Tpl linea: variazioni al servizio per la “Savona Half Marathon”

TPL linea informa la spettabile clientela che, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione ‘Savona Half Marathon’ prevista per domenica 17 MARZO 2019, verranno apportate – per il tempo necessario all’effettuazione della gara podistica indicativamente dalle ore 9.30 fino a fine esigenze (per maggiori informazioni prendere visione del sito ufficiale della manifestazione www.savonamarathon.it) le seguenti variazioni di servizio:

- linea 1: le corse in partenza da Legino 167 effettueranno percorso regolare fino a via Stalingrado, per poi percorrere via Pirandello, stazione FF.SS., via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via Nazario Sauro per poi riprendere regolare percorso. Le corse in partenza da La Rusca effettueranno regolare percorso;

- linea 1/: le corse in partenza da Legino 167 effettueranno regolare percorso fino in via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via Nazario Sauro per poi riprendere il regolare percorso. Le corse in partenza da La Rusca effettueranno regolare percorso;

- linea 2: le corse in partenza da piazza Mameli effettueranno regolare percorso fino in via Giusti, per poi percorrere corso Tardy & Benech, via Pirandello, stazione FF.SS., via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, ed arrivare al capolinea di piazza Mameli;

- linea 3: le corse in partenza dalla stazione FF.SS. effettueranno regolare percorso fino in via Don Minzoni, per poi percorrere via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via Nazario Sauro e quindi riprenderanno il regolare percorso. Le corse in partenza dal Santuario effettueranno regolare percorso;

- linea 4: le corse in partenza da Legino effettueranno regolare percorso fino alla stazione FF.SS., per poi percorrere via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via Nazario Sauro e quindi riprenderanno il regolare percorso. Le corse in partenza da via Alessandria effettueranno regolare percorso;

- linea 5: le corse in partenza dalla Fontanassa percorreranno regolare percorso sino alla fine di via Vittime di Brescia, via Pirandello, stazione FF.SS., via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via Cesare Battisti e quindi riprenderanno il regolare percorso. Le corse in partenza dall’ospedale San Paolo effettueranno regolare percorso;

- linea 6: le corse in partenza da Porto Vado effettueranno regolare percorso fino a Vado Assunta, per poi percorrere via Ferraris, via Diaz, via Fratelli Cervi, via S. Pietro, via Torcello, via Quiliano, strada di scorrimento veloce, via Stalingrado, via Pirandello, stazione FF.SS., via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via Nazario Sauro e quindi riprenderanno il regolare percorso. Le corse in partenza da via Alessandria effettueranno regolare percorso fino in via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, sottopasso di Corso Svizzera e quindi riprenderanno il regolare percorso;

- linea 6/: le corse in partenza da Porto Vado effettueranno regolare percorso fino a Vado Assunta, per poi percorrere via Ferraris, via Diaz, via Fratelli Cervi, via S. Pietro, via Torcello, via Quiliano, strada di scorrimento veloce, via Stalingrado, via Pirandello, stazione FF.SS. Le corse in partenza dalla stazione FF.SS. percorreranno via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, sottopasso di Corso Svizzera e quindi riprenderanno il regolare percorso;

- linee 7 - 7/ - 30 – STELLE – SASSELLO - PARETO: le corse in partenza dalla stazione FF.SS. percorreranno via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via Cesare Battisti, piazza Diaz, via Famagosta, via Berlingeri e quindi riprenderanno il regolare percorso. Le corse in partenza da Varazze e Albisola effettueranno regolare percorso fino alla Torretta, per poi percorrere via Berlingeri, galleria Garbasso, piazza Diaz, via dei Mille, via Brignoni, piazza Saffi, via Boselli, piazza Mameli, via IV Novembre, via Sormano, via Don Minzoni ed arrivare alla stazione FF.SS.;

- linea 9: le corse in partenza Quiliano effettueranno regolare percorso fino alla rotonda dei Docks, per poi percorrere via Ferraris (in direzione Valleggia), via Diaz, via Fratelli Cervi, via S. Pietro, via Torcello, via Quiliano, strada di scorrimento veloce, via Stalingrado, via Pirandello e si attesteranno alla stazione FF.SS.. Le corse in partenza dalla Stazione FF.SS. effettueranno regolare percorso;

- linea 40/: le corse in partenza da Finale effettueranno regolare percorso fino a Vado Assunta, per poi percorrere via Ferraris, via Diaz, via Fratelli Cervi, via S. Pietro, via Torcello, via Quiliano, strada di scorrimento veloce, via Stalingrado, via Pirandello e si attesteranno alla stazione FF.SS. Le corse in partenza dalla stazione FF.SS. effettueranno il regolare percorso.

Verrà istituita una fermata provvisoria in Piazza Leon Pancaldo davanti alla Torretta.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.