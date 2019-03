Stefano Pastorino presenta il suo libro "doman... Dino" a Varazze

"doman…Dino", un amico per quando sono solo e anche per quando siamo in tanti. Un libro dalle 100 domande e dalle 1000 risposte!

Arriva il "doman…Dino". Un libro ricco di colori, domande aperte e risposte pensate, solo orali, nulla di scritto. Un gioco da organizzare a squadre, tarando la scelta delle domande in base all’età dei giocatori.

Un testo decisamente inconsueto, in cui si trovano domande aperte, che non richiedono nessuna risposta scritta e rendono il contenuto leggibile in ogni giorno e in ogni stagione dell’anno.