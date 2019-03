Prosegue con successo il progetto Fabbriche Aperte: 9mila gli studenti coinvolti dal 2008 ad oggi

La dodicesima edizione, quella 2019, è iniziata con la preparazione in classe attraverso il depliant Fabbriche Aperte® ed il gioco “Alla conquista di una mente scientifica” secondo il format originale di Noisiamofuturo® che ha trasformato gli studenti in veri propri reporter capaci di raccontare, in modo efficace ai loro coetanei ed alle loro famiglie, le aziende che visitano, affiancati dai loro insegnanti, dai membri dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Salgono ormai a 9000 gli studenti coinvolti dal 2008 ad oggi, in quasi 200 visite aziendali. Sono numeri che confermano il successo di un progetto, Fabbriche Aperte®, nato come iniziativa di orientamento scolastico e che, negli anni, ha creato tra scuola e mondo dell’impresa un dialogo efficace per far conoscere le industrie savonesi e le richieste di professionalità da parte del mondo del lavoro.

“Regione Liguria, tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo, sostiene un’iniziativa che ha dimostrato nel tempo di essere utile e funzionale ad una scelta consapevole per il proprio futuro. - ha affermato Ilaria Cavo, assessore alla Formazione di Regione Liguria - Il progetto, infatti, sposa in pieno quella che è la nostra filosofia ormai da tempo nell’intendere l’orientamento al lavoro degli studenti e dei giovani, di questa provincia e non solo. Questa iniziativa, nata per supportare l’orientamento scolastico, ha creato un canale privilegiato tra scuola e impresa, per consentire ai giovani di conoscere le aziende che operano sul territorio e quali siano le figure professionali maggiormente ricercate dal mondo del lavoro. Attualmente è questa la soluzione migliore per aiutare i nostri giovani a costruirsi un futuro lavorativo soddisfacente e consapevole. Per questo Regione Liguria ha investito molto in #Progettiamocilfuturo, progetto di durata triennale, che aiuta i giovani ad orientarsi verso le professioni del domani: in futuro formazione e orientamento dovranno essere sempre maggiormente legati al mondo delle aziende ed è necessario che tutti i soggetti coinvolti lavorino in una direzione comune, come già sta accadendo, per raggiungere il miglior risultato possibile."