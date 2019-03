Tutto pronto per la Savona Half Marathon: domenica 17 marzo le strade di Savona e Vado saranno tue

La quinta edizione della “Savona Half Marathon”, in programma domenica 17 Marzo, vuole contribuire a fare trascorrere un’intensa giornata di sport (nello specifico: podismo) e offrire ai partecipanti opportunità che vanno, mai come quest’anno, dalla riscoperta della città e di un territorio suggestivo (il centro storico, la passeggiata a mare, con sconfinamento, per la prima volta, nel territorio del Comune di Vado Ligure, la rinnovata struttura fortilizia del Priamar), alla possibilità di realizzare il proprio record personale su un percorso tecnicamente valido, senza asperità, molto veloce, pressochè per intero affacciato sul mare, all’occasione di vivere una giornata all’insegna dello stare insieme correndo, anche senza troppe velleità agonistiche, camminando, passeggiando.

E’ quello che, attualmente, rispecchia il magnifico mondo della corsa su strada, capace davvero di offrire sport per tutti. Inoltre la manifestazione, declinata nelle tre versioni di cui sotto, vuole valorizzare soprattutto il territorio e le molteplici peculiarità dello stesso offrendo, ad esempio, prodotti locali contenuti nel pacco gara che verrà consegnato a tutti i partecipanti.

Tre le opzioni che, quest’anno, propongono come allettante offerta gli organizzatori (Associazione “Chicchi di riso” Onlus e Comune di Savona, con il supporto tecnico della Podistica Savonese):

SAVONA HALF MARATHON

E’ la gara sulla lunghezza di 21,096 chilometri, inserita nel Calendario Fidal,Categoria “bronze”, Internazionale. Si tratta di un percorso rettilineo, molto veloce e decisamente appagante dal punto di vista strettamente panoramico, che va incontro sia alle esigenze dei campioni che degli amatori. Il ritrovo è fissato per domenica 17 Marzo a Savona, in Via Paleocapa , la partenza verrà data alle ore 9.30; l’arrivo, sempre posizionato in Via Paleocapa. Il tempo massimo consentito per portare a completamento la gara è di 2 ore e 45 minuti.

Le modalità di iscrizione sono le seguenti: online entro il 13 Marzo (ore 23.59), al costo di 23 euro, attraverso il portale del link savonamarathon.it; cartacea entro martedì 12 Marzo presso i punti iscrizione elencati nel sito (entro le ore 18.00); presso l’area iscrizioni in Piazza Sisto IV (davanti al Palazzo Comunale), venerdì 15 e sabato 16 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, al costo di 27 euro. Domenica in Piazza Sisto IV dalle ore 7.00 sino alle ore 8.45 si potranno solo ritirare i pettorali e i pacchi gara. Il deposito borse sarà collocato in Corso Italia (via adiacente a Piazza Sisto IV). Servizio doccia disponibile presso la Piscina Comunale Zanelli. Premi ai primi cinque (uomini e donne). Il primo e la prima della classifica assoluta si aggiudicheranno inoltre una gratuità in cabina doppia interna per la sola crociera “ Sports on Cruise 2019” in compagnia, come testimonial, di atleti e campioni quali Gennaro Di Napoli per l’atletica e Claudio Chiappucci per il ciclismo.

Inoltre verranno estratte a sorte, circa dieci minuti prima della partenza, altre due crociere omaggio, sempre riferite ad una gratuità in cabina doppia interna, per la sola crociera “ Sports on Cruise 2019”. Premi anche ai primi tre classificati delle categorie Fidal, maschile e femminile. In campo maschile al via, al momento, anche due ‘top runner’ quali El Jebli Hajjaj , ventiquattro anni, vincitore della decima edizione della StraRiardo e Corrado Pronzati, secondo classificato lo scorso anno, e vincitore della ‘Ten 10K’ edizione 2017. In campo femminile confermata la partecipazione della vincitrice della scorsa edizione della ‘Savona Half Marathon’ Claudia Gelsomino, lombarda di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano, 49 anni e tesserata per l’Atletica Palzola, Claudia Gelsomino ha vinto a Milano nel 2014 il titolo di campionessa italiana di maratona e vanta un personale sulla distanza di 2h45’42’’, stabilito nel 2013 a Treviso, mentre nel 2017 ha partecipato alla Maratona di Valencia dove è giunta prima nella sua categoria.

