"When We Were Kids" porta ad Alassio i Supertramp nel 40ennale di Breakfast in America (FOTO e VIDEO)

"When We Were Kids" porta ad Alassio i Supertamp. Un evento straordinario ed eccezionale con un unico neo, la data. Infatti, essendo l'unica data in Italia per questi artisti che hanno fatto la storia della musica, l'imposizione è stata proprio quella: il concerto si deve inevitabilmente fare il 27 agosto.

Sottolinea il sindaco Melgrati : " Dobbiamo sfruttare questo fatto e attraverso una attenta collaborazione 'vendere' il pacchetto dei Supertramp che verranno ad Alassio per l'unica data in Italia in occasione dei 40 anni del loro album più importante e Venditti ad Alassio anche lui per i 40 anni di 'Sotto il segno dei pesci' ".

Afferma Colli, l'organizzatore di "When We Were Kids": "Quest'anno abbiamo voluto impreziosire sopratutto la parte food. Non ci sarà più lo streetfood ma in via Dante allestiremo 100 tavoli da 10 posti riservati ai posti Vip. Le altre postazioni saranno quella della poltronissima e poi avremo un'altra categoria per i posti a sedere e circa 200 posti in piedi.

Wwwk nasce come progetto per destagionalizzare il turismo, ma siamo contattati da un managment inglese che ci ha proposto la presenza dei Supertramp in occasione dei 40 anni della loro storia come unica tappa in Italia. Per questo abbiamo dovuto anticipare la data. Purtroppo la data è il 27 di agosto, dico purtroppo perché ci andremo inevitabilmente a scontare con il concerto di Antonello Venditti. Cercheremo però di collaborare per non scontrarci, ma, anzi, fare sempre più il bene di Alassio".