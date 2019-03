“Big Moon”, il secondo singolo dei The Bowman

E' uscito ieri, 15 marzo, il videoclip ufficiale di “Big Moon”, secondo singolo della band alternative rock The Bowman. Dopo l'uscita di "Potion", il primo singolo d’esordio della band pubblicato il 16 luglio, i The Bowman tornano in pista l'8 marzo con un nuovo singolo: "Big Moon". "Uno specchio interiore, una presa di coscienza del proprio dolore: se 'Potion' era un urlo verso il mondo, 'Big Moon' rappresenta invece una riflessione con il proprio 'io' messo a nudo" spiega Elisa, voce della band. "Un inno al cielo, un ringraziamento alla verità più cruda che dopo averci fatto male, ci rinfresca come acqua cristallina". Il brano, composto dall’intero gruppo con il testo scritto da Elisa, è stato registrato e prodotto nello studio Ænima Recordings di Cavagnolo (Torino), seguito nella fase di produzione da Mattia Garimanno e Davide Cristofoli. Le parti di missaggio e di mastering sono state curate da Michael Gario presso lo studio Fonjka Factory di Cossato (tra i suoi crediti discografici spiccano nomi di alto livello come Fedez, Irama, Rocco Hunt). Il videoclip è stato realizzato da Matteo Ottella di Social Valet, in collaborazione con Alessandra Comoglio (scenografia e costumi). L'uscita del singolo, avvenuta l’8 marzo, ha preceduto l'uscita del video di oggi. Videoclip - Big Moon: https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=LmjtD20G_S8. La band sarà ospite della trasmissione “Ecco Fatto TV” di Rete 7, domenica 17 marzo alle 21:30, per un’intervista ed una presentazione del nuovo singolo.

The Bowman

Elisa Negro (voce)

Marco Vialardi (chitarra e cori)

Mattia Bellini (basso e cori)

Nicola Casalegno (tastiere e cori)

Leonardo Gioli (batteria)

La band nasce nel 2016, da un mix di esperienze e passioni diverse di ogni membro del gruppo. “Ognuno di noi suona ed ascolta un genere musicale differente. – spiega Marco - Abbiamo capito che questo avrebbe potuto essere per noi un punto di forza, e non di debolezza, quando abbiamo iniziato a creare un modo tutto nostro di suonare”. “La musica è per noi un mezzo con cui esprimere valori, emozioni e ricordi, un "canale" con cui arrivare direttamente all'ascoltatore. È questo il mestiere de “l’arciere” (il “Bowman”): colpire dritto al centro”, aggiunge Elisa. Elisa Negro è la voce del gruppo. Un timbro dal carattere forte, che rispecchia la sua personalità e la sua vena rock. Nel profondo della sua anima però, ci sono radici soul, jazz e gospel, tipiche della "black music". Alla chitarra, Marco Vialardi. Ha uno stile tutto proprio, che si è creato unendo piccoli pezzi di ogni genere musicale, dal pop al metal, facendoli combaciare secondo i propri gusti personali, senza mai prendere spunto da un solo ed unico genere. Nicola Casalegno, con influenze sia da musica classica e sinfonica che da progsperimentale, è alle tastiere. Dopo aver frequentato il conservatorio per alcuni anni, anche il jazz ha toccato la sfera delle sue influenze musicali. Al basso, il grande ascoltatore Mattia Bellini, che per la sua musica ha tratto ispirazione, come Marco, da molti generi, dal rock (blues rock, pop rock, hard rock, alternative) passando per il soul, funk, r&b, hip hop, fino al metal. Mattia non è il solo ad essere influenzato dal metal: anche Leonardo Gioli, alla batteria, è un amante dei colpi forti e della ritmica più accesa. “L'obiettivo fondamentale della nostra band è di creare, grazie alle diversità dei componenti, un nostro genere. Mediante la musica, mezzo che ad oggi arriva ad ogni persona, vogliamo trasmettere emozioni, pensieri e valori, che spesso nella musica moderna vengono meno. Ultimo, ma sicuramente non meno importante – conclude Elisa – è lo stretto legame tra di noi, come fossimo una famiglia; è un legame che favorisce ed incentiva la crescita del gruppo e il percorso (verso l'obiettivo) della nostra band”.

Info e contatti:

Elisa Negro (Cell. 338 2286706)

Marco Vialardi (Cell. 339 4555812)

Mail: thebowman@libero.it





Facebook: www.facebook.com/thebowmanband

Instagram: www.instagram.com/_thebowman