Incendio a Cogoleto, situazione in miglioramento. Traffico in tilt (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 : "Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso nelle due direzioni per un incendio adiacente la sede autostradale - lo si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - Al momento si registrano incolonnamenti per 6 km tra Albisola e Varazze verso Genova. Per le lunghe percorrenze verso Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza".

AGGIORNAMENTO ORE 9.39 : "Sulla A10 Genova- Savona è stato riaperto il tratto tra Arenzano e Varazze nella sola direzione di Savona. Resta ancora valida la chiusura imposta dai Vigili del Fuoco per ragioni di sicurezza in direzione Genova a causa dell'incendio che dalla notte ha colpito una vasta area esterna alla competenza autostradale - spiega in una nota Autostrade per l'Italia - Al momento (ore 9:10) si registrano 5 chilometri di coda sull'uscita obbligatoria di Varazze e per gli utenti che da Savona sono diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Arenzano per raggiungere il capoluogo ligure attraverso la SS1 Aurelia"

AGGIORNAMENTO ORE 9.11: a causa dell'incendio divampato durante la notte fra Varazze e Cogoleto, che ha provocato la temporanea chiusura della autostrada A10, la seduta odierna del Consiglio regionale è posticipata dalle ore 10 alle ore 12.

AGGIORNAMENTO ORE 8.58 : traffico in tilt nel levante savonese. Code all'uscita del casello autostradale di Celle Ligure. Viabilità congestionata lungo la via Aurelia.

Questo il comunicato inviato dai vigili del fuoco: "Dalla tarda serata di ieri un incendio di bosco partito dalle alture di Cogoleto, a causa del forte vento di tramontana, si è propagato verso valle. Fin da subito l'azione di contrasto delle oltre 50 unità dei vigili del fuoco con l'ausilio dei volontari coordinato dal dos (direttore operativo dei soccorsi) è servita a garantire un contrasto alla propagazione delle fiamme e a garantire la salvaguardie delle persone e dei beni presenti sulle colline. Il forte vento ha spinto le fiamme nei pressi di abitazioni che sono state fatte sgomberare in quanto ad elevato rischio. Almeno una settantina di abitanti che sono stati fatti allontanare dalle proprie abitazioni e sono stati assistiti dalla protezione civile del Comune. Con l'appoggio di diverse squadre provenienti da altri comandi limitrofi, Savona, Spezia, Imperia, Massa e Piacenza e, dall'alba, con i lanci dei canadair coordinati dal dos vvf, continuano le azioni di lotta antincendio sulla collina tra Cogoleto e Lerca".

AGGIORNAMENTO ORE 8.47 : "Da questa notte seguo l'incendio che sta devastando le alture tra Cogoleto e Arenzano. Ai cittadini sfollati che hanno vissuto ore drammatiche un grande abbraccio. Grazie ai vigili del fuoco, volontari e Protezione civile per lo straordinario lavoro. Ora piena luce sull'accaduto". Lo scrive, su Twitter, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

AGGIORNAMENTO ORE 8.13 : "Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un vasto incendio adiacente la sede autostradale con presenza di fumo - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - Alle uscite obbligatorie si sono formati 5 km di coda in aumento. Chi è in viaggio in direzione di Ventimiglia e proviene da Milano, si consiglia di utilizzare la A26 dei Trafori in direzione di Gravellona Toce, la A21 Torino-Piacenza verso Torino e la A6 Torino-Savona. Percorso inverso per chi e' diretto verso Genova. Sul posto sono sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".