SAVONA TEN 10 K

Alle ore 9.33 parte, sempre, da Via Paleocapa (50 metri più indietro rispetto alla ‘Half Marathon’) la “Savona Ten 10K”, corsa non agonistica di dieci chilometri. L’arrivo è posizionato sempre in Via Paleocapa (lato sinistro dell’arco di arrivo). Le modalità d’iscrizione sono le seguenti: online entro il 13 Marzo (ore 23,59), al costo di 12 euro, attraverso il portale del link savonamarathon.it; cartacea presso i punti iscrizione elencati nel sito (entro le ore 12.00 di martedì 12 Marzo); presso l’area iscrizioni in Piazza Sisto IV (davanti al Palazzo Comunale), venerdì 15 e sabato 16 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00, al costo di 17 euro. Domenica 17 Marzo in Piazza Sisto IV dalle 7.00 sino alle 8.45 (per iscrizioni, ritiri pettorali e pacchi gara).Il deposito borse sarà collocato in Corso Italia. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio docce presso la Piscina Comunale Zanelli.

Premi ai primi cinque uomini ed alle prime cinque donne. Circa dieci minuti prima della partenza verranno assegnate, come premi a sorteggio, due crociere omaggio, riferite ad una gratuità in cabina doppia interna, per la sola crociera “ Sports on Cruise 2019”. Anche qui al via nomi di prestigio e di caratura internazionale quale Valerio Brignone, originario della vicina Millesimo, tesserato Cambiaso Risso Running Team Genova, più volte Campione Italiano Master su varie distanze e 1° italiano classificato alla ‘Maratona di New York’ del 2001 con il tempo di 2h20’36”.

SAVONA FAMILY RUN

Sempre domenica 17 Marzo alle ore 9.35 partirà anche la “Savona Family Run”, camminata non competitiva della lunghezza di circa 5 km, specificatamente dedicata alle famiglie. Ritrovo e partenza sempre in Via Paleocapa (incrocio con Corso Italia). L’arrivo è fissato in Piazza Calabresi (zona Darsena). Le modalità d’iscrizione (quota di 8 euro per iscrizione singola e 5 euro solo per i figli minorenni iscritti con la formula famiglia) potranno essere effettuate: online sul sito http:// savonamarathon.it entro le ore 23.59 di mercoledì 13 Marzo; cartacea entro martedì 12 Marzo (ore 18.00) presso i punti iscrizione indicati sul sito; diretta presso l’area iscrizioni in Piazza Sisto IV venerdì 15 e sabato 16 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 così come domenica 17 Marzo, dalle ore 7.00 alle ore 8.45. Con la ‘formula famiglia’ si potrà correre con tutta la famiglia scrivendo sui pettorali, vicino al numero, il proprio cognome.

Il traguardo dovrà essere attraversato insieme, mano nella mano, da almeno due componenti della famiglia (genitore e figlio). La ‘formula famiglia’ prevede la composizione del nucleo con almeno due elementi (minimo un genitore e un figlio minorenne). Premi per le prime dieci famiglie arrivate al traguardo. Anche qui, circa dieci minuti prima della partenza, verrà sorteggiata una crociera omaggio,sempre riferita ad una gratuità in cabina doppia interna, per la sola crociera “ Sports on Cruise 2019”.

“L.I.Fe for LIFE” una corsa delle donne per le donne

L.I.Fe, acronimo di ”Libera Imprenditoria Femminile”, nasce il 19/10/2017 dall’idea della socia fondatrice Elisa Gauttieri che sostenuta da altre giovani libero professioniste, dà vita ad un club “tutto rosa”. Le socie provengono da ogni settore ed ambito, da quello sanitario a quello commerciale, dall’artistico a quello sociale. L.I.Fe è un’associazione no-profit pronta ad impegnarsi per appoggiare e sostenere in maniera diretta alcune realtà del volontariato locale. Il suo scopo principale è raccogliere fondi da devolvere a chi ha più necessità. Le socie si riuniscono mensilmente per discutere e programmare eventuali nuovi progetti. Ad oggi in poco più di un anno sono state svolte varie iniziative. In associazione con la Croce Rossa di Vado Ligure-Quiliano sono stati organizzati due corsi certificati sulle manovre di disostruzione pediatrica totalmente gratuiti. Gli eventi hanno ricevuto un ottimo riscontro tanto da decretarne altre future edizioni già in programma.

