L'importanza di saper scegliere il migliore pneumatico per la propria auto

Il pneumatico ha una cerchiatura tubolare elastica, di gomma naturale o sintetica, che, gonfiata opportunamente con aria o altro gas sotto pressione, riveste le ruote di vari tipi di veicoli.

Serve ad assicurare la stabilità del veicolo, ad assorbire le vibrazioni e a dare l'aderenza necessaria perché lo sforzo motore possa muovere il veicolo stesso: tutto questo si ottiene sfruttando l'elasticità dell'aria contenuta nel pneumatico e quella della gomma.

I pneumatici si applicano alle biciclette, agli autoveicoli in genere, agli aeroplani, ecc,: le pressioni e le caratteristiche variano a seconda dell'impiego.

Il pneumatico è quasi sempre costituito da due parti distinte, una interna, detta camera d'aria, e una esterna o copertura. La camera d'aria è un tubo di gomma sottile e molto elastico, chiuso ad anello. In genere viene gonfiata con aria compressa; nei pneumatici senza camera d'aria la tenuta si ottiene con uno speciale rivestimento interno impermeabile della copertura.

La copertura o copertone, entro il quale si espande la camera d'aria, è la parte più importante perché deve resistere al peso del veicolo e alle sollecitazioni determinate nelle curve, da spinte laterali e deve assorbire le vibrazioni trasmesse dalle asperità del terreno.

La copertura è costituita da diversi strati di tela (da 2 a 8) fatta con materiale vario: cotone, raion, nailon, acciaio, ecc.

Le tele sono disposte incrociate o radiali a seconda del tipo pneumatico e collegate a cerchi di filo metallico che formano il tallone il quale serve a fissare la copertura a un cerchione; il tutto legato con gomma che è sottile sui fianchi della copertura e molto spessa sulla parte superiore così da formare il battistrada.

Questo va a contatto diretto con il terreno e viene lavorato in modo da avere la necessaria aderenza e resistenza all'abrasione.

Le dimensioni dei pneumatici vengono date in centimetri (cm) con due numeri (qualche volta in pollici): il diametro interno, che corrisponde al diametro esterno del cerchione, e il diametro della sezione trasversale.

Grazie all’utilizzo di internet è possibile collegarsi sui vari siti on line che vendono pneumatici per tutte le tasche. Attualmente per acquistare pneumatici basta selezionare la stagione, scegliere la larghezza e l’altezza ed il relativo diametro e vai su cerca pneumatici.

Il risultato consisterà in una serie di offerte proposte dal rivenditore che si differenzieranno per prezzo, qualità, casa madre di costruzione (come per esempio Michelin, Pirelli etc).

Se poi non vuoi perdere tempo nella scelta del pneumatico per la tua auto per esempio non vorresti avere due treni di gomme – uno per l’estate ed uno per l’inverno – allora potrai benissimo scegliere le gomme per tutte le stagioni.

Chi di noi, dovendo cambiare pneumatici alla propria auto, non si è chiesto quali fossero quelli più adatti ovvero come fare la scelta migliore in questo vasto ed intricato mondo, tra marche e caratteristiche totalmente differenti?

Ecco come diventa interessante e prudente non navigare a caso tra i vari e-commerce on line di gomme di auto, ma è opportuno scegliere il sito giusto di vendita on line di pneumatici. Infatti un buon sito non rivende solo gomme per veicoli, ma sicuramente ha un blog dove spiega ai propri clienti come non commettere errori e come scegliere i giusti pneumatici per la propria auto, oppure come scegliere le catene per le proprie gomme.