AGGIORNAMENTO ORE 7.40 : "Sulla A10 Genova-Savona nel corso della notte, un incendio, favorito dal forte vento che sta interessando la zona, ha colpito una vasta area fuori dalla competenza autostradale - commenta in una nota Autostrade per l'Italia - È ancora in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco che nella notte hanno disposto la chiusura del tratto compreso tra Arenzano e Savona per ragioni di sicurezza. Dalle 6 circa, è stato possibile riaprire il tratto tra Varazze e Savona, in entrambe le direzioni, mentre permane la chiusura, sempre in entrambe le direzioni, tra Arenzano e Varazze, dove prosegue l’intervento dei vigili del fuoco . Lungo il percorso interessato dall'evento, a causa dei danni provocati dalle fiamme in alcuni punti all'arredo stradale, sono state installate riduzioni di carreggiata per consentire le immediate operazioni di ripristino da parte del personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia intervenuto sul posto. Agli utenti che da Genova sono diretti verso Ventimiglia si consiglia di uscire ad Arenzano e tramite la SS1 Aurelia rientrare a Varazze. In alternativa per chi proviene dalla Lombardia o dal Piemonte ed è diretto verso Ventimiglia è possibile utilizzare la A26 per raggiungere la A21 Torino- Piacenza da cui seguendo per Torino raggiungere la A6 Torino-Savona per poi proseguire verso Savona e raggiungere la A10. Percorsi inversi per chi da Ventimiglia è diretto verso Genova o Piemonte/Lombardia.

Continua ad essere in atto l'incendio boschivo divampato nella serata di ieri a Cogoleto, località Capieso . Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per cercare di spegnere il rogo. Le operazioni sono rese particolarmente complicate a causa del forte vento.

Commenta su Facebook il sindaco di Cogoleto Mauro Cavelli : "Il fuoco è stato domato nelle parti basse dei quartieri di Levante come Gioiello, Colombara Prino ecc., ivi compresa Isorella e le ville sull'Aurelia. L'incendio è ancora presente ancora parzialmente in via Madonnina alta, via Chiappino, Maxetti e Pissarotta ed è sceso verso zona Loaga. In questa ultima zona tuttavia, la situazione è migliorata. Anche nel rimanente territorio interessato si registra un miglioramento anche se le raffiche di vento, in diminuzione, non aiutano. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per pubblica incolumità".

"Al Don Milani il Comune ha accolto e sta assistendo circa 47 evacuati. Inoltre è stato richiesto ed ottenuto supporto alla Regione ed alla Prefettura. Il Nucleo di Pronto Impiego della CRI con sede alla Caserma Gavoglio di Genova, ha portato acqua potabile al Don Milani con un camion per l'assistenza alle persone evacuate - prosegue il sindaco - CRI e Croce d'oro stanno operando sul campo per assistere a 360 gradi ed anche fornire acqua agli operatori sulla linea del fuoco. Il Gruppo comunale di protezione civile ed antincendio boschivo ha operato in via Ronco superiore a difesa delle persone e delle abitazioni".

"Dal Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Genova hanno assicurato che all'alba interverranno due/tre Canadair. I giardinieri comunali sono intervenuti a difesa del Palazzetto dello Sport, e sulle palme della passeggiata a mare che avevano preso fuoco. In questo momento stanno operando 60 vigili del fuoco provenienti da Genova, Spezia, Massa e Piacenza. Circa 30 sono i volontari Aib impegnati. Diversi i funzionari e gli operatori comunali impegnati da ieri sera".

"Sono presenti al COC il Vicesindaco Costa, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco unitamente al Comandante VV.FF. Albino, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Arenzano Maggiore Toscano, l'Assessore regionale alle foreste Stefano Mai, i responsabili CRI e Croce d'oro, il Gruppo comunale PC Aib di Cogoleto. Un prezioso contributo è stato fornito dalla protezione civile e Aib comunale del Comune di Arenzano. Inoltre è stata aperta per emergenza la Farmacia comunale e il punto vendita Coop - conclude - Anche Italgas ed Enel stanno monitorando la situazione. Enel inizierà a breve ad intervenire sulle interruzioni di corrente nelle zone di Capieso e Maxetti. Tra mezz'ora dovrebbero levarsi in volo i Canadair".