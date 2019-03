"Nessuno è responsabile, ma vivo senza un rene". La sparatoria di Pietra Ligure e il dramma di Corrado Manarin alle "Iene"

Come anticipato da Savonanews, l'invitato della trasmissione tv Luigi Pelazza ha fatto incursione nella zona centrale pietrese per raccogliere testimonianze sul fatto di cronaca che presenta ancora nodi irrisolti. All'epoca due banditi in fuga , dopo aver abbandonato l'auto su cui viaggiavano, speronata dai carabinieri, si erano diretti dal Maremola al litorale di levante. Alle loro calcagna militari dell'Arma e agenti della polizia municipale . Nelle fasi concitate dell'inseguimento, tra bagnanti e passanti catapultati improvvisamente in una scena da film, erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco . Una pallottola aveva colpito accidentalmente Corrado Manarin, turista in vacanza con la famiglia a Pietra Ligure . L'uomo era stato soccorso, sanguinante, sulla scala del residence Corallo e trasferito in ospedale, dove i medici gli avevano poi tolto il rene perforato.

Manarin, operaio di Nichelino (Torino) , rievoca quei momenti salienti: "E ra il 21 agosto, Pietra Ligure era piena di turisti, io e la mia famiglia stavamo passeggiando quando ho notato una macchina dei carabinieri in mezzo alla strada. Ho pensato fosse strano e in pochi istanti ho sentito lo stridìo dato dalle ruote di una macchina alle nostre spalle. In pochi istanti mi sono reso conto di cosa stava succedendo. Mi sono rivolto a mia moglie urlandole che si trattava di un posto di blocco e dovevamo toglierci immediatamente da lì. Un momento fortemente agitato. Tutto è successo in pochi attimi. La macchina dove ho saputo poi essere presenti due malviventi è finita contro un palo e il passeggino di mio figlio era a pochi metri da lì. Mi sono affrettato" .

Quindi la corsa in ospedale e l'intervento operatorio. "Arrivato al Santa Corona ho iniziato a sentire il male – prosegue Manarin – Ho chiesto qualcosa per il dolore e poi mi hanno operato. Hanno cercato di fare il possibile per salvare il mio rene, ma, a quanto pare, non funzionava più bene. Ricordo perfettamente quel mattino. I medici mi hanno detto che avrebbero dovuto riaprire e valutare se era il caso di asportare l’organo. Non ho mai pianto in vita mia, ma in quella occasione sì. Mi sono chiuso in me stesso e non ho potuto trattenere le lacrime".