Internazionali d’Italia in rampa di lancio: il CT Celestino presenta l’apertura di Andora

La costa ligure nel grande ciclismo è sinonimo di primavera. E’ così, storicamente, per gli stradisti che inseguono il sogno della Milano-Sanremo, e sarà lo stesso quest’anno anche per gli specialisti del Cross Country.



Scatterà proprio dalla Liguria la 19a edizione di Internazionali d’Italia Series, il più importante circuito italiano di Mountain Bike organizzato da CM Outdoor Events sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e dell’Unione Ciclistica Internazionale.



Sabato 2 Marzo, gli assi delle ruote grasse prenderanno infatti parte alla Andora Race Cup, manifestazione organizzata dal Comune di Andora in collaborazione con la società Andora Race del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Mountain Bike Mirko Celestino. Saranno le colline che circondano la Riviera di Ponente ad ospitare la prima sfida stagionale del circuito, che lo scorso anno nel gran finale di Chies d’Alpago ha premiato la costanza di Gioele Bertolini e Marika Tovo, vincitori nelle categorie Elite.



“Il nostro evento rappresenta un buon test di inizio stagione. - spiega Celestino - Gli atleti vengono sempre molto volentieri nella Riviera nel mese di marzo, perché trovano condizioni di gara e di allenamento ideali rispetto al resto del Nord Italia. Per questo motivo, con la mia società ed il Comune di Andora abbiamo deciso di organizzare questo evento internazionale e di entrare a far parte di Internazionali d’Italia Series”.



4 chilometri e 160 metri di dislivello per giro: l’Andora Race Cup sarà una prova per biker completi. “Il percorso è impegnativo, ma dopotutto da noi le salite corte e severe non mancano - ha dichiarato il CT - così come gli ostacoli naturali. Verrà fuori un bel tracciato da Cross Country moderno, adatto all’inizio della stagione”.



“Stiamo ricevendo conferme di livello - ha aggiunto Celestino. - Stephane Tempier e il Team Bianchi Countervail saranno certamente tra i protagonisti, assieme ad Andrea Tiberi, Martin Loo e al Campione Italiano Gerhard Kerschbaumer. Nonostante sia reduce dalla stagione del ciclocross, anche Gioele Bertolini dovrebbe essere della partita. In generale mi aspetto una buona partecipazione, perché Internazionali d’Italia Series rappresenta una realtà molto importante per il movimento italiano”.



Il programma di Andora Race Cup si articola su due giornate di gare. Nella giornata di Sabato sono previste le gare di Internazionali d’Italia Series (Elite, Under 23 e Juniores), mentre Domenica 3 Marzo sarà la volta delle prove per le categorie giovanili e amatoriali.