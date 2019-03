Albenga, Roberto Tomatis candidato per Calleri: "Sono il Tomatis giusto, io sto con Gero"

“Ho grande stima per Gerolamo Calleri, è una persona per bene e la scelta giusta per Albenga. Nella nostra città ci sono tante cose che non funzionano, negli ultimi cinque anni molti problemi sono stati gestiti male dalla sinistra oppure non sono stati neppure affrontati. Serve un cambio di passo, persone capaci in grado di rimboccarsi le maniche e lavorare per Albenga, per renderla più sicura, più accogliente per i turisti e per creare nuove opportunità per chi cerca lavoro e per chi vuole investire nel territorio”, afferma Roberto Tomatis. “L’intesa con Calleri è stata immediata, ha la mentalità vincente. Sono sempre stato di centrodestra, ho deciso di candidarmi in lista Lega perché mi riconosco nelle proposte di Matteo Salvini, all’insegna del buonsenso e della concretezza”.