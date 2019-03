Prima domenica di marzo: i principali eventi che animeranno la provincia di Savona

Domenica di grandi eventi nel primo weekend di marzo in Provincia di Savona: a monopolizzare l'attenzione le feste di Carnevale, ma anche lo sport con il "Trail del Marchesato" a Finale e la Gran Fondo di ciclismo "Città di Ceriale".

Cairo Montenotte: Come da tradizione, si rinnova l'appuntamento con il carnevale storico di Cairo Montenotte. L'appuntamento è fissato per domenica 3 marzo a partire dalle ore 14.

Nuvarin del Castè (interpretato dal 2014 dal consigliere comunale Nicolò Zunino), la Castellana (quest'anno il ruolo verrà ricoperto dalla giovane Chiara Sciampagna) e la loro Corte, guideranno i festeggiamenti organizzati in collaborazione con la Consulta Giovanile, la Pro Loco, il Comitato Storico dei Rioni e il Comune di Cairo.

"Il carnevale prenderà il via con la sfilata dei carri per le vie della città con partenza da piazza della Vittoria. La parata si concluderà, con arrivo sempre in Piazza, con la premiazione dei carri, delle maschere e dei gruppi - si legge sulla pagina istituzionale del Comune di Cairo Montenotte - Ci saranno musica, caramelle, coriandoli e stelle filanti, truccabimbi e frittelle, come nel più classico copione di questa festa, nella quale saranno protagonisti i bambini, la voglia di divertirsi e, ovviamente, i carri e maschere che concorreranno alla parata".

Celle Ligure: L’Avis di Celle Ligure organizza la 43a edizione del Carnevale Cellese che si svolge domenica 03 Marzo con ritrovo in via Monte Tabor alle ore 15.00. Programma: Ore 15.00 ritrovo dei carri e delle maschere in via Monte Tabor (Piani di Celle, di fronte hotel Marina) Ore 15.30 partenza del corteo lungo via Genova, lungomare Crocetta, lungomare Colombo Al termine del corteo, in piazza del Popolo verranno rotte le pentolacce.

Albisola Superiore: Domenica 3 marzo tutti i bimbi e le loro famiglie sono attesi a Luceto per il Carnevale alle 15.00 nel parco adiacente ai campi sportivi, a cura di CTC IL Castellaro e CRCS Luceto! Divertimento, merenda ed il tradizionale rogo della strega, gli eventi organizzati con il patrocinio del comune.

Vado Ligure: E’ tempo di Carnevale al Molo 8.44 di Vado Ligure. Domenica 3 marzo, Magic Steeve aspetta i bimbi al centro commerciale più grande della Liguria con le sue bolle magiche. Ma non solo le bolle saranno al centro del divertimento carnevalesco, trampolieri e giocolieri, la grande animazione del DJ Carlito e tutte le canzoni per bambini dal vivo allieteranno dalle 15.00 alle 19.00 i piccoli mentre i genitori potranno approfittare dello shopping nel centro vadese. I Gonfiabili, i pop corn e lo zucchero filato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, faranno da cornice alla prima domenica di marzo.

Prosegue domenica 3 marzo 2019, il primo raduno di panda 4×4 di ogni età a Vado. Due giorni di percorsi con sterrato e viste mozzafiato su una delle regioni più belle d’Italia. Il ritrovo è alle 8.30 in Piazza Borra, per poi partire alla volta dei Monti che dominano il nostro territorio. Affrettatevi, le iscrizioni sono aperte ma limitate. Il Punto di Ritrovo del Raduno Mari e Monti 2019 è cambiato: non è più in Piazzale San Lorenzo ma è in Piazza Borra, la Piazza delimitata da Via Cadorna, Via Fiume e Via Gramsci.

Finale Ligure: Su Savonanews avevamo già annunciato che l’annata 2019 del “Trail del Marchesato” si sarebbe ricordata come “l’edizione dei record” (leggi tutti i dettagli QUI), ma la realtà dei fatti ha ulteriormente superato le più rosee aspettative. Giunto ormai alla sua edizione numero cinque (in realtà la sesta effettiva, se vogliamo contare anche l’edizione “zero” condotta in via sperimentale), il trail si correrà domenica 3 marzo, come di consueto su due tracciati, uno “lungo” da 38 km e 2200 metri di dislivello e uno “corto” da 16 km su un dislivello di 1000 metri, che si snodano tra Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure e Orco Feglino. L’evento, lo ricordiamo, è stato ideato, organizzato e fortemente voluto dai “Cavrones” della ASD Trailrunners Finale Ligure, principalmente per omaggiare la memoria di Ermano Fossati, vigile del fuoco tragicamente e prematuramente scomparso, persona di meravigliosa sensibilità e benvoluta in tutto il comprensorio.

Numeri da “boom”, dicevamo: e infatti quest’anno i 350 pettorali disponibili per la gara lunga sono sold out già da diversi giorni prima della chiusura delle iscrizioni e mentre i pettorali disponibili per la gara corta sono agli sgoccioli (a tre giorni dal "via" ne sono rimasti meno di una trentina). Gli sponsor dell’evento hanno garantito un supporto di proporzioni senza precedenti, in modo tale da rendere minori le spese, con l’obiettivo di arrivare a una grande donazione. Ricordiamo, infatti, che ogni edizione del Trail del Marchesato persegue un fine benefico e quest’anno il ricavato verrà destinato a Find The Cure e Basta poco Onlus.

Annunciano gli organizzatori: “Avremo un pasta party più unico che raro, tutto a Km 0 e fortemente incentrato sulle tradizioni del territorio, con pesto fresco, cima e Panissa. Non avremo medaglie da consegnare ai finisher, ma una bella birretta fresca pronta per tutti gli atleti: perché è questo il vero spirito del nostro evento, un momento di agonismo sano e di aggregazione non solo per uno scopo benefico ma anche per vivere e condividere i nostri meravigliosi luoghi con sincero amore; infine avremo 30 premi ad estrazione e l'installazione di Pompieropoli, una realtà di intrattenimento per i bambini ideata e gestita dai Vigili del Fuoco nella piazza di Porta testa a Finalborgo”.

Ceriale: E’ tutto pronto per la prima edizione della Gran Fondo Città di Ceriale, che prenderà il via dal lungomare della cittadina del ponente savonese alle ore 10:30 di domenica 3 marzo. Sarà una due giorni dedicata allo sport in quanto sabato 2 marzo ci sarà l’anteprima dell’atteso evento sportivo con una gara di MTB riservata ai giovanissimi, che vede già una ottantina di iscritti in una gara di short track.

Soddisfazione da parte di Giorgio Vigliercio, consigliere delegato allo sport: “Abbiamo colto al volo l’opportunità offerta dal G.S. LoaBiker per tenere questa manifestazione a Ceriale. In pochissime settimane l’amministrazione comunale si è attivata per l’organizzazione dell’evento, coordinando le attività preparatorie necessarie, anche con il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale”.

“Il poco tempo a disposizione non ci ha consentito, come avremmo voluto, di programmare ulteriori manifestazioni collaterali che intendiamo fare a partire dall’edizione del prossimo anno. Infatti, la Gran Fondo farà parte a pieno titolo della nostra programmazione di eventi sportivi”.

Ceriale si appresta quindi ad accogliere i partecipanti alla Gran Fondo. Ad oggi le iscrizioni online hanno già superato le 450 unità, ma si conta di superare abbondantemente le 500 adesioni che, trattandosi della prima edizione, rappresentano un importante successo. “Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di poter dimostrare che le promesse fatte, sulla destagionalizzazione delle manifestazioni, stiano diventando realtà – sottolinea il sindaco Luigi Romano -. Questo evento, realizzato anche con uno sforzo economico non indifferente, rappresenta solo l’inizio di una serie di manifestazioni turistiche/sportive che stiamo programmando e di cui a breve proporremo il calendario definitivo”.

Inoltre, poco prima della partenza della Gran Fondo Città di Ceriale, sul lungo mare che caratterizza la cittadina ligure, verranno estratti a sorte, tra tutti i partenti, ben due pacchetti soggiorno, Uno offerto dal Residence Oliveto, in formula Residence, valido per due notti per due persone e l'altro offerto dal Residence Sabrina.

Albenga: domenica 3 marzo al via un ricco programma di Carnevale a partire dalle ore tra le 14,00 e le 14,30 con l’arrivo dei Gruppi, Carri, Maschere Cittadine e Ospiti. Sarà svelato il vero volto del personaggio ingauno che quest’anno avrà l’onore di interpretare Re Carciofo. Partenza poi dalle ore 14,45 del Gran Corteo snodato tra le vie del centro cittadino, Viale Martiri, Piazza Matteotti, rientro Piazza del Popolo dove saranno posizionate strutture Gonfiabili e per la gioia dei più piccini il Pagliaccio Pampero e il Truccabimbi. Su Viale Martiri al passaggio del Corteo sia all’andata che al ritorno si svolgeranno 2 Pentolacce, durante il cammino il Re Carciofo incontrerà le altre 3 Maschere della Città (Principessa Zucchina Trombetta, Baronetto Asparago Violetto e Messer Cuore di Bue), verrà scoperto per la prima volta un Personaggio del mondo imprenditoriale di Viale Martiri della Libertà. Il giro in maschera arriverà fino a piazza Matteotti.

Ecco il programma completo: alle ore 16,00 circa arrivo di tutti in Piazza del Popolo dove si svolgeranno ad intervalli le altre 3 pentolacce; - verso le 17,00 circa la sfilata/concorso delle Singole Maschere e aggiudicazione del premio - alle 17,40 circa la premiazione dei Carri - alle 17,50 circa la Premiazione dei Gruppi Cittadini - alle 18,10 circa la Premiazione dei Gruppi Ospiti - alle 18,30/19,00 rinfresco per i Gruppi Ospiti Partecipanti Durante la manifestazione la musica sarà sia della Banda G. Verdi che DJ

Domenica 3 marzo presso l'azienda Stalla Franco sita in Albenga, Regione Pontelungo Inf. n° 7 in occasione della fioritura degli ellebori si effettueranno 2 visite guidate gratuite: una al mattino dalle ore 10,00 e una al pomeriggio dalle ore 15,00. Il parco delle piante conta più di 400 varietà ( Helleborus orientalis x hybridus), nel parco oltre alla fioritura delle camelie si possono ammirare piante provenienti da tutto il Mondo.