Il ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio in visita ad Albenga: "Settore enogastronomico di pari passo con quello turistico" (FOTO e VIDEO)

Visita nel ponente ligure del ministro dell’agricoltura e titolare della delega al turismo Gian Marco Centinaio che, dopo gli incontri di ieri a Sanremo (LEGGI QUI) e la cena con il candidato sindaco di Albenga per il Centrodestra Gerolamo Calleri, oggi ha incontrato gli imprenditori agricoli e le associazioni di categoria con una visita prima al Cersaa di Albenga (importantissima realtà per la sperimentazione e la tecnologia legata al mondo dell’agricoltura) e poi all’Ortofrutticola.

"Quando avremo la nostra amministrazione comunale - ha affermato il Ministro nel suo intervento al fianco del candidato sindaco Calleri - avremo una filiera che parte dal Comune, arriva alla Regione e a Roma. Come dico sempre, io sono convinto che chi si è candidato lo ha fatto perché vuole vincere e non perché vuole partecipare e Calleri lo fa con lo spirito di una persona che ama il territorio e lo conosce profondamente".

Si è parlato poi delle eccellenze di Albenga e del ponente Ligure sia dal punto di vista agricolo ed enogastronomico oltre alle sue potenzialità turistiche:"E' importantissimo che ad Albenga si lavori sul settore dell'agricoltura ed e sulle eccellenze del territorio. Credo che il settore enogastronomico debba andare di pari passo con quello turistico ed è questo l'impegno che vogliamo avere in tutto il nostro Paese."

Continua Centinaio:"Il lavoro che stiamo facendo con Regione Liguria servono a valorizzare le eccellenze enogastronomiche con la voglia di far partire progetti che coinvolgano sia la costa che l'entroterra"

Inevitabile soffermarsi sulle istanze degli addetti ai lavori con la richiesta di interventi per tutelare i balneari: "Un risultato che ci soddisfa a metà: siamo riusciti a rimandare di 15 anni e non di 30 come avevamo chiesto, ma è fondamentale che si capisca che la direttiva Bolkestein non deve essere applicata a questa categoria. In queste ore al Ministero i nostri tecnici stanno lavorando per predisporre tutto il fascicolo da portare in Europa per far capire che gli stabilimenti balneari italiani non sono servizi. Lo diremo nelle prossime settimane in Europa per vincere questa battaglia di civiltà".

Proprio sul questo tema Centinaio è stato "assalito" dall'inviato de Le Iene (trasmissione in onda su Italia 1 ). Non si è affatto sottratto all'intervista, ma anzi ha risposto a tutte le domande formulategli.