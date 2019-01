Un cast d'eccezione per "Francesco", nuova fatica del pianista genovese Luppi Musso dedicata al Patrono d'Italia

Un altro straordinario colpo è stato messo a segno da “Francesco”, l’opera musicale che il Maestro Alberto Luppi Musso, pianista, arrangiatore e compositore genovese sta realizzando come omaggio al Santo Patrono d’Italia su testi di Andrea Podestà.

Entra nel cast Francesco Mastroianni, attore e cantante che dal 2014 a oggi sta rivestendo il ruolo di Caifa nella tournée italiana ed europea di “Jesus Christ Superstar”, di Andrew Lloyd-Webber e Tim Rice, accanto a Ted Neeley, lo storico “Gesù” della riduzione cinematografica del musical.

Il ruolo di Francesco Mastroianni è molto forte: è il leader dei frati che contestano pubblicamente l’opera e l’ideologia francescane ma, al tempo stesso, questo suo timbro di voce caldo, avvolgente, molto profondo, simboleggia altresì le “voci di dentro” di San Francesco, le contraddizioni e i dubbi della sua coscienza.

Il curriculum di Francesco Mastroianni è davvero notevole: ha recitato, tra gli altri titoli, nel “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, per la regia di Gigi Proietti, ma tra i suoi ruoli i più grandi titoli classici e moderni sono presenti tutti o quasi.

Inoltre, essendo anche diplomato in tip tap, oltre che in recitazione, Francesco Mastroianni ha anche partecipato a “Tip Tap show”.

Un altro grande traguardo, quindi, per l’opera di Alberto Luppi Musso, dopo l’annuncio dell’arrivo di Viviana Dragani nel ruolo di Santa Chiara. Il pubblico televisivo della nostra nazione la ricorda soprattutto per le fiction di Rai Uno “Violetta” e “Le ragazze dello swing” (dove interpretava la celebre cantante Nuccia Natali). Come presentatrice, Viviana Dragani ha affiancato per tre volte Rutger Hauer (indimenticato eroe di “Ladyhawke”, nonché antagonista di Harrison Ford in “Blade Runner”) nella conduzione di “I’ve seen films”, il festival internazionale del cortometraggio da lui stesso ideato e organizzato. La discografia di Viviana Dragani comprende l’album di debutto delle Blue Dolls, inciso in Svizzera e distribuito dall’etichetta internazionale Self, l’esordio solista “Il ricordo di te” e lo splendito “Almatango”, album disponibile su tutti i digital stores.

E come dimenticare il Santo Patrono d’Italia? La figura di San Francesco è affidata a Federico Incardona, cantante, chitarrista, frontman dei Primula Nera. Questa band, attiva dal 2002, ha partecipato a numerosi concorsi, fra i quali Festival del Palladio, Band Aid, Music Village, Tour Music Festival, Band emergenti Ventimiglia (dove si classifica in prima posizione), Asti Nuovi Rumori (finalissima), Zombie Rock (secondi classificati). Fra le manifestazioni più importanti si ricorda Sanremo in Festival (cosiddetto contro-festival) e Rock in the Casbah: un palco calcato da artisti importanti come Skiantos, Alberto Fortis, Frankie Hi Nrg Mc, Baustelle, Linea 77, Tre Allegri Ragazzi Morti, Casino Royale, Almanegretta, Marlene Kuntz.

Federico Incardona ha vinto numerosi concorsi, tra i quali Varigotti Festival nel 2016 con il suo gruppo, mentre come solista ha vinto il premio per la miglior musica al concorso “Le parole che cantano” sempre nel 2016, con il brano “Agorafobia”, presentato di fronte a una giuria altamente qualificata che comprendeva Franz Di Cioccio (batterista e leader della Pfm) e Omar Pedrini (chitarrista e fondatore dei Timoria, oggi acclamato artista solista).

Ricordiamo infine che l’album “Francesco” di Alberto Luppi Musso sarà registrato presso il Nadir Music Studio di Genova e vedrà la produzione artistica di Tommy Talamanca, sound engineer genovese, polistrumentista e virtuoso della chitarra, e di Federico Gasperi, che nel suo curriculum ha lavorato con Elio & le Storie Tese, Mario Biondi, Trio Bobo, GnuQuartet e numerosi altri artisti di alto livello.