Stelle nello Sport: da 20 anni a sostegno dello Sport, dei Giovani e del territorio

Stelle nello Sport è il progetto ideato 20 anni fa da Michele Corti per sostenere e valorizzare lo sport ligure e le sue eccellenze. Con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni Liguria e Ansmes, Stelle nello Sport diffonde la cultura dello sport, straordinario fattore educativo e di presidio socio culturale. Gli obiettivi, da sempre, sono quelli di promuovere i valori dello sport e avvicinare i giovani alla pratica sportiva. Sostenere le Società sportive della Liguria con particolare attenzione alle discipline mediaticamente meno “fortunate”. Celebrare gli sportivi liguri e aiutare Federazioni e Società nell’organizzazione e promozione degli eventi sul territorio. Aiutare e promuovere progetti “sociali” sul territorio.

NUMERI. In occasione dei 20 anni è stata fondata l’Associazione Stelle nello Sport che ha il compito di portare avanti e ulteriormente ampliare un progetto che ad oggi ha prodotto i seguenti numeri: 1.060 Eventi promossi, 365 Atleti premiati, 190 Società premiate, 125 Testimonial coinvolti, 30.000 Spettatori al Galà, 43.000 Studenti incontrati, 1.850 Partecipanti al Premio Fotografico,88.000 Copie di Annuario Ligure dello Sport distribuite, 750.000 Partecipanti alla Festa dello Sport, 700 Cimeli raccolti (15 edizioni Asta), 275.000 Euro raccolti per la Gigi Ghirotti e altri progetti benefici.

VALORI. “La Regione è da sempre al fianco di Stelle nello Sport - afferma Ilaria Cavo assessore allo sport di Regione Liguria - perché è fondamentale sostenere i progetti di promozione della cultura sportiva tra i giovani e questa manifestazione, ormai consolidata, va in questa precisa direzione. Stelle nello Sport, inoltre, fornisce un supporto fondamentale per la promozione delle discipline sportive di federazioni e società in Liguria e propone importanti attività agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Un percorso che dura un intero anno con una importante valenza benefica. Dopo aver raccolto oltre 40 mila euro per l’emergenza di Ponte Morandi, Stelle nello Sport dedicherà come per tradizione le proprie energie a sostenere la Gigi Ghirotti Onlus. Una dimostrazione in più di come lo sport possa essere un naturale strumento di aggregazione, di valori e di solidarietà”. Stefano Anzalone, consigliere comunale delegato allo Sport, aggiunge. “In questi 20 anni Stelle nello Sport è stata una grande opportunità sia per la nostra città che per le molteplici attività sportive, in quanto ha offerto la possibilità a migliaia di ragazzi di entrare a contatto con l’attività sportiva: è anche un’occasione di solidarietà poiché grazie a questa manifestazione, negli anni, sono state raccolte centinaia di migliaia di euro. Motivo di vanto per la nostra città, è la conferma del fatto che lo Sport debba sempre esser legato a valenze etiche, sociali e culturali”. Franco Henriquet, presidente della Gigi Ghirotti, ricorda: “Siamo cresciuti in questi 20 anni e Stelle nello Sport ci ha sostenuto tantissimo. Più di 200.000 euro raccolti ma soprattutto tanta promozione e visibilità per il nostro lavoro. Un aiuto che ogni anno cresce e che non ha prezzo”.

MISSION BENEFICA. La 20° edizione di Stelle nello Sport è iniziata con tre mesi di “impegno speciale” a favore delle realtà colpite dalla tragedia di Ponte Morandi. Da settembre a dicembre sono stati organizzati eventi, incontri e aste con una raccolta complessiva di 40.918,83 euro donati al Comune di Genova sul conto Emergenza Ponte Morandi. Ora il progetto e i suoi “campioni” tornano “in campo” per sostenere l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus del Prof. Franco Henriquet, che assiste malati terminali e di SLA in Hospice e a domicilio, alla quale sono dedicate da 20 anni le nostre attività e in particolare la raccolta fondi in occasione del Galà delle Stelle e poi anche alla Festa dello Sport. Da 14 anni, inoltre, Stelle nello Sport promuove l’Asta Benefica suwww.charitystars.com/stellenellosport con la partecipazione settimanale dei calciatori di serie A e di campioni di livello internazionale. Si rinnova anche nel 2019 lo speciale appuntamento conCharity Dinner programmata per giovedì 14 marzo nella magnifica cornice dell’Acquario di Genova.

Appuntamento con i campioni di Genoa e Sampdoria, Virtus Entella e Spezia, ma anche Pro Recco Pallanuoto, Cus Genova Rugby, Park Tennis, Canottieri Elpis. Una serata speciale con 300 eccellenze sportive, istituzionali e imprenditoriali della Liguria e il “Live Show” delle Stelle della Comicità di Bruciabaracche.

SCUOLA. Cresce ancora l’attività svolta da Stelle nello Sport a favore della Scuola con il patrocinio del MIUR. Aumentano gli incontri annuali del progetto “Una Classe di Valori” (sesta edizione) con il coinvolgimento dei migliori atleti di numerose discipline sportive: la loro presenza all’interno delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado è funzionale alla trasmissione dei valori e buone pratiche del mondo sportivo.

Così, per il terzo anno consecutivo, “Alimentazione e Sport”, con il sostegno di Panarello, si occupa di far conoscere i principi dell’educazione alimentare, all’utilizzo di buoni ingredienti e alla scelta dei tempi corretti per una sana alimentazione a supproto dello studio e dello sport. Terza stagione per il “Il Bello dello Sport”, concorso di disegno o pensiero sostenuto da Iren. Ogni studente è chiamato a esprimere il proprio rapporto con lo Sport e i migliori 48, tre per ogni “leva” sia per il disegno sia per il pensiero, saranno premiati sabato 25 maggio alla Festa dello Sport. E per le Scuole… Stelle nello Sport raddoppia il premio! Nel 2019 saranno omaggiati due buoni in servizi GenovaRent del valore di 300 euro, uno per la scuola primaria e uno per la secondaria di primo grado partecipanti con il maggior numero di elaborati.

Al fianco di queste tre iniziative, una novità speciale per festeggiare il 20° compleanno. Ritorna “A Scuola di Sport”, evento ludico-sportivo per le classi prima e seconda delle Scuole Primarie del Comune di Genova, promosso con il sostegno di Amiu e Gruppo Investimenti Portuali e la collaborazione organizzativa di SmartSport. “A Scuola di Sport” si sviluppa nei Municipi genovesi con le tappe nei quartieri previste nel periodo compreso tra il 25 marzo e il 16 aprile con coinvolgenti laboratori didattici e l’insegnamento di calcio, basket, pallavolo e rugby. La partecipazione avviene esclusivamente di classe. Un percorso bellissimo e coinvolgente che si chiuderà con l’Olimpiade delle Scuole in programma al Porto Antico di Genova venerdì 24 maggio (Piazza delle Feste).

VOTAZIONI. Sul sito www.stellenellosport.com, attraverso i coupon pubblicati ogni giovedì dal Secolo XIX e le cartoline distribuite attraverso le Federazioni sportive, possono essere votati ed eletti gli Sportivi liguri e le Società dell’Anno. Caccia aperta ai successori, nell’albo d’oro, di Fabio Quagliarella (Rossoblucerchiato-Trofeo EcoEridania), Lorenzo Sommariva (BIG Maschile-Trofeo Erg), Roberta Bianconi (BIG Femminile-Trofeo Villa Montallegro), Filippo Armaleo (Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso), Nicole Parisi (Junior Femminile-Trofeo Zentiva), Andrea Fasan (Green-Trofeo Ansaldo Energia) e della Basket Pegli (Società-Trofeo Azimut). Novità del 2019 è il Premio Speciale a un grande campione dei Motori grazie alla collaborazione di Primocanale Motori. Si vota sino al 3 maggio. I primi 3 atleti e le 10 società più votate saranno premiati con l’Oscar dello sport ligure nel 20° Galà delle Stelle in programma venerdì 24 maggio (ore 20, Sala Grecale).

PREMIO FOTOGRAFICO. E’ in corso la 7° edizione del Premio Fotografico Nicali-Iren, contest istituito in memoria dello storico presidente del Coni Genova. Chiunque può inviare fino a un massimo di 3 foto alla mail foto@stellenellosport.com o sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport. C’è tempo fino al 12 aprile, poi dal 15 al 30 aprile scatterà la votazione su Facebook e gli autori delle 20 foto che avranno ottenuto i maggiori “Mi Piace” saranno premiati alla Festa dello Sport e i loro “scatti” comporranno una mostra permanente di un anno nel Palazzo delle Federazioni. Tra queste 20 foto la Giuria di qualità ne selezionerà 3: agli autori andranno tre splendidi premi: un e-bike Iren-GO, un Viaggio GNV per 4 persone (cabina più auto) in Sardegna o Sicilia e una videocamera sportiva.

FORUM ED EVENTI. I 20 anni di Stelle nello Sport saranno celebrati giovedì 4 aprile a Terrazza Colombo con lo speciale forum “Sport, Valori e Territorio” in diretta su Primocanale. Parteciperanno le massime autorità istituzionali, imprenditoriali e sportive della Liguria e alcuni Campioni che porteranno le proprie esperienze sul tema. Stelle nello Sport, ogni anno, segue più di 100 eventi di livello regionale, nazionale e internazionale. Produce il 12° Annuario Ligure dello Sport, pubblicazione di 448 pagine che fotografa lo Sport ligure dalla A alla Z e promuove il tour nei territori a Savona (9 aprile), Spezia-Ceparana-Chiavari (10 aprile) e a Imperia-Taggia-Sanremo (11 aprile) in cui incontra e dà voce ai protagonisti dello sport ligure. Missione compiuta ogni settimana grazie alla trasmissione “Stelle nello Sport Magazine” prodotta e trasmessa su Primocanale TG24 (ogni giovedì h 21, venerdì h 23, sabato h 19 e domenica h 20:30). Altri due momenti importanti: venerdì 12 aprile presso il nuovo salone del Gruppo GE con tutti i dirigenti dello sport genovese e lunedì 15 aprile, presso la Regione Liguria, con il workshop “L’indotto dello sport”dove grazie all’Annuario Ligure dello Sport 2019 e al Motore di Ricerca “LiguriaSport Dove&Quando” (www.liguriasport.com/eventi) verranno ufficializzati i numeri aggiornati dello sport ligure.

FESTA DELLO SPORT. Al Porto Antico, dal 24 al 26 maggio, tutte le attività di Stelle nello Sport vivranno un emozionante finale nell’ambito della 15° edizione della kermesse promossa al fianco di Porto Antico Spa. Confermata l’area "Educare allo Sport" e il “Palco della Festa”, attivi per tre appassionanti giornate. E ancora l’Olimpiade delle Scuole e il Galà delle Stelle (24/5), la celebrazione del Premio Fotografico e del Concorso “Il Bello dello Sport”, lo Show delle Stelle della Ginnastica e la Notte Magica dello Sport (25/5) e oltre 100 discipline da provare per decine di migliaia di giovani provenienti da tutta la Liguria e non solo.

GIOCO DI SQUADRA - Stelle nello Sport può contare sul patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Porto Antico spa. Hanno “sposato” il progetto i Gold Sponsor Erg, Zentiva, Iren, EcoEridania, Villa Montallegro, Azimut, Cambiaso Risso, Gruppo GE, Ansaldo Energia e i Partner G.i.p., Amiu, Italmatch Chemicals, GNV, Panarello, Bayer, GenovaRent, All Sport, Maniman Viaggi, Costa Edutainment, Capurro Ricevimenti, Secolo XIX e Primocanale. Il progetto gode del patrocinio di Coni Liguria, Cip Liguria, Miur, Università di Genova, Ussi, Panathlon, Genoa CFC, UC Sampdoria, Cus Genova e Uisp. Sostenitori della Charity Dinner sono anche Intertglobo, OnGroup, Telecom Italia, WyScout. Importante anche la squadra dei Web Partner: LiguriaSport, GenoaSamp, Pianeta Genoa, SampdoriaNews, GenoaNews1893, SampNews24, Buon Calcio a Tutti, La Voce di Genova, TuttoLevante, SvSport, Riviera Sport, GenovaPost, Liguria Notizie, Genova24, Ivg, Il Pubblicista, Città della Spezia, TuttoEntella, CronachePonentine e Informatutto.

CANALI. L’intero progetto è sviluppato attorno al sito ufficiale www.stellenellosport.com con aggiornamenti continui sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport, le foso suhttps://instagram.com/stellenellosport e le news su www.twitter.com/stelle_sport. Per non perdersi alcun aggiornamento ecco il nuovo canale Telegram https://t.me/stellenellosport mentre tutti I contribute video sono online sul canale youtube www.youtube.com/user/stellenellosport.