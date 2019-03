La Pro Loco di Gorra e Olle replica a Tiziana Cileto (Per Finale)

Emilio Bolla, presidente della Pro Loco di Gorra e Olle, replica a Tiziana Cileto (Per Finale): "In merito agli articoli comparsi oggi col titolo "La Pro Loco di Gorra ci lascia fuori", a nome del Direttivo della nostra associazione, mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni in merito. Prima di tutto mi preme evidenziare che la Pro Loco Gorra e Olle da statuto è apolitica e non si identifica quindi con nessun schieramento di parte, collaborando invece con tutte le amministrazioni al fine di raggiungere il bene del nostro territorio e delle nostra comunità.

Come dimostra la storia recente e passata da sempre siamo stati "Pro" e mai contro nessuno , aperti al dialogo ed ai confronti. Da sempre nel periodo pre- elettorale concediamo la nostra sede per gli incontri dei vari schieramenti politici con la popolazione al fine di mettere in evidenza le necessità dei nostri paesi.

Logicamente non volendo identificarci con nessuna lista ci guardiamo bene dal pubblicizzare questi eventi politici sul nostro sito, lasciando alle varie liste il compito di promuovere i loro incontri. Anche in questa occasione abbiamo accolto la richiesta della D.ssa Tiziana Cileto, così come della D.ssa Gabriella Tripepi mettendo la nostra sede a loro disposizione nei giorni 14 e 21 del corrente mese. Mi dispiace sinceramente per il disguido successo in occasione dell'incontro che si doveva tenere giovedì sera, ma noi siamo dei volontari ed abbiamo tutti dei problemi lavorativi e familiari che spesso ci occupano e per evitare dimenticanze di solito i candidati ci danno una telefonata al mattino per assicurarsi che tutto sia pronto.

Purtroppo ieri sera non stavo bene di salute e mi ero realmente dimenticato dell'appuntamento e quando ho ricevuto la telefonata della D.ssa Cileto alle ore 20,30 ci sono rimasto realmente male, e gli ho promesso di chiamare immediatamente la nostra segretaria Marilena Rosa che abita a Gorra per fare aprire immediatamente la sede. Non solo ho chiamato Marilena che mi ha assicurato che sarebbe andata immediatamente ad aprire i locali , ma ho anche fatto un rapido giro di telefonate ad alcuni consiglieri che pure loro non avevano più pensato all'evento ma mi assicuravano che sarebbero subito andati in sede.

Ho quindi telefonato alla D.ssa Cileto per rassicurarla, ma mi ha risposto che stava già mandando via le persone intervenute e che mi avrebbe richiamato per concordare una nuova data per l'incontro pubblico a Gorr . Mi è profondamente spiaciuto leggere quanto ha scritto La D.ssa Cileto , con la quale sia io che la mia Pro Loco abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, collaborando per mantenere aperto "Finale Salute" per i corsi di Sicurezza, per l'installazione del DAE a Gorra , per la parte medica dell'evento sportive "Finale Multi Sport Event" , tanto per citare alcune delle occasione che ci hanno visto operare fianco a fianco.

Penso che a mente fredd , l'amica Tiziana , comprenda che il "dimenticato" non era una frase di circostanza , ma che chi non è coinvolto direttamente nella competizione politica ed ha ben altri problemi per la testa ed a volte ci si mette anche la salute può realmente dimenticare. Consiglio a Tiziana e mi perdonerà se la chiamo per nome , ma penso di poterlo fare non per l'amicizia che mi ha sempre legato a lei , di ripensare ad organizzare il suo prossimo incontro in concomitanza con quello indetto dalla lista di Gabriella Tripepi perchè non gioverebbe ad entrambi e di considerare che la Pro Loco è sempre aperta anche per lei.

Anche nella nostra sede si può organizzare un rinfresco, e poi non mi pare conveniente a nessuno erigere dei muri alla vigilia delle elezioni. Il miglior modo per rinsaldare i rapporti è quello di stringersi la mano e continuare a collaborare assieme per la nostra stupenda città. Rimango quindi in attesa di una telefonata della D.ssa Cileto per definire la nuova data per l'incontro con le popolazioni di Gorra e Olle, nei capienti saloni della nostra sede".