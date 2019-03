Quote delle scommesse sportive - come si calcolano?

Il linguaggio proprio delle scommesse sportive, pur essendo molto tecnico, è negli anni diventato di uso comune: quote, 1x2, over/under, sono termini che la maggior parte delle persone, non solo i giocatori, conoscono e riconducono al mondo delle puntate. Di sicuro però in molti, soprattutto tra i giocatori meno esperti, si chiedono chi stabilisce questi mercati e come si arriva a determinare la cifra finale di ogni quota. Tutti i bookmakers hanno al proprio interno figure professionali chiamate Traders, che analizzano le variabili, match per match, che influenzano la scelta della quota finale, dettata da elementi come il picchetto tecnico, il picchetto forma ed il picchetto rating, considerando sempre la lavagna ( detta anche aggio ), ovvero la percentuale di ricarico sulle quote che il bookmaker applica per avere un guadagno. Nei prossimi paragrafi andremo quindi ad analizzare più approfonditamente i fattori che determinano i mercati in ogni match, inserendo anche qualche esempio per rendere più comprensibile "nella pratica" del gioco il perché di tutte queste cifre differenti.

L'aggio - il margine di guadagno del bookmaker

Per spiegare, sommariamente, come funziona l'aggio per i bookmakers, prendiamo in esempio un match tennistico totalmente equilibrato, che nella teoria potrebbe avere una netta divisione del 50% nelle quote riguardanti la vittoria. Facendo un rapido calcolo, avendo il 50% di possibilità, la vittoria di entrambi i giocatori dovrebbe avere una quota di 2,00 ( 100/2 = 50 ). Ma come è facile scorgere consultando le quote, non si troverà mai una quotazione simile: le vittorie saranno quotate, per esempio, una a 1,70 e l'altra ad 1,80 . La differenza quindi tra la quotazione reale ( 2,00 ) e quella proposta ( 1,70 / 1,80 ) è la cosiddetta lavagna, ovvero il margine di guadagno imprescindibile del bookie.

Quali variabili influenzano le quote - i "picchetti"

I Trader, come si è detto, prendono in considerazione moltissime variabili per poter sviluppare delle quote quanto più reali possibile. Ci sono però dei calcoli imprescindibili nella stesura delle quote, i cosiddetti picchetti, che analizzano i match giocati, la forma dei giocatori, la valutazione delle squadre nelle ultime partite. Il picchetto tecnico consiste nel calcolare le probabilità che si verifichi ogni evento in un match sportivo; prendiamo l'esempio del mercato 1 X 2 nella partita di calcio tra Milan ed Empolo: il Milan ha vinto, su 12 match casalinghi, 7 partite, perdendone 2 e pareggiandone 3; l'Empoli, dal canto suo, ha 0 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte in trasferta. Per calcolare le quote dell'evento 1 ( ovvero vittoria del Milan ) i traders utilizzano una semplice formula matematica - ( N° vittorie del Milan in casa + N° sconfitte dell'Empoli in trasferta ) / ( N° partite giocate dal Milan in casa + N° partite giocate dall'Empoli in trasferta ). Facendo un calcolo, si avrà quindi - ( 7 + 6 ) / ( 12 + 11 ) = 0,56 = 56 % di probabilità che il Milan vincerà in casa la partita contro l'Empoli.

Ovviamente questo calcolo si dovrà fare per ogni evento possibile per poter avere quote specifiche di tutti i mercati. Tali quote però risultano diverse rispetto a quelle finali, poiché nel calcolo vi sono da considerare altri fattori: il cosiddetto picchetto forma ( cioè le probabilità di un evento basandosi sullo stato di forma, fisico e mentale, delle due squadre nei precedenti cinque match ), il picchetto rating ( la valutazione complessiva di tutte le partite giocate ), i giocatori infortunati o squalificati ( più o meno decisivi all'interno del match ), l'incidenza della tifoseria sulla prestazione delle squadre, il tipo di partita (derby, match importante oppure ininfluente ai fini della classifica etc). A tutte queste variabili bisognerà ad ogni modo aggiungere l'aggio calcolato dai bookies, per poter avere un quadro completo dei mercati e le loro quote finali. Tutte queste informazioni e calcoli puramente matematici sono però disponibili, nella loro forma finale di quote e suggerimenti, in moltissimi siti online che propongono ai giocatori le migliori strategie di gioco e mercati su cui piazzare le proprie scommesse. Se vuoi una panoramica completa degli andamenti delle quote sul calcio e delle news più importanti provenienti dal mondo del primo sport in Italia, consulta https://www.scommesse24.net .