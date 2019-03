L'associazione caARTEiv ricorda i coniugi Capasso

Simona Bellone pres. caARTEiv ricorda i coniugi Capasso: "Un caloroso ricordo in onore di Florette Morand (nome d’arte di Florentine Adelaide Morand) vedova Aldo Capasso, è doveroso, oggi, 28 febbraio 2019, che a 93 anni ha lasciato la sua vita terrrena, perché sempre abbiamo acquisito sempre viva dai suoi occhi la grande cultura. Già affermata poetessa nei Caraibi dapprima, e a Parigi in seguito, fu devota eternamente al marito, con il quale ha accompagnato 27 anni gloriosi della sua vita prodiga all’arte. Cavalier della Letteratura Madame Florette Capasso della Guadalupa, dai lineamenti signorili creoli, aveva come unico scopo nella sua vita di ricordare l’arte di suo marito, mettendosi devotamente in secondo piano in qualità di scrittrice, per farlo emergere protagonista.