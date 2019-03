Incendio sulle alture di Cogoleto, il presidente Toti: "Il peggio è passato. Temo che la stima dei danni non sarà leggera" (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 : "Sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto anche il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Genova dopo la chiusura dell'intervento dei vigili del fuoco sull'incendio che dalla notte ha colpito una vasta area esterna alla competenza autostradale - spiega in una nota la società Autostrade per l'Italia - Al momento sii registrano 6 chilometri di coda tra Albisola e Varazze in direzione Genova. Completamente percorribile l'autostrada interessata dall'incendio divampato nella notte fuori dalla competenza autostradale. La situazione nonostante permangano ancora delle code in alcune tratte, sta tornando alla piena normalità. La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, fin dai primi minuti dopo l’incendio di origine esterna, ha seguito minuto per minuto l’evolversi della situazione, in stretto raccordo con il Comitato Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Genova". "Il peggio lo riteniamo oramai passato. Temo però che la stima dei danni non sarà leggera". Cosi, il presidente della Liguria Giovanni Toti commenta quanto accaduto sulle alture di Cogoleto, dove un incendio boschivo ha distrutto circa 12 ettari di terreno. Presenti all'incontro anche gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Stefano Mai, e il sindaco di Genova Marco Bucci. "La situazione è in via di miglioramento - prosegue il governatore ligure - I canadair hanno fatto il loro lavoro. Un elicottero è ancora in servizio e i vigili del fuoco stanno bonificando i focolai per evitare possibili ripartenze. Durante la notte, una cinquantina di persone sono state sfollate. Alcuni edifici danneggiati. Due completamente distrutti". "Stiamo cercando una sistemazione in un alloggio pubblico per coloro che non rientreranno nelle case - continua il presidente Toti - La maggior parte degli sfollati, fortunatamente, stanno tornando in questi minuti nelle proprie abitazioni". "Vorrei ringraziare tutti quelli che si sono adoperati questa notte. E' stata una notte seria di mobilitazione. Il sistema di Protezione civile della Regione Liguria ha confermato la sua bontà, cosi come la collaborazione con i vigili del fuoco e le autorità di prefettura" conclude il presidente Toti. Le cause dell'incendio sono ancora in via di accertamento. Aggiunge l'assessore regionale Giacomo Giampedrone: "Questo è un episodio diverso ovviamente rispetto a quelli del maltempo, ma altrettanto grave. Ci sono purtroppo persone che hanno perso la casa e altre rimaste leggermente intossicate. Inoltre, molte aziende hanno subito dei danni". "Nei prossimi giorni faremo la computa dei danni, cercando di ragionare e decretare eventualmente uno stato di emergenza regionale per poterli risarcire - conclude Giampedrone - La risposta più importante sarà quella di dare un alloggio temporaneo, ma anche di accompagnarli verso un percorso non facile. Chi perde la casa, perde tutto. Lo stesso discorso vale per le aziende danneggiate che dovranno essere riaccompagnate nel percorso di ripartenza". "Intorno alla mezzanotte, il forte vento ha alimentato l'incendio che ha colpito tutta la zona sovrastante di Cogoleto - spiega il Comandate provinciale dei vigili del fuoco Genova Fabrizio Piccinini - Noi abbiamo messo in campo un servizio composto da oltre 60 uomini e 10 mezzi. Da questa mattina fino a poco tempo fa, hanno operato due canadair della flotta dei vigili del fuoco, oltre all'elicottero della Regione. Attualmente la situazione è abbastanza sotto controllo. Molto dipenderà però dalle condizioni meteo delle prossime ore". "Sulla A10 Genova- Savona è stato riaperto il tratto tra Arenzano e Varazze nella sola direzione di Savona. Resta ancora valida la chiusura imposta dai Vigili del Fuoco per ragioni di sicurezza in direzione Genova a causa dell'incendio che dalla notte ha colpito una vasta area esterna alla competenza autostradale - spiega in una nota Autostrade per l'Italia - Al momento (ore 9:10) si registrano 5 chilometri di coda sull'uscita obbligatoria di Varazze e per gli utenti che da Savona sono diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Arenzano per raggiungere il capoluogo ligure attraverso la SS1 Aurelia". La chiusura dell'Autostrada per diverse ore, ha causato notevoli disagi alla viabilità.