Successivamente è stata organizzata una cena benefica il cui ricavato è stato devoluto all’Avis Comunale di Spotorno. Momento molto sentito per l’associazione è stato l’“Apericena con autore” che ha visto come ospite Giuseppe Bernát, il quale ha avuto il piacere di presentare il suo libro fotografico: ”Le donne, il loro lavoro tra affetti, e problemi”; il ricavato della serata è stato devoluto all’Avis di Albissola Marina. In occasione di una delle notti bianche svoltasi a Luglio le socie hanno presenziato con uno stand al fine di raccogliere fondi per il gattile di Savona. Dal club sono stati creati due simboli, che rappresentano l’associazione. Il primo è stata la Co.Lana in una particolare serie dedicata al gruppo. Per ogni collana acquistata una percentuale viene data all’associazione. Il secondo la spilla in ceramica plasmata ispirandosi al cerchio con la libellula, emblema dell’associazione. Con collaborazione del Confartigianato Savona la spilla è stata presentata durante l’evento ”Stile Artigianato” tenutosi presso la fortezza del Priamar l’8 Dicembre 2018. Prossimo evento in programma è la partecipazione alla “Corsa dei Papi” dove, in concomitanza ed all’interno della Family Run si darà vita ad una camminata nella camminata, non competitiva, per la quale tutte le donne, dalle più grandi alle più piccine possono partecipare iscrivendosi e dando così il proprio contributo per le donne dalle donne. Il ricavato verrà devoluto al Centro di Coordinamento senologia- breast unit dell’Asl2 Savona.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 14 Marzo presso “Il sogno nel cassetto” in Via Manzoni 46r. Il costo per le donne sará di 13 euro, mentre 10 euro sarà il costo per le bambine fino ai 12 anni. Sulla maglietta sarà riprodotto il motto scelto per l’occasione dall’associazione: “L.I.Fe for LIFE”. Sarà possibile ritirare maglietta e pettorina presso gli stand presenti in Piazza Sisto IV venerdì 15 e sabato 16 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e domenica 17 Marzo dalle ore 7.00 alle ore 8.45. Al termine della corsa verranno consegnati premi donati dalle socie L.I.Fe.

La mezza maratona savonese però non comprenderà solo la manifestazione podistica ma è organizzata anche una tre giorni di ricchi eventi.

Venerdì 15 marzo

Nel pomeriggio prenderà vita il villaggio grazie a diversi espositori come Errea (fornitore materiale tecnico), Saucony, le associazioni Riccioli di solidarietà e Life, le macchine della Sea Car e l'associazione paracadutisti, il portale DISport e Bee Bad. Il programma di massima degli eventi da venerdì 15 a domenica 17 marzo: Venerdì 15 marzo Dalle 16.00 circa coro bambini della DNA Musica (coro facente parte della galassia dell'Antoniano) e la bambina arrivata seconda allo Zecchino d'Oro. Dj cartoons - Musiche mixate dei cartoni animati più famosi di sempre.

Sabato 16 marzo

Dalle 10.00 alle 19.30 Dalle 10.00 alle 12.00 circa Centro Maia con giochi senza frontiere per tutta la famiglia. Dalle 15.00 circa Centro Accademico danza moderna con performance di ballo in piazza. Dalle 17.00 circa concerto live di Marco Caudullo con 3 ragazze partecipanti alle selezioni di Sanremo Giovani.

Domenica 17 marzo

Ore 15.00 circa scuola di danza moderna Pro Art con balli Zumba. ore 16.30 circa Dj Cartoons - musiche mixate dei cartoni animati più famosi di sempre. ore 17.30 circa sfilata di moda uomo-donna-bambino (da confermare).

La ciliegina sulla torta sarà domenica sera dalle 20.30 alle 24.00 con la Silent Disco. In piazza Sisto i giovani e i meno giovani potranno ballare con la musica nelle orecchie grazie alle cuffie in un totale silenzio surreale che li circonderà.

Enzo Grenno, presidente dell'Associazione "Chicchi di riso onlus":

Fabio Falco, assessore agli eventi del comune di Vado Ligure:

Maurizio Scaramuzza, assessore allo sport del comune di Savona: