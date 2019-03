Scrivere con la testa e sulla testa di Shozo

Quante volte apriremo il libro per continuare a scrivere, per entrare ancora nella narrazione e perdersi nei suoi meandri incantati, per trascinare dentro, al libro che si rimpolpa e si allunga, i pensieri più ritrosi e più nascosti, per mettervi, nel testo scritto, mani e piedi e corpo, nudo sotto i vestiti, tutto quanto partecipa emotivamente e praticamente alla mia scrittura incompleta del testo lungo. Il corpo della scrittura, il testo scritto con il corpo, magari tutta la mia scrittura sul corpo, le membra completamente scritte, il corpo scritto in ogni parte, come faceva a Brescia Achille Cavellini [GAC] con i suoi modelli. Lui scriveva anche sulla testa rasata di Shozo Shimamoto, sui vestiti chiari che teneva nell’armadio di casa sua e che indossava per farsi fotografare da Ken Damy. Gac scriveva la sua storia passata e futura, inventata con molta fantasia colorata, per lasciare la sua traccia visiva, una poesia a pennarello, lunga una vita d’artista.