Primavera tempo di fioriture, ma anche di migrazioni... ecco no stormo sui cieli di Finale e Albisola (FOTO E VIDEO)

Normalmente abbiniamo la primavera con la fioritura di molte piante,ma osservando meglio la natura attorno a noi possiamo scorgere altri fenomeni tipici di questa stagione.

Alzando gli occhi al cielo ecco che in molti, ad esempio nella giornata di oggi hanno avvistato un folto stormo di gru in migrazione ( sebbene qualcuno ritiene fossero aironi ed altri ancora anatre selvatiche).

Tra Albenga e Cisano, invece, avvistati aironi cinerini.

ECCO IL VIDEO DELLO STORMO IN MIGRAZIONE:

Ci scrive una nostra lettrice Daniela Taverna che ci inoltra il filmato di Albisola:"Oggi pomeriggio nei cieli di Albisola sopra la Madonetta un bellissimo spettacolo di aironi in formazione".

ECCO IL VIDEO DELL'AIRONE TRA ALBENGA E CISANO

Mentre un nostro lettore, Luca racconta: "Ero con la mia fidanzata tra Albenga e Cisano quando non abbiamo potuto fare a meno di notare questo esemplare di airone che si riposava nei pressi di una cisterna per l'irrigazione e lo abbiamo immortalato".

L'Airone cenerino (qui colto ad Albenga in alcune foto e video e ad Albisola in stormo in migrazione) è un uccello di notevoli dimensioni che può raggiungere da adulto la statura di un metro circa. Il suo piumaggio è di colore grigio sulla parte superiore e bianco in quella inferiore. Le zampe e il becco sono gialli. L'airone cenerino ha piume nere sul collo e un ciuffo nucale nero molto evidente. Non vi sono segni particolari che distinguano le femmine dai maschi; solitamente i maschi sono un po' più grandi. Come tutti gli aironi, vola tenendo il collo ripiegato a S.