Nasce oggi "Gloriago", il primo "racconto erotico al femminile" ambientato tra le Riviere Liguri

Sembra che ci siano Jennifer Lopez e altre star del jet set americano, che non sono ancora state rivelate, dietro il progetto Gloria GO. La saga erotica è infatti curata da Lucas Lamar, pseudonimo che nasconde l’identità dell’autore italiano residente a Miami, spesso paparazzato in compagnia di celebri personaggi dello spettacolo e della musica d’oltreoceano.

Tre sono le assolute novità:

- E’ distribuito gratuitamente online con una cadenza prestabilita seguendo il format delle serie televisive di Netflix (seasonal series).

- La lettrice può ricevere finali di storie personalizzate secondo le proprie preferenze contribuendo a creare la personalità della protagonista (introduzione del concetto di editoria comportamentale).

- Si possono rivivere le storie nella realtà utilizzando gli stessi gadgets che vengono usati nelle storie potendo quindi immedesimarsi realisticamente nel personaggio.

Interessante vero? Seguimi, ti sto per svelare altri segreti del progetto in anteprima… La protagonista della serie si chiama Gloria GO e utilizza tutti gli strumenti informatici più sofisticati per interagire con le sue amiche e ricevere indicazioni sulle preferenze di ogni lettrice.

Si potranno così avere finali di storie diversi a seconda delle indicazioni espresse e rivivere le sue avventure nella vita reale utilizzando gli stessi gadgets che Gloria GO scopre di volta in volta nei suoi racconti. Inoltre, le storie di Gloria GO, pur essendo distribuite in tutto il mondo, sono disponibili già dal lancio iniziale anche in italiano e molte di esse sono ambientate a Milano.

Who

Gloria GO è la protagonista di questa nuova saga erotica dedicata al mondo femminile; donna di successo, lavora come account senior e project manager in una prestigiosa agenzia di pubblicità. Attraverso l’evoluzione della sua personalità durante la serie, Gloria GO accompagna le lettrici nei meandri della psiche femminile portandole a riflettere e a porsi delle domande, anche sugli argomenti più hot. - Cosa avresti fatto al suo posto? - Come ti saresti comportata?