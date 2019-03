Clima. Battelli (M5S): "In piazza con i ragazzi, futuro è anche nelle nostre mani"

"Questa marea umana che sta invadendo le strade di centinaia di città in tutto il mondo per il 'Global Strike For Future' parla con una sola voce. Chiede azioni concrete, urgenti e non più rinviabili per invertire la rotta di quel cambiamento climatico che sta minando le fondamenta del nostro pianeta e mettendo a rischio la stessa sopravvivenza umana. Questi ragazzi sono il nostro futuro e noi siamo al loro fianco in una battaglia che, da sempre, è anche la nostra. Ed ecco perché oggi siamo qui, senza bandiere, a sostenere le loro rivendicazioni forti del contributo che stiamo dando e che continueremo a dare come forza di maggioranza e di governo". Lo dichiara il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.