siamo abbastanza belli, in forma, di successo. Quante volte la rabbia sopita dentro di noi scaturisce nel martoriare il nostro viso con spremiture di brufoli aggressive, o con gesti ripetitivi come grattare via crosticine inesistenti fino a deturpare la nostra faccia.

La beauty routine parla di questo, un rituale di amore nei nostri confronti, una coccola fatta di carezze, massaggi e di cura rivolta principalmente verso noi stessi, per far sì che quello sguardo che lo specchio ci rimanda dica "Buongiorno, ti voglio bene, ti meriti di essere amata", ecco allora che l’ormone dello stress per eccellenza, il cortisolo, diminuisce e di conseguenza migliora la funzione-barriera della pelle.

“Bisogna imparare ad amare sé stessi – questa è la mia dottrina – di un amore sano e salutare: tanto da sopportare di rimanere presso sé stessi e non andare vagando in giro.”

“In verità, quello di imparare ad amare sé stessi non è un comandamento per oggi e domani. Piuttosto è questa, di tutte le arti, la più sottile, ingegnosa, lontana e paziente.”

“Si comincia con il disimparare ad amare gli altri e si finisce con il non trovare in noi stessi più niente degno di essere amato.”

(Friedrich Nietzsche